Особенности и варианты использования вышек-тур

Выполнение строительных и ремонтных работ на высоте невозможно без специального оснащения. Одним из необходимых атрибутов на строительной площадке служат вышки-туры — сборно-разборные устройства башенного типа, состоящие из отдельных плоских лестниц, скрепленных между собой.

Конструкция вышки-туры

В основе стандартной вышки-туры — каркас со специальными креплениями и горизонтальной панелью, которая выполняет роль рабочей площадки. Диагональные перекладины обеспечивают дополнительную жесткость конструкции и не позволяют ей развалиться. Вышку-туру часто сравнивают со строительными лесами, однако имеет два важных отличия — уменьшенные габаритные параметры и повышенную мобильность.

Как правило, оборудование имеет крепкие поворотные колеса, позволяющие ему маневрировать и принимать положение, оптимальное для комфортной и продуктивной работы. Для безопасности каждое колесо оснащается ножным тормозом. Большинство современных моделей также комплектуются домкратами, которые выравнивают устройство на любой опорной поверхности и исключают его случайное перемещение или наклонение.

Ключевые преимущества

Конструкционные особенности вышек-тур обуславливают широкий спектр преимуществ данного приспособления:

простота монтажа — для сборки конструкции не требуются специальные инструменты или дополнительные навыки;

максимальная безопасность — все крепления и другие элементы изготавливаются из материалов, гарантирующих высокую прочность устройства, что позволяет ему выдерживать интенсивные нагрузки;

увеличение скорости работ — на такой вышке можно разместить строительные материалы и инструменты в непосредственной близости к объекту, избавляясь тем самым от необходимости постоянно слазить и подниматься;

универсальность — вышка-тура легко адаптируется под различные строительные, монтажные и ремонтные работы.

Также к преимуществам оборудования можно отнести широкий ассортимент. В интернет-магазине Стремянка можно просмотреть каталог https://stremyanka.com.ua/vyshki-tury/ и заказать алюминиевую, стальную, деревянную или комбинированную вышку с оптимальным количеством настилов, достаточной высотой и рабочей площадкой нужных размеров.

Сфера применения оборудования

Вышка-тура — универсальное приспособление для вертикальных работ на больших высотах. За счет своих размеров она незаменима в стесненных внутренних пространствах или там, где использование строительных лесов — нерационально. Возможные сферы применения вышек-тур: