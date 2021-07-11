Городские рюкзаки: удобство и здоровье

Всем хочется выглядеть модно, но при этом не испытывать никаких неудобств. Сегодня это реально, ведь современная мода нацелена на комфорт. Взять хотя бы городской рюкзак, массово заменяющий сумки и барсетки. Их стали носить все слои общества, от подростков до солидных деловых людей.

Преимущества и виды

Рюкзак имеет много преимуществ перед сумками. Прежде всего, это свобода маневров и свободные руки. Также с его помощью гораздо легче носить тяжести. Конечно, мало кто повседневно носит с собой тяжелые сумки, но ведь бытовые мелочи, книги, документы, ланчбокс, ноутбук, сменная одежда и т.п. тоже имеют свой вес.

Ежедневные нагрузки не идут на пользу, если груз распределен неравномерно. Тогда начинаются проблемы со спиной со всеми вытекающими. Ношение правильно подобранного рюкзака предотвратит подобное. А если он будет еще и ортопедическим, то сможет даже улучшить осанку.

Каталог городских рюкзаков в интернет-магазине Grizzly https://grizzly.com.ua/ включает в себя множество разных видов. Это и изящные женские рюкзачки, и небольшие слинги, и дорогие модели для деловых людей, и полуспортивные вещмешки, и многое другое. Потому заезженная фраза, что каждый сможет найти рюкзак под индивидуальные потребности, тут имеет буквальный смысл. Чтобы этот выбор был еще более точным, нужно обращать внимание на детали.

Внимание к деталям

При покупке городского рюкзака учитывайте такие моменты:

Размер. Опирайтесь на личные потребности и заранее продумайте, что будете в нем носить. Для повседневных мелочей будет достаточно небольшого объема, до 10 л. Если к этим мелочам будет добавлен ланч-бокс, термос, зонтик, документы и прочее, тогда смотрите на рюкзаки 15-30 л. Это наиболее популярные размеры, для бытовых нужд их хвататет с головой. Больше 30 л смысл искать есть только тем, кто постоянно носит с собой спортивный инвентарь, одежду и обувь для тренировок и т.п.

Назначение. Как уже было сказано выше, класс городских моделей включает в себя множество видов. Чтобы отфильтровать все ненужное, подумайте, что будете носить с собой. Если в список необходимого входит ноутбук, обратите внимание на специализированные ранцы. Любителей ходить с рюкзаком за покупками заинтересуют складные модели, а велосипедистов - велорюкзаки. По такому принципу можно выбрать и купить то, что наиболее соответствует цели.

Отделения и карманы. Их количество может варьироваться. Ролл-топы, например, внутренних отделений вообще не имеют. Потому обращайте внимание на такие моменты. Наличие внешних карманов будет удобным, чтобы складывать туда всякие мелочи, ради которых не хочется расстегивать рюкзак.

Материал. Желательно, чтобы он был водостойким. Никто не застрахован от попадания под дождь, да и стирать его периодически придется. Потому материал рюкзака должен быть прочным и практичным. Это может быть синтетика, кожа, экокожа. Подбирайте тот вариант, который лучше подойдет к вашему стилю.

Правильно выбранный городской рюкзак – это стиль и удобство с пользой для здоровья.