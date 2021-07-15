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Досуг Сегодня, 14:3066
Печать на ручках

Ручки с надписью - это отличный подарок, который будит напоминать вашим родным о том как вы их любите и заботитесь о них. Кроме того это полезная вещь, которая нужна абсолютно всем, а иметь персональную ручку это вдвойне приятно.

Подобное изделие - это отличный рекламный ход: ненавязчивой, интересный и эффективный, ведь каждый раз, беря ручку в руки человек будет вспоминать о вас и вольно-невольно запомнит какие услуги вы оказываете и это повышает шансы того, что когда человеку понадобиться та или иная услуга, он придет именно к вам. Все равно кто это: бизнес партнер или потенциальный клиент. Кроме того изготовленные ручки с надписью - это более креативно, творчески, чем просто купить ручку в магазине и вы сами можете подобрать материал изделия, что делает вас более уверенным у их качестве. 

Вы можете выбрать ручку как из пластика так и из метала в зависимости от того, зачем вам они нужны. Если у вас солидная фирма и вы хотите впечатлить своих бизнес партнеров, клиентов или же будущих клиентов, то вам стоит выбрать метал - это выглядит куда дороже и солиднее чем пластиковая ручка. Если же это разовая акция, то вы можете выбрать материал пластик. Он хорош для рекламы и стоит дешевле. 

Наши услуги

Наша кампания имеет широкий ассортимент услуг, что связаны с печатью на чем-то, например печать на ручках премиум класса(дорогие ручки), по средней цене и бюджетные варианты. То есть мы сможем вам сделать уникальные ручки с печатью независимо от того насколько будет скромный бюджет. Наше специалисты смогут подобрать все специально для вас, с учетом ваших пожеланий. 

Вам не нужно встречаться со всей нашей командой и тратить на это свое драгоценное время. Достаточно будет просто сделать заказ и оговорить все детали с одним из наших менеджеров, а он все передаст остальным членам команды, которые будут работать над вашем изделием. Менеджер также рассчитает точную стоимость именно вашего заказа(это мы делается для каждого клиента отдельно, ведь каждый заказ индивидуальный). С каждым заказчиком мы работаем индивидуально всегда и именно это значительно повышает уровень и качество нашей работы.

От чего зависит цена ручки с печатью?

От тиража(у нас тираж начинается от двадцати единиц и более), сколько будет нанесено рисунков на одну ручку, какая величина рисунка и насколько он будет цветной. Чем больше цветов на рисунке, тем он дороже.

Можно ли напечатать картинку на своей ручке?

На своей ручке тоже есть возможность напечатать, нужно только прислать материал.

Что делать если нет макета? 

Когда у вас нет макета просто пришлите то, что вы хотели бы видеть на своем изделии, а все остальное сделают наши специалисты: настроят цвет, формат фото, разрешение, изменят шрифт и так далее.

Но вы также можете все сделать без нашей помощи, зайдя на наш портал и сделав все так как написано в инструкции ниже.

Пересылать нам все материалы и общаться с нами вы можете как по телефону, по электронной почте так и в месенджерах. Как вам удобно. Мы готовы воплотить любую вашу творческую задумку. Если хотите, то можете привести нам макеты в офис или передать с помощью менеджеров.

Доставка осуществляется по всей Украине так как удобно клиенту, сроки тоже оговариваться. По Киеву возможна доставка с помощью курьера в течении пары часов.

Какую технологию печати мы используем?

 Это технология многоцветной печати высшего качества, также применяется силиконовый тампон. Это позволяет сделать изделие более долговечным, устойчивым к стиранию, выцветанию рисунка. Печать с помощью этой технологии имеет меньше погрешностей и лучшее качество изображения, что соответственно делает нашу работу качественной и экономит средства клиента.

Как создать эффективный логотип?

Слоган должен быть краток и точный как выстрел, правильно подобраны цвета и шрифт, кроме того важен материал с которого выготовлена ручка(метал самый хороший вариант).

Наши ручки всегда создаются индивидуально для каждого, ведь нам важно, чтобы каждый клиент ушел от нас доволен на все сто процентов. 

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Теги: news, новости, Украина, ручки, печать, 7dniv, 7dnivinfo  
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