Виды и критерии выбора моноподов

Селфи-палка, или монопод, – популярный среди любителей фотографироваться аксессуар. Такой девайс по принципу действия напоминает штатив, но оснащается другим способом фиксации смартфона. При необходимости пользователь может увеличить или уменьшить длину монопода. Большинство селфи-палок предусматривает кнопку для начала и остановки записи или создания фото. Телефон подключается к устройству по блютузу или с помощью кабеля.
Виды и особенности моноподов
Все аксессуары можно разделить на три типа:
- Кнопочные. Классический вариант, предусматривающий в своей конструкции клавишу для управления мобильным девайсом. Селфи-палка подключается к телефону через разъем 3,5 мм.
- Бескнопочные. Простой штатив или выдвижная штанга. Мобильный гаджет должен быть закреплен на конце монопода с помощью специального фиксатора. Возможности юзера несколько ограничены, так как для начала и остановки записи устройство держать на расстоянии не получится.
- Bluetooth-устройства. Аксессуар синхронизируется с телефоном посредством беспроводного подключения. Модуль встраивается в ручку селфи-палки. В некоторых моделях предусматривается специальный пульт для управления моноподом.
В девайсах, оснащенных модулем Bluetooth, есть встроенная батарея, которая должна быть заряжена. Сам аккумулятор несъемный, поэтому в процессе эксплуатации его емкость постепенно снижается, в результате чего происходит естественный износ монопода. Также селфи-палка может разряжаться быстрее при использовании на холоде.
На что обратить внимание при выборе
Рынок предлагает огромный ассортимент аксессуаров, отличающихся как по цене, так и по рабочим параметрам. В первую очередь рекомендуется определиться со стоимостью и подбирать модель в соответствии со своими возможностями. В магазине Itlook вы можете получить бесплатную консультацию и купить селфи-палку https://itlook.ua/catalog/monopody-dlya-selfi/c40, которая будет соответствовать вашим потребностям и бюджету.
Основные параметры, которые следует учитывать при выборе:
- Конструкция желобка. Устройство должно быть максимально прочным, чтобы надежно фиксировать мобильный гаджет. Желобок должен располагаться вдоль выдвижной части монопода.
- Крепление наклонного механизма. В разных селфи-палках используются различные способы фиксации телефона. Желательно, чтобы этот механизм был достаточно тугим. Если конструкция предусматривает наличие отдельного болта, это позволит зафиксировать телефон максимально прочно.
- Качество аксессуара. Девайс должен быть максимально крепким и не прогибаться под тяжестью смартфона. Тем, кто планирует вести съемку под водой, рекомендуем обратить внимание на влагозащиту селфи-палки. Если планируете снимать видео в статическом положении, выбирайте монопод из триподов, оснащенных тремя ножками. В данном случае вероятность дрожания камеры сводится к минимуму.
- Размеры. Нужно ориентироваться на особенности эксплуатации. Удлиненные селфи-палки – оптимальный вариант для случаев, когда важен широкий захват объектов. В таком случае длина монопода должна составить 1,25 м.
- Тип крепления. Качественная фиксация обеспечивается пружинным механизмом.
Аксессуары, оснащенные гироскопами, – лучший выбор для профессиональной съемки. Такие девайсы обеспечивают отличную стабилизацию картинки.