Виды буклетниц для рекламной полиграфии

Буклет является недорогим, доступным и простым способом донесения необходимой информации до потенциальных потребителей. Он производится как на простой бумаге, так и на плотной - все зависит от желания заказчика. Буклет обязательно должен складываться в два или более раз, содержать текст и изображения. Это не только удобно, но и практично.

Особенности буклетов

Клиенты предпочитают заказывать буклеты, потому что они:

универсальны - содержание информации какое угодно, от изображения или схемы до текста и рекламных слоганов;

имеют удобные параметры - благодаря различным вариантам складывания, буклет не занимает много места, и его всегда можно развернуть, а после прочтения сложить обратно;

вместительны - при их изготовлении используются обе стороны листа, что позволяет размещать приличные объемы информации;

выгодны - особенно при производстве большого тиража, поскольку применяется офсетный способ печати. Такой вариант способствует минимизации расходов на рекламу.

Размещение

На любой выставке или презентации отсутствие какой-либо полиграфической продукции - огромный минус. Сегодня существует удобный способ для размещения печатного материала - буклетница настольная, напольная и пр. Эти изделия отличаются разнообразием модификаций, имеют различные размеры и конструктивные особенности. Каждой из них отведена своя роль при размещении полиграфии.

Напольные буклетницы - лучший вариант при проведении выставок и для установки в заведениях с высокой проходимостью. Имеют форму стеллажа с ножками, изготавливается из стекла, акрила или пластика. Карманы для размещения полиграфии обычно прямоугольные, хотя на усмотрение заказчика им можно задать и другие очертания. У модели в виде стойки карманы размещаются перпендикулярно поверхности пола, могут быть наклонены под небольшим углом.

Конструкции есть стационарные или мобильные. Стационарная прочно крепится в одном месте, и переместить ее невозможно. Мобильную конструкцию можно оперативно перемещать и транспортировать в любое место.

У настольных вариантов размеры скромнее, чем у напольных - в них стоит размещать изделия небольших форматов. Есть специальные буклетницы А4, А5, А6 формата, их ширина - больше 300 миллиметров. Основное месторасположения - рабочий стол или стойка рецепции. Конструкция возможна как односекционная, так и многосекционная.

Настенные буклетницы называют стендами. Они фиксируются на стене, имеют прямоугольную форму и карман.

Благодаря таким несложным конструкциям посетители выставки или презентации могут ознакомиться с информацией, взяв печатное издание в руки и расположившись с комфортом в любом удобном месте.