 

Лечение зубов под микроскопом

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Лечение зубов под микроскопом

Лечение зубов с использованием микроскопа – инновационная методика, которая позволила стоматологии выйти на совершенно новый уровень. Во время лечения врач использует аппарат, помогающий достичь многократного увеличения проблемного участка. Таким образом теперь лечение стало максимально точным и качественным. В Киеве лечение зубов под микроскопом проводят в Клинике Евродентал https://www.eurodental.com.ua/services/lechenie-zubov-pod-mikroskopom/.  

Когда нужен микроскоп?

Дентальный микроскоп стал востребован практически во всех областях стоматологии: терапия, эстетическая стоматология, ортодонтия и эндодонтия. Аппарат позволяет увеличить определенный участок в 30-40 раз. Таким образом врач сможет выявить даже самую раннюю стадию кариеса, изучить микроскопические трещины на зубной эмали, аккуратно обточить поверхность зуба перед установкой коронки, максимально точно обработать канал зуба и т. д.

Дентальный микроскоп используется с целью:

  • проведения диагностики патологий, которые невозможно идентифицировать на рентгеновском снимке;
  • лечения зуба, корня и каналов;
  • герметизации фиссур;
  • установки виниров, имплантов, коронок;
  • реставрации зуба;
  • удаления пломб, кист, гранулем;
  • извлечения инородного тела.

Преимущества лечения зубов под микроскопом

Процедура с использованием дентального микроскопа имеет ряд преимуществ:

  • Возможность провести все манипуляции максимально точно. При помощи микроскопа врач удалит только патологические ткани зуба, сохранив при этом здоровые. Благодаря этому зуб сможет прослужить дольше.
  • Многократное увеличение проблемного участка дает возможность провести лечение максимально точно и эффективно.
  • Возможность сократить время на проведение лечения.
  • Возможность избежать осложнений.

Как проходит лечение?

Стоматологическое лечение с применением микроскопа существенно не отличается от обычной терапии. При этом врач использует все те же инструменты и материалы. Единственное отличие заключается в том, что пациент не сидит в неудобном кресле, а располагается в горизонтальном положении. Микроскоп размещается на расстоянии 20-25 см от полости рта.

Изображение, полученное с микроскопа, выводится на монитор. За ним наблюдает ассистент стоматолога, который оперативно подает доктору необходимые инструменты.

В клинике Евродентал доступны все виды стоматологической помощи, в том числе и лечение зубов под микроскопом. Отзывы о Клинике Евродентал https://www.eurodental.com.ua/testimonials/ доказывают высокий профессионализм нашего медицинского персонала, а также высокое качество диагностики, лечения и протезирования зубов любого уровня сложности.

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