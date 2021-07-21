Тонкости вывоза строительных отходов

Ремонт, строительство, демонтаж или реставрация зданий — это горы мусора и ненужных отходов. Весь этот хлам практически безопасен для окружающих, но, тем не менее, требует специальной утилизации. Этого требуют городские власти наряду с санитарными нормами. Что делать в такой ситуации, и к кому обращаться за помощью — разбираемся вместе, здесь и сейчас.

Куда обращаться за помощью

Проведение строительных или ремонтных работ, вне зависимости от их масштабов, всегда сопровождается появлением массы ненужных отходов. Стандартные контейнеры, которые предоставляют городские коммунальные службы, не предназначены для хранения строительного мусора. Складировать хлам, особенно крупногабаритный, возле таких бытовых мусоросборников также нельзя. Что же делать в такой ситуации? Решением вопроса может стать машина для вывоза мусора от специализированной компании, предоставляющей услуги в этом направлении.

Как правило, такие компании-грузоперевозчики оказывают широкий спектр услуг. Они выполнят поставленные перед ними задачи «под ключ»:

проведут оценку и определ я т объем мусора;

подберут подход я щий дл я вывоза транспорт;

определ я т метод погрузки;

организуют доставку спецтехники;

предостав я т упаковочные материалы и контейнеры;

проработают оптимал ьный маршрут;

согласуют все вопросы по вывозу и утилизации мусора с городской администрацией.

Когда все организационные вопросы с заказчиком будут решены, в согласованное время на объект приезжает транспорт с грузчиками. Проводится очистка территории, загрузка машины и вывоз хлама на полигон. К тому времени все вопросы с городскими властями уже решены, получены разрешительные документы. Задача клиента — встретить бригаду и показать, где находится мусор.

Что формирует цену услуги

Компании-грузоперевозчики, представляющие свои услуги в этом направлении, есть в любом крупном населенном пункте или городе. Найти их контактные данные можно либо через Интернет, либо через местную газету. А решить с ними вопрос по вывозу и утилизации отходов — дело одной минуты времени. Цену на их услуги формирует:

объем строител ьных отходов;

необходимость привлечения грузчиков;

вид техники;

удаленность объекта.

Безусловно, стоимость таких работ в крупных и небольших городках отличается в разы. Но, тем не менее, это в разы выгоднее, нежели заниматься всем и вывозить весь хлам самостоятельно. Тем более, что цена этой услуги не так высока, как может показаться на первый взгляд.