Омоложение лица после 40 без операции? С помощью SMAS-лифтинга - возможно!

С возрастом ткани человеческого тела теряют эластичность и упругость. На них воздействует гравитация. В результате кожа обвисает, расплывается овал лица, появляются признаки старения.

Многие женщины не согласны мириться с такими изменениями. В 20 веке омоложение и подтяжка кожи проводились методами пластической хирургии. Но косметология активно развивается. Появились новые аппаратные технологии, которые позволяют провести подтяжку без операций.

Одна из самых эффективных и востребованных процедур — смас-лифтинг. Суть метода заключается в воздействии на ткани ультразвуковыми волнами. Это запускает процессы синтеза коллагена, естественного восстановления эластичности и упругости кожи.

Как проходит процедура

Изучить все тонкости и преимущества метода можно на странице laserone.com.ua/smas_lifting. Краткое описание процедуры выглядит так:

Очистка и обработка кожи антисептиком. Нанесение разметки и геля, который повышает проводимость ультразвуковых волн. Обработка проблемной зоны специальным аппаратом с датчиками. Это оборудование направляет ультразвук на установленную глубину тканей. Зона воздействия процедуры — SMAS-слой. От него и образовалось название метода.

Ультразвуковой smas лифтинг проводится от 30 до 90 минут. Продолжительность сеанса зависит от состояния кожи и локализации дефектов.

Первые изменения становятся заметны через сутки. В течение 3-4 месяцев эффект нарастает и сохраняется до 2 лет.

Показания и противопоказания для СМАС лифтинга

Косметолог порекомендует провести такую процедуру при разных признаках старения:

опущение век, линии бровей, уголков рта;

оплывание овала лица;

образование второго подбородка;

появление глубоких носогубных складок;

потеря эластичности кожи лица, шеи, зоны декольте;

снижение тонуса эпидермиса живота, бедер и колен.

Смас-лифтинг применяется не только для устранения дефектов. Метод эффективен в качестве профилактики старения. Его можно использовать для предотвращения потери эластичности и упругости кожи.

Метод имеет несколько противопоказаний:

периоды беременности и грудного вскармливания;

прием антикоагулянтов;

склонность кожи к образованию келоидных рубцов;

угревая сыпь и другие воспаления в проблемной зоне;

использование кардиостимулятора;

онкологические заболевания.

Во время консультации врач изучит состояние вашей кожи, уточнит наличие тех или иных заболеваний и примет решения о целесообразности проведения процедуры.

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