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Досуг Сегодня, 14:3291
Выращивание свиней в приусадебном хозяйстве

Решив заниматься фермерством, каждый частный предприниматель хотел бы при минимальных затратах быстро начать получать прибыль. Одной из немногих отраслей, являющихся прибыльными даже в разгар экономического кризиса, является свиноводство. Поскольку кушать хочется всегда, спрос на сало и мясо на рынке есть. Отсюда вывод - бизнес на выращивании свиней, даже на небольших домашних фермах, - выбор правильный.

Свиноводство для начинающих

Первый, пусть небольшой, доход можно получить даже если начать с одного поросенка. Но для этого необходимо создать подходящие условия, ознакомиться с правилами выращивания этих не особо притязательных к кормам домашних животных. Начать надо с выбора породы, для которой климатические условия вашего региона являются идеальными. Важно также:

  • изучить оптимальные для этой породы свиней условия содержания, технологию их выращивания;
  • создать проект помещения с возможностью выгула животных, определиться с необходимым оборудованием для свиноводства;
  • исходя из условий содержания и материальных возможностей решить вопрос с количеством первой партии животных.

Если предполагается не только содержание свиней на мясо, но и их разведение, следует позаботиться о станках для свиноматок и выборе места для них.

Выращивание свиней в приусадебном хозяйстве

Как разводить свиней 

Разведение мясных пород считается наиболее прибыльным. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что еще не родился тот украинец, который бы отказался от сала. Общими признаками внешнего вида мясных пород домашних животных являются:

  • округлые бока, слегка удлиненное мускулистое тело;
  • некрупная голова, компактность передней половины тела;
  • отличающаяся массивностью задняя часть.

Мясные породы обладают высоким уровнем скороспелости. Соотношение в туше мяса и сала составляет в процентах 55-67 к 21-32 соответственно. Мясные свиньи вес набирают гораздо быстрее своих собратьев из других пород. Полугодовалое животное может весить порядка 100 кг, а взрослая особь - 230-330 и даже больше килограмм.

При правильном содержании и сбалансированном кормлении их мясо отличается мягкостью и нежностью, ароматным запахом. Слой сала обычно составляет не более 5 сантиметров. Частная свиноферма считается процветающей, если при минимальном количестве энергозатрат и корма фермер получает максимальный доход. Это возможно при выполнении двух требований:

  • выбирать породу животных с приростом не менее 100 кг за 6 месяцев;
  • условия содержания должны быть максимально удобные, кормление сбалансированное.

Ну и, напоследок, совет опытных фермеров. Лучшим временем для разведения животных является весна. В этот сезон, во-первых, уходит меньше ресурсов на освещение и утепление, во-вторых, появляется возможность выпаса на открытом пастбище и получения сочного свежего корма.

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