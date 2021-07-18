Тонер или тоник: в чем разница и как правильно использовать

Современный косметический рынок настолько разнообразен, что порой бывает непросто разобраться, что из себя представляет то или иное средство и для чего оно предназначено. Тонер для лица часто путают с тоником, но между ними есть некоторые существенные различия. Какие? Попробуем разобраться.

Что такое тоник?

Очищение — очень важный этап качественного ухода за кожей. После использования очищающего средства результат следует закрепить тоником. Он является продуктом европейской косметической отрасли и по своей консистенции напоминает воду. Современные производители до сих пор пытаются усовершенствовать технологию, экспериментируя с разными активными компонентами. От последних, кстати, зависит то, какого цвета средство окажется в баночке: прозрачного, голубоватого или розоватого.

Так в чем же польза тоника для лица?

Если предыдущий этап очищения был проведен недостаточно тщательно, тоник отлично справится с остатками мэйка, геля или пенки для умывания, полностью убрав с поверхности кожи все плохо смытые компоненты и излишки кожного сала.

Следующее важное свойство — восстановление рН-баланса. Вода из-под крана достаточно жесткая, поэтому после умывания рекомендуется использовать средства, нормализующие уровень рН.

Тоник — это “промежуточный” продукт ухода. Он помогает подготовить кожу к следующим этапам: сыворотка, флюид или крем гораздо лучше ложатся на лицо и глубже проникают в кожу, предварительно обработанную тоником.

Тоник для лица следует подбирать, ориентируясь на тип кожи. Тонизирующие средства с питательными компонентами увлажняют и борются с сухостью, мультивитаминные комплексы в составе могут положительно влиять на воспаленную и проблемную кожу, а тоники с содержанием спирта сужают расширенные поры и нормализуют уровень жирности.

Что такое тонер?

Тонер — это продукт корейской бьюти-индустрии. После умывания кожа теряет большое количество влаги. И как раз тонер с плотной консистенцией способен эффективно восстанавливать водный баланс и удерживать его в течение дня, предупреждая тем самым возникновение обезвоженности.

Сфера применения тонера обширна и не ограничивается только увлажнением. В корейской системе ухода существует несколько разновидностей тонеров со своими отдельными функциями. Например, фрешенер освежает кожу, а скин - “напитывает” и успокаивает. Тонеры делают кожу мягкой и бархатистой, разглаживают морщины, заживляют высыпания, тонизируют и придают лицу здоровое сияние. В составе часто используются популярные в Корее компоненты: муцин улитки, ледниковая вода, экстракт алоэ.

Для достижения лучшего эффекта процедура нанесения тонера требует соблюдения нескольких простых правил.

Если у вас сухая кожа, тонер необходимо наносить нежными бережными движениями с помощью пальцев.

Для жирной кожи допускается использовать ватные подушечки, однако действовать также следует аккуратно и мягко.

В чем отличия тоника и тонера?

Итак, после детального ознакомления и подробного разбора мы можем выделить следующие ключевые отличия этих двух продуктов.

Тоник — жидкий, а тонер — гелеобразно-маслянистый.

Очищение и нормализация рН — основные функции тоника, тогда как действие тонера в первую очередь направлено на активное увлажнение и предотвращение обезвоживания кожи.

В составе тоника часто присутствует спирт, у тонера — за редким исключением и в отдельных специализированных продуктах.

Тонизирующее средство наносится ватным диском, а тонирующее — преимущественно руками.

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