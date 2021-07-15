Стильная мужская стрижка: от канадки до помпадур

Обычно в названиях причесок для мужчин не то, что парни, даже девушки разбираются слабовато. Мужская стрижка у людей, выросших на постсоветском пространстве, часто сводится к “бокс, полубокс, ноль”, немного разнообразия – височки прямые или косые? А в мире немало оригинальных вариантов и вы точно их видели на популярных актерах. Ну хвостики, как у Джейсона Момоа или каре, как у Джонни Деппа обсуждать не будем, с ними все просто. А вот как подобрать прически покороче? Эксперты Fastline.studio с удовольствием расскажут о том, о чем можно узнать только в крутом барбершопе!

Виды стрижек

Сайд парт

Особенность этой стрижки – косой заметный пробор, который разделяется на удлиненную часть волос и на укороченную. Хорошо подходит для круглого лица. Короткую часть можно подбрить. Укладывать стрижку просто – немного укладочного средства нанести на удлиненные волосы и зачесать набок.

Кроп

Известна как стрижка-рванка. На висках и на затылке волосы выстригают коротко, на темени они длиннее. Переход от коротких к длинным прядям делают постепенно. Здесь мастер должен знать, как стричь челку – в этой прическе она делается достаточно густой и зачесывается вперед. Простая в уходе и укладке, сочетается с любым типом лица.

Флэт-топ

Также называется в просторечии “площадка”. Волосы так и выстригаются, их поднимают вверх и стригут ровно. Эта модельная стрижка сложна в укладке, подходит для парней с густой и крепкой шевелюрой. Вьющиеся волосы укладывать не надо, а прямые придется зачесать наверх и зафиксировать.

Помпадур

Прическа для тех, кто готов потратить немало времени на укладку, но фанатеет от Джона Траволты в юности. Пряди сверху и по бокам делают достаточно длинными, чтобы сформировать пышный “хохолок”. Для овального лица она не очень подходит, поскольку удлиняет лицо еще больше.

Британка

Сочетает технику помпадур и флэт-топ. Челка от помпадур, а затылок и виски выстрижены вручную. Если вы хотите узнать, как стричь машинкой квифф, она же британка – вас ждет разочарование, все делается только руками. Зато укладка легкая - челка короче, чем в помпадур. Укладывают только гладко.

Канадка

Близнец предыдущего варианта, только здесь как раз используют машинку. Можно носить небрежно и дерзко. Модная челка еще короче, чем в британке. Носят ее примерно как у Джастина Тимберлейка.

Еще есть техника “фэйд”, подходящая для любой стрижки – это плавный переход к выбритым волосам.