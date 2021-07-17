Лечение зубов с использованием микроскопа – инновационная методика, которая позволила стоматологии выйти на совершенно новый уровень. Во время лечения врач использует аппарат, помогающий достичь многократного увеличения проблемного участка. Таким образом теперь лечение стало максимально точным и качественным. В Киеве лечение зубов под микроскопом проводят в Клинике Евродентал https://www.eurodental.com.ua/services/lechenie-zubov-pod-mikroskopom/.
Когда нужен микроскоп?
Дентальный микроскоп стал востребован практически во всех областях стоматологии: терапия, эстетическая стоматология, ортодонтия и эндодонтия. Аппарат позволяет увеличить определенный участок в 30-40 раз. Таким образом врач сможет выявить даже самую раннюю стадию кариеса, изучить микроскопические трещины на зубной эмали, аккуратно обточить поверхность зуба перед установкой коронки, максимально точно обработать канал зуба и т. д.
Дентальный микроскоп используется с целью:
- проведения диагностики патологий, которые невозможно идентифицировать на рентгеновском снимке;
- лечения зуба, корня и каналов;
- герметизации фиссур;
- установки виниров, имплантов, коронок;
- реставрации зуба;
- удаления пломб, кист, гранулем;
- извлечения инородного тела.
Преимущества лечения зубов под микроскопом
Процедура с использованием дентального микроскопа имеет ряд преимуществ:
- Возможность провести все манипуляции максимально точно. При помощи микроскопа врач удалит только патологические ткани зуба, сохранив при этом здоровые. Благодаря этому зуб сможет прослужить дольше.
- Многократное увеличение проблемного участка дает возможность провести лечение максимально точно и эффективно.
- Возможность сократить время на проведение лечения.
- Возможность избежать осложнений.
Как проходит лечение?
Стоматологическое лечение с применением микроскопа существенно не отличается от обычной терапии. При этом врач использует все те же инструменты и материалы. Единственное отличие заключается в том, что пациент не сидит в неудобном кресле, а располагается в горизонтальном положении. Микроскоп размещается на расстоянии 20-25 см от полости рта.
Изображение, полученное с микроскопа, выводится на монитор. За ним наблюдает ассистент стоматолога, который оперативно подает доктору необходимые инструменты.
В клинике Евродентал доступны все виды стоматологической помощи, в том числе и лечение зубов под микроскопом. Отзывы о Клинике Евродентал https://www.eurodental.com.ua/testimonials/ доказывают высокий профессионализм нашего медицинского персонала, а также высокое качество диагностики, лечения и протезирования зубов любого уровня сложности.