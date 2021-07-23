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Досуг Сегодня, 15:4665
В чем секрет популярности нового MacBook Pro 13?

По результатам маркетинговых исследований, Макбук Про 13 2020 является наиболее популярным ноутбуком среди девайсов «яблочного» производителя. Спрос на него даже выше, чем на полюбившийся пользователям Air 2020. В чем же причина популярности и так ли она обоснована, мы и обсудим в этой статье.

Преимущества MacBook 13 Pro

Говоря о достоинствах модели Про, нельзя не упомянуть Макбук Air 2020. Дело в том, что эти две модели на сегодня являются флагманскими, конкурируя между собой за выбор покупателей. Главное преимущество MacBook Pro 13 2020 заключается в его высокой производительности, которая превышает Air и выше, чем у линейки 13 предыдущих поколений.

Среди преимуществ Pro-серии стоит отметить такие:

  • мощный процессор;
  • высококачественная система охлаждения, обеспечивающая длительную работу при максимальной нагрузке;
  • адаптер на 45 Вт, гарантирующий быструю зарядку;
  • дисплей с цветовым охватом DCI-P3, отличающийся яркостью оттенков;
  • удлиненный Touch Bar, пришедший на смену клавишам F1-F12.

Такие характеристики делают «прошку» идеальным ноутбуком как для геймеров, так и для людей, работающих с графикой и мультимедиа. Первые находят в его лице скоростной девайс, вторые — четкость картинки с яркими цветами.

Сравнение Air и Pro 13 2020

Несмотря на положительные оценки, которые получил от пользователей и экспертов MacBook Air 2020, он проигрывает Pro практически по всем параметрам, кроме стоимости. «Прошка» обладает всеми преимуществами «Эйра» при гораздо более высокой производительности. Даже полюбившаяся Magic Keyboard, ставшая «фишкой» Air, установлена в Pro-линейку.

О мощном процессоре и идеальной системе охлаждения мы уже сказали. Правда, стоит оговориться, что такая система достаточно энергозатратна, поэтому автономная работа «прошки» несколько меньше, чем у «воздушного» Макбука. Хотя час времени играет не такую большую роль в сравнении с важностью охладительного процесса. Что касается адаптера питания, то в облегченном ноутбуке он в 1,5 раза слабее (30 Вт). Яркость дисплея также выше у Pro. Разница составляет целых 20% (400 против 500 нит).

Также в «Эйр» отсутствует тачбар, правда, многие «староверы» продолжают настаивать на необходимости обыкновенных клавиш. И главное: обе модели практически сопоставимы по размеру, при этом вес Pro больше на каких-то 110 грамм. Из этого следует главное преимущество – вы покупаете такой же мобильный ноутбук с намного лучшей производительностью. Это позволяет работать удаленно и брать его в поездки, не ощущая никакого дискомфорта. Все вышеназванные преимущества с лихвой объясняют популярность серии Про среди пользователей гаджетов Apple.

 

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Теги: news, новости, Украина, MacBook13, 7dniv, 7dnivinfo  
В чем секрет популярности нового MacBook Pro 13?
В чем секрет популярности нового MacBook Pro 13?
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Досуг

В чем секрет популярности нового MacBook Pro 13?
В чем секрет популярности нового MacBook Pro 13?
По результатам маркетинговых исследований, Макбук Про 13 2020 является наиболее популярным ноутбуком среди девайсов «яблочного» производителя. Спрос на него даже выше, чем на полюбившийся пользователям Air 2020. В чем же причина популярности и так ли она обоснована, мы и обсудим в этой
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