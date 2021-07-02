Цена на газ в Украине действует без учета стоимости на транспортировку голубого топлива по газораспределительной системе страны. В середине второго квартала 2021 года поставщики объявили расчетную стоимость газа, которая составила от 7,8 до 13,5 гривен. Жители Украины уже с первого мая осуществляют расчеты по действующим тарифам, которые установлены и зафиксированы до конца апреля 2022 года. Цена на газ во многом зависят от котировок на международных биржах, где природные ресурсы продают крупными партиями. Украина заинтересована в голубом топливе, которое подают страны Европы реверсом – Чехия, Нидерланды, Польша и другие страны.

Процесс формирования годового тарифа и преимущества базовых ограничений

В мае 2021 года было издано постановление о прекращении действия зимних цен и переходе на летние тарифы, поэтому эксперты, несмотря на некоторую нестабильность биржевых процессов, уверены в снижении стоимости. Годовой тариф на газ для населения регулирует Национальная государственная комиссия и устанавливает, что газораспределительные компании-поставщики обязаны организовать поставки газового топлива в рамках действующего годового тарифа.

Преимущества тарифа, установленного комиссией, состоят в следующем:

1. Потребители почувствуют защищенность, так как в течение года до 30 апреля тариф для них не изменится.

2. Жители Украины могут планировать расходы на газовое топливо, так как расходы будут прогнозируемы, расчетные листки доступны и понятны каждому жителю региона.

3. Расчеты с бытовыми потребителями будут осуществляться до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

4. Стабильность годового тарифа обеспечит страховку украинцам от колебаний стоимости на кубометр голубого топлива.

Для сотрудничества с компаниями не нужно заключать новый договор, поскольку в данном случае компании пролонгируют действующие договоренности и автоматически переведут всех клиентов на новый тариф, установленный Национальной государственной комиссией.

Самые низкие цены демонстрируют следующие компании «Агросинтез Трейдинг» - 7,8 гривен за один м3, самый высокий тариф остается у энергоснабженцев Житомира, Херсона, Черновцов. В диапазоне от 11,222 до 12,9 гривен за кубометр продают голубое топливо газораспределительные системы «Стройнафтогаз», «Азовгаз», «ТАС энергия страны», «Маргаз».