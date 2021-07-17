Лечение зубов с использованием микроскопа – инновационная методика, которая позволила стоматологии выйти на совершенно новый уровень. Во время лечения врач использует аппарат, помогающий достичь многократного увеличения проблемного участка. Таким образом теперь лечение стало максимально точным и качественным. В Киеве лечение зубов под микроскопом проводят в Клинике Евродентал https://www.eurodental.com.ua/services/lechenie-zubov-pod-mikroskopom/.

Когда нужен микроскоп?

Дентальный микроскоп стал востребован практически во всех областях стоматологии: терапия, эстетическая стоматология, ортодонтия и эндодонтия. Аппарат позволяет увеличить определенный участок в 30-40 раз. Таким образом врач сможет выявить даже самую раннюю стадию кариеса, изучить микроскопические трещины на зубной эмали, аккуратно обточить поверхность зуба перед установкой коронки, максимально точно обработать канал зуба и т. д.

Дентальный микроскоп используется с целью:

проведения диагностики патологий, которые невозможно идентифицировать на рентгеновском снимке;

лечения зуба, корня и каналов;

герметизации фиссур;

установки виниров, имплантов, коронок;

реставрации зуба;

удаления пломб, кист, гранулем;

извлечения инородного тела.

Преимущества лечения зубов под микроскопом

Процедура с использованием дентального микроскопа имеет ряд преимуществ:

Возможность провести все манипуляции максимально точно. При помощи микроскопа врач удалит только патологические ткани зуба, сохранив при этом здоровые. Благодаря этому зуб сможет прослужить дольше.

Многократное увеличение проблемного участка дает возможность провести лечение максимально точно и эффективно.

Возможность сократить время на проведение лечения.

Возможность избежать осложнений.

Как проходит лечение?

Стоматологическое лечение с применением микроскопа существенно не отличается от обычной терапии. При этом врач использует все те же инструменты и материалы. Единственное отличие заключается в том, что пациент не сидит в неудобном кресле, а располагается в горизонтальном положении. Микроскоп размещается на расстоянии 20-25 см от полости рта.

Изображение, полученное с микроскопа, выводится на монитор. За ним наблюдает ассистент стоматолога, который оперативно подает доктору необходимые инструменты.

В клинике Евродентал доступны все виды стоматологической помощи, в том числе и лечение зубов под микроскопом. Отзывы о Клинике Евродентал https://www.eurodental.com.ua/testimonials/ доказывают высокий профессионализм нашего медицинского персонала, а также высокое качество диагностики, лечения и протезирования зубов любого уровня сложности.