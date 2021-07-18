 

Эпиляция александритовым лазером: почему это лучший вариант

Досуг Сегодня, 14:1169
Эпиляция александритовым лазером: почему это лучший вариант

Благодаря современным технологиям такая популярная и востребованная косметологическая услуга, как эпиляция, стала более комфортной, эффективной и, главное, абсолютно безболезненной.

Да, речь идет о лазерной эпиляции, которая зарекомендовала себя только с лучшей стороны и является весьма востребованной как среди женщин, так и среди мужчин. На сегодняшний день специалисты по лазерной эпиляции используют такие разновидности аппаратов:

  • Диодный и рубиновый;
  • Неодимовый и александритовый.

В нашей статье мы подробней остановимся на последнем варианте, выделив ключевые преимущества, которыми обладает эпиляция александритовым лазером, а их, поверьте, имеется немалое количество.

Пять главных плюсов александритового лазера

Для начала отметим то, что александритовый лазер можно использовать для удаления нежелательной растительности на любой части тела – под мышками, в области бикини, над верхней губой, щеках, подбородке и прочих зонах.

Среди прочих преимуществ такой эпиляции стоит выделить следующие:

  • Быстро и эффективно. Как правило, для удаления нежелательных волос на той или иной части тела понадобиться от 4х до 8ми сеансов. Обладателям светлых волос, возможно, понадобиться повторить процедуру немного больше. Но главное то, что данная методика позволяет получить ожидаемый результат;
  • Подходит и для тонких волос. В сравнении с тем же диодным лазером, александрийский весьма неплохо справляется с тонкими волосками, что, конечно же, порадует обладателей подобного волосяного покрова;
  • Обрабатывает большие участки. Лазер имеет световое пятно до 15 мм, что позволяет проводить эпиляцию максимально оперативно;
  • Отсутствие неприятных ощущений. Во время процедуры клиенты, как правило, не сталкиваются с болевыми и прочими ощущениями. А если они присутствуют, то очень незначительно;
  • Не вызывает побочных эффектов. Поэтому не стоит волноваться о том, что после процедуры вы столкнетесь с нежелательными «сюрпризами».

Эпиляция александритовым лазером – это высокотехнологичная процедура, ориентированная на результат, именно поэтому данный способ удаления нежелательной растительности на теле пользуется особым спросом. Главное, посещать подобные процедуры в сертифицированных салонах, где работаю профессиональные специалисты, использую современное и безопасное оборудование. Это важно.

Кстати, одним из лучших центров лазерной эпиляции по праву считается сеть салонов LaserVille, который, к слову говоря, недавно был удостоен авторитетной наградой – «Вибір споживача-2020», что является лучшим свидетельством надежности, надлежащего качества и профессионализма!

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Теги: news, новости, Украина, Эпиляция, 7dniv, 7dnivinfo  
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