 

Вечная мерзлота уже не вечная? Проблемы из-за таяния льдов

Досуг Сегодня, 16:5363
Вечная мерзлота уже не вечная? Проблемы из-за таяния льдов

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Работоспособность нефтепровода TAPS под угрозой

Возникла угроза нарушения нормального функционирования важного нефтепровода - TAPS (Trans-Alaska Pipeline System). Он расположен в США, в штате Аляска, и имеет протяженность в 1288 км.

Из-за повышения температуры грунта там начались процессы таяния вечной мерзлоты. В грунт вставлены держатели, которые составляют основу конструкции, обеспечивающей проток нефти в трубах над землей. В результате таяния вечной мерзлоты, в толще земли происходят процессы сдвигов и деформаций отдельных слоев. Из-за этого уже произошла деформация некоторого количества опор. Особые опасения вызывает участок протяженностью в 250 метров на одном из склонов.

Данная ситуация вызвала обоснованные опасения со стороны такой организации, как Pipeline Safety Trust (она является негосударственной). Также рассмотрением проблемы занялся Департамент Природных Ресурсов, как сообщают все новости Украины. Было принято решение об установке большого количества дополнительных термосифонов.

Вечная мерзлота уже не вечная? Проблемы из-за таяния льдов

Что такое термосифоны и как они помогают предотвратить поломки

Термосифоны представляют собой специальные трубы, предназначенные для установки в скважины глубиной до двадцати метров. Их функция заключается в отводе тепловой энергии от массивов вечной мерзлоты в атмосферу. На данный момент количество пунктов на протяжении нефтепровода, в которых уже имеются термосифоны, превышает 120 000.

Новости Украины, подробности: руководство организации Pipeline Safety Trust заявляет: глобальное потепление ставит под угрозу надежность работы не только аляскинского нефтепровода, но и трубопроводов во всем мире.

При проектировании в трубопровод TAPS была заложена способность противостоять даже такому стихийному бедствию, как землетрясение. Система способна сохранить функциональность даже в условиях восьмибального землетрясения. Это возможно благодаря наличию в опорах особых компенсаторов. Труба может выдерживать сдвиги до 6 м по горизонтали и до 1.5 м по вертикали без потери работоспособности. А вот риск деформации опор в результате таяния вечной мерзлоты при проектировке не предусмотрели.

Вечная мерзлота, которая также носит название многолетней мерзлоты, или мерзлых пород, представляет собой ту часть криолитозоны, которая с течением времени не подвергается периодическому оттаиванию. Суммарная площадь многолетней криолитозоны на планете составляет около 35 миллионов кв км. Данное явление наблюдается на следующих территориях:

- Антарктида;

- острова в Северном Ледовитом Океане;

- север Америки;

- север Европы;

- север Азии;

Состояние таяния мерзлоты может длиться от 2 лет до нескольких тысячелетий.

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Теги: news, новости, Украина, термосифон, 7dniv, 7dnivinfo  
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