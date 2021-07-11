Городские рюкзаки: удобство и здоровье

Всем хочется выглядеть модно, но при этом не испытывать никаких неудобств. Сегодня это реально, ведь современная мода нацелена на комфорт. Взять хотя бы городской рюкзак, массово заменяющий сумки и барсетки. Их стали носить все слои общества, от подростков до солидных деловых людей.
Преимущества и виды
Рюкзак имеет много преимуществ перед сумками. Прежде всего, это свобода маневров и свободные руки. Также с его помощью гораздо легче носить тяжести. Конечно, мало кто повседневно носит с собой тяжелые сумки, но ведь бытовые мелочи, книги, документы, ланчбокс, ноутбук, сменная одежда и т.п. тоже имеют свой вес.
Ежедневные нагрузки не идут на пользу, если груз распределен неравномерно. Тогда начинаются проблемы со спиной со всеми вытекающими. Ношение правильно подобранного рюкзака предотвратит подобное. А если он будет еще и ортопедическим, то сможет даже улучшить осанку.
Каталог городских рюкзаков в интернет-магазине Grizzly https://grizzly.com.ua/ включает в себя множество разных видов. Это и изящные женские рюкзачки, и небольшие слинги, и дорогие модели для деловых людей, и полуспортивные вещмешки, и многое другое. Потому заезженная фраза, что каждый сможет найти рюкзак под индивидуальные потребности, тут имеет буквальный смысл. Чтобы этот выбор был еще более точным, нужно обращать внимание на детали.
Внимание к деталям
При покупке городского рюкзака учитывайте такие моменты:
- Размер. Опирайтесь на личные потребности и заранее продумайте, что будете в нем носить. Для повседневных мелочей будет достаточно небольшого объема, до 10 л. Если к этим мелочам будет добавлен ланч-бокс, термос, зонтик, документы и прочее, тогда смотрите на рюкзаки 15-30 л. Это наиболее популярные размеры, для бытовых нужд их хвататет с головой. Больше 30 л смысл искать есть только тем, кто постоянно носит с собой спортивный инвентарь, одежду и обувь для тренировок и т.п.
- Назначение. Как уже было сказано выше, класс городских моделей включает в себя множество видов. Чтобы отфильтровать все ненужное, подумайте, что будете носить с собой. Если в список необходимого входит ноутбук, обратите внимание на специализированные ранцы. Любителей ходить с рюкзаком за покупками заинтересуют складные модели, а велосипедистов - велорюкзаки. По такому принципу можно выбрать и купить то, что наиболее соответствует цели.
- Отделения и карманы. Их количество может варьироваться. Ролл-топы, например, внутренних отделений вообще не имеют. Потому обращайте внимание на такие моменты. Наличие внешних карманов будет удобным, чтобы складывать туда всякие мелочи, ради которых не хочется расстегивать рюкзак.
- Материал. Желательно, чтобы он был водостойким. Никто не застрахован от попадания под дождь, да и стирать его периодически придется. Потому материал рюкзака должен быть прочным и практичным. Это может быть синтетика, кожа, экокожа. Подбирайте тот вариант, который лучше подойдет к вашему стилю.
Правильно выбранный городской рюкзак – это стиль и удобство с пользой для здоровья.