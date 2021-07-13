Омоложение лица после 40 без операции? С помощью SMAS-лифтинга - возможно!

С возрастом ткани человеческого тела теряют эластичность и упругость. На них воздействует гравитация. В результате кожа обвисает, расплывается овал лица, появляются признаки старения.
Многие женщины не согласны мириться с такими изменениями. В 20 веке омоложение и подтяжка кожи проводились методами пластической хирургии. Но косметология активно развивается. Появились новые аппаратные технологии, которые позволяют провести подтяжку без операций.
Одна из самых эффективных и востребованных процедур — смас-лифтинг. Суть метода заключается в воздействии на ткани ультразвуковыми волнами. Это запускает процессы синтеза коллагена, естественного восстановления эластичности и упругости кожи.
Как проходит процедура
Изучить все тонкости и преимущества метода можно на странице laserone.com.ua/smas_lifting. Краткое описание процедуры выглядит так:
- Очистка и обработка кожи антисептиком.
- Нанесение разметки и геля, который повышает проводимость ультразвуковых волн.
- Обработка проблемной зоны специальным аппаратом с датчиками. Это оборудование направляет ультразвук на установленную глубину тканей. Зона воздействия процедуры — SMAS-слой. От него и образовалось название метода.
Ультразвуковой smas лифтинг проводится от 30 до 90 минут. Продолжительность сеанса зависит от состояния кожи и локализации дефектов.
Первые изменения становятся заметны через сутки. В течение 3-4 месяцев эффект нарастает и сохраняется до 2 лет.
Показания и противопоказания для СМАС лифтинга
Косметолог порекомендует провести такую процедуру при разных признаках старения:
- опущение век, линии бровей, уголков рта;
- оплывание овала лица;
- образование второго подбородка;
- появление глубоких носогубных складок;
- потеря эластичности кожи лица, шеи, зоны декольте;
- снижение тонуса эпидермиса живота, бедер и колен.
Смас-лифтинг применяется не только для устранения дефектов. Метод эффективен в качестве профилактики старения. Его можно использовать для предотвращения потери эластичности и упругости кожи.
Метод имеет несколько противопоказаний:
- периоды беременности и грудного вскармливания;
- прием антикоагулянтов;
- склонность кожи к образованию келоидных рубцов;
- угревая сыпь и другие воспаления в проблемной зоне;
- использование кардиостимулятора;
- онкологические заболевания.
Во время консультации врач изучит состояние вашей кожи, уточнит наличие тех или иных заболеваний и примет решения о целесообразности проведения процедуры.
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