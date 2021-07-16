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Досуг Сегодня, 17:2944
Виды и критерии выбора моноподов

Селфи-палка, или монопод, – популярный среди любителей фотографироваться аксессуар. Такой девайс по принципу действия напоминает штатив, но оснащается другим способом фиксации смартфона. При необходимости пользователь может увеличить или уменьшить длину монопода. Большинство селфи-палок предусматривает кнопку для начала и остановки записи или создания фото. Телефон подключается к устройству по блютузу или с помощью кабеля.

Виды и особенности моноподов

Все аксессуары можно разделить на три типа:

  1. Кнопочные. Классический вариант, предусматривающий в своей конструкции клавишу для управления мобильным девайсом. Селфи-палка подключается к телефону через разъем 3,5 мм.
  2. Бескнопочные. Простой штатив или выдвижная штанга. Мобильный гаджет должен быть закреплен на конце монопода с помощью специального фиксатора. Возможности юзера несколько ограничены, так как для начала и остановки записи устройство держать на расстоянии не получится.
  3. Bluetooth-устройства. Аксессуар синхронизируется с телефоном посредством беспроводного подключения. Модуль встраивается в ручку селфи-палки. В некоторых моделях предусматривается специальный пульт для управления моноподом.

В девайсах, оснащенных модулем Bluetooth, есть встроенная батарея, которая должна быть заряжена. Сам аккумулятор несъемный, поэтому в процессе эксплуатации его емкость постепенно снижается, в результате чего происходит естественный износ монопода. Также селфи-палка может разряжаться быстрее при использовании на холоде.

На что обратить внимание при выборе

Рынок предлагает огромный ассортимент аксессуаров, отличающихся как по цене, так и по рабочим параметрам. В первую очередь рекомендуется определиться со стоимостью и подбирать модель в соответствии со своими возможностями. В магазине Itlook вы можете получить бесплатную консультацию и купить селфи-палку https://itlook.ua/catalog/monopody-dlya-selfi/c40, которая будет соответствовать вашим потребностям и бюджету. 

Виды и критерии выбора моноподов

Основные параметры, которые следует учитывать при выборе:

  1. Конструкция желобка. Устройство должно быть максимально прочным, чтобы надежно фиксировать мобильный гаджет. Желобок должен располагаться вдоль выдвижной части монопода.
  2. Крепление наклонного механизма. В разных селфи-палках используются различные способы фиксации телефона. Желательно, чтобы этот механизм был достаточно тугим. Если конструкция предусматривает наличие отдельного болта, это позволит зафиксировать телефон максимально прочно.
  3. Качество аксессуара. Девайс должен быть максимально крепким и не прогибаться под тяжестью смартфона. Тем, кто планирует вести съемку под водой, рекомендуем обратить внимание на влагозащиту селфи-палки. Если планируете снимать видео в статическом положении, выбирайте монопод из триподов, оснащенных тремя ножками. В данном случае вероятность дрожания камеры сводится к минимуму.
  4. Размеры. Нужно ориентироваться на особенности эксплуатации. Удлиненные селфи-палки – оптимальный вариант для случаев, когда важен широкий захват объектов. В таком случае длина монопода должна составить 1,25 м.
  5. Тип крепления. Качественная фиксация обеспечивается пружинным механизмом.

Аксессуары, оснащенные гироскопами, – лучший выбор для профессиональной съемки. Такие девайсы обеспечивают отличную стабилизацию картинки.

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Досуг

Виды и критерии выбора моноподов
Виды и критерии выбора моноподов
Селфи-палка, или монопод, – популярный среди любителей фотографироваться аксессуар. Такой девайс по принципу действия напоминает штатив, но оснащается другим способом фиксации смартфона.
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