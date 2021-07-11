 

Городские рюкзаки: удобство и здоровье

Досуг Сегодня, 09:5963
Городские рюкзаки: удобство и здоровье

Всем хочется выглядеть модно, но при этом не испытывать никаких неудобств. Сегодня это реально, ведь современная мода нацелена на комфорт. Взять хотя бы городской рюкзак, массово заменяющий сумки и барсетки. Их стали носить все слои общества, от подростков до солидных деловых людей.

Преимущества и виды

Рюкзак имеет много преимуществ перед сумками. Прежде всего, это свобода маневров и свободные руки. Также с его помощью гораздо легче носить тяжести. Конечно, мало кто повседневно носит с собой тяжелые сумки, но ведь бытовые мелочи, книги, документы, ланчбокс, ноутбук, сменная одежда и т.п. тоже имеют свой вес.

Ежедневные нагрузки не идут на пользу, если груз распределен неравномерно. Тогда начинаются проблемы со спиной со всеми вытекающими. Ношение правильно подобранного рюкзака предотвратит подобное. А если он будет еще и ортопедическим, то сможет даже улучшить осанку.

Каталог городских рюкзаков в интернет-магазине Grizzly https://grizzly.com.ua/ включает в себя множество разных видов. Это и изящные женские рюкзачки, и небольшие слинги, и дорогие модели для деловых людей, и полуспортивные вещмешки, и многое другое. Потому заезженная фраза, что каждый сможет найти рюкзак под индивидуальные потребности, тут имеет буквальный смысл. Чтобы этот выбор был еще более точным, нужно обращать внимание на детали.

Городские рюкзаки: удобство и здоровье

Внимание к деталям

При покупке городского рюкзака учитывайте такие моменты:

  • Размер. Опирайтесь на личные потребности и заранее продумайте, что будете в нем носить. Для повседневных мелочей будет достаточно небольшого объема, до 10 л. Если к этим мелочам будет добавлен ланч-бокс, термос, зонтик, документы и прочее, тогда смотрите на рюкзаки 15-30 л. Это наиболее популярные размеры, для бытовых нужд их хвататет с головой. Больше 30 л смысл искать есть только тем, кто постоянно носит с собой спортивный инвентарь, одежду и обувь для тренировок и т.п.
  • Назначение. Как уже было сказано выше, класс городских моделей включает в себя множество видов. Чтобы отфильтровать все ненужное, подумайте, что будете носить с собой. Если в список необходимого входит ноутбук, обратите внимание на специализированные ранцы. Любителей ходить с рюкзаком за покупками заинтересуют складные модели, а велосипедистов - велорюкзаки. По такому принципу можно выбрать и купить то, что наиболее соответствует цели.
  • Отделения и карманы. Их количество может варьироваться. Ролл-топы, например, внутренних отделений вообще не имеют. Потому обращайте внимание на такие моменты. Наличие внешних карманов будет удобным, чтобы складывать туда всякие мелочи, ради которых не хочется расстегивать рюкзак.
  • Материал. Желательно, чтобы он был водостойким. Никто не застрахован от попадания под дождь, да и стирать его периодически придется. Потому материал рюкзака должен быть прочным и практичным. Это может быть синтетика, кожа, экокожа. Подбирайте тот вариант, который лучше подойдет к вашему стилю.

Правильно выбранный городской рюкзак – это стиль и удобство с пользой для здоровья.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Рюкзаки, 7dniv, 7dnivinfo  
Все идет из головы: причины боли в груди и в сердце
Все идет из головы: причины боли в груди и в сердце
Городские рюкзаки: удобство и здоровье
Городские рюкзаки: удобство и здоровье
В чем секрет популярности нового MacBook Pro 13?
В чем секрет популярности нового MacBook Pro 13?
Стильная мужская стрижка: от канадки до помпадур
Стильная мужская стрижка: от канадки до помпадур
Омоложение лица после 40 без операции? С помощью SMAS-лифтинга - возможно!
Омоложение лица после 40 без операции? С помощью SMAS-лифтинга - возможно!
Годовой тариф на газ для населения
Годовой тариф на газ для населения
Суть проектного менеджмента для тех, кто хочет записаться на курсы
Суть проектного менеджмента для тех, кто хочет записаться на курсы
Эпиляция александритовым лазером: почему это лучший вариант
Эпиляция александритовым лазером: почему это лучший вариант
Тонер или тоник: в чем разница и как правильно использовать
Тонер или тоник: в чем разница и как правильно использовать
Тонкости вывоза строительных отходов
Тонкости вывоза строительных отходов
Виды буклетниц для рекламной полиграфии
Виды буклетниц для рекламной полиграфии
Вечная мерзлота уже не вечная? Проблемы из-за таяния льдов
Вечная мерзлота уже не вечная? Проблемы из-за таяния льдов

Новости по теме

Преимущества подоконников из мрамора. Как вырезать
Преимущества подоконников из мрамора. Как вырезать
11-июл-2021, 22:16
Какой должна быть хорошая прогулочная коляска?
Какой должна быть хорошая прогулочная коляска?
1-июл-2021, 14:34
Игрушки для малышей: как увлечь и обезопасить ребенка?
Игрушки для малышей: как увлечь и обезопасить ребенка?
23-июн-2021, 20:17
Элегантные платья в горошек
Элегантные платья в горошек
11-июн-2021, 14:47
Плюсы Android TV Box
Плюсы Android TV Box
11-июн-2021, 11:39

Последние новости

12:37
События
Зачем США отправляют на саммит "Крымской платформы" министра-гея
12:35
События
Швейцарские ученые предложили готовится к еще более аномальной жаре из-за потепления планеты
12:33
События
Мужчина под Полтавой изнасиловал и убил собственную 24-летнюю жену
09:55
События
Гигантская пробка сковала трассу на "Борисполь"
09:45
События
Мужчину за появление в церкви в костюме Адама на Волыни оштрафовал
09:42
События
В России прогремел взрыв на магистральном газопроводе "Уренгой - Центр-2"
09:36
События
Мошенника из Германии, который прятался от Интерпола задержали в аэропорту Киева
09:35
События
В США при заходе на посадку разбился самолет
09:33
События
Дуэт стрелков из пистолета принес Украине третью бронзовую медаль
09:31
События
Ученые обнаружили, что мыши могут управлять выбросом в мозг гормона удовольствия
09:29
События
Как США изменят характер военной миссии в Ираке объявили в Белом доме
09:27
События
Бутылку виски стоимостью больше двухсот тысяч ради хайпа разбил в магазине киевский тиктокер
09:21
Спорт
Бронзовая призерка Олимпийских игр Дарья Белодед приземлилась в Борисполе
09:06
События
После встречи с представителем Багдада Байден объявил о завершении военной миссии США в Ираке
08:40
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 июля 2021
Вчера, 2021-07-26
23:04
События
В МОЗ назвали украинцам шесть причин, почему стоит заниматься плаванием
23:02
События
Как действовала банда спецназовца Сенсея под Киевом
23:00
События
Зеленский устроил чистку в руководстве СБУ. Кто уволен?
21:04
События
Почему в Украине хотят закрыть все шахты, что будет с горняками и какими станут тарифы
20:17
События
Жара до +34 градусов и грозы, погода 27 июля

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 июля 20211821
Почему в Украине хотят закрыть все шахты, что будет с горняками и какими станут тарифы1774
Будут ли повышены тарифы на электричество для населения с 1 августа. 4 сценария1051
Украинцам пересчитают субсидии и радикально их урежут. Что предлагает Минсоцполитики697
Как получить Международное свидетельство о вакцинации у семейного врача586
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 июля 2021443
Начальника угрозыска в Ставрополе расстрелял киллер409

Досуг

Все идет из головы: причины боли в груди и в сердце
Все идет из головы: причины боли в груди и в сердце
Ученые и медики всего мира с уверенностью могут заявлять, что большинство известных нам болезней берут начало в «голове» пациента. То есть психологический конфликт является спусковым механизмом для того или иного недуга.
Сегодня, 12:3826
Городские рюкзаки: удобство и здоровье
Городские рюкзаки: удобство и здоровье
Всем хочется выглядеть модно, но при этом не испытывать никаких неудобств. Сегодня это реально, ведь современная мода нацелена на комфорт. Взять хотя бы городской рюкзак, массово заменяющий сумки и барсетки. Их стали носить все слои общества, от подростков до солидных деловых людей.
Сегодня, 09:5964
В чем секрет популярности нового MacBook Pro 13?
В чем секрет популярности нового MacBook Pro 13?
По результатам маркетинговых исследований, Макбук Про 13 2020 является наиболее популярным ноутбуком среди девайсов «яблочного» производителя. Спрос на него даже выше, чем на полюбившийся пользователям Air 2020. В чем же причина популярности и так ли она обоснована, мы и обсудим в этой
Вчера, 15:46166
Стильная мужская стрижка: от канадки до помпадур
Стильная мужская стрижка: от канадки до помпадур
Обычно в названиях причесок для мужчин не то, что парни, даже девушки разбираются слабовато. Мужская стрижка у людей, выросших на постсоветском пространстве, часто сводится к “бокс, полубокс, ноль”, немного разнообразия – височки прямые или косые? 
25-июл-2021, 11:23237
Омоложение лица после 40 без операции? С помощью SMAS-лифтинга - возможно!
Омоложение лица после 40 без операции? С помощью SMAS-лифтинга - возможно!
С возрастом ткани человеческого тела теряют эластичность и упругость. На них воздействует гравитация. В результате кожа обвисает, расплывается овал лица, появляются признаки старения.
23-июл-2021, 22:30308
Годовой тариф на газ для населения
Годовой тариф на газ для населения
Цена на газ в Украине действует без учета стоимости на транспортировку голубого топлива по газораспределительной системе страны.
23-июл-2021, 22:28987

События

Зачем США отправляют на саммит "Крымской платформы" министра-гея
Зачем США отправляют на саммит "Крымской платформы" министра-гея
На выходных появились интересные новости о "Крымской платформе" - саммите в Киеве, на котором украинские власти хотели собрать "международную коалицию", которая потребует возвращения полуострова Украине.
Сегодня, 12:3728
Швейцарские ученые предложили готовится к еще более аномальной жаре из-за потепления планеты
Швейцарские ученые предложили готовится к еще более аномальной жаре из-за потепления планеты
Аномальная жара, которая в июле обрушилась на Украину, в ближайшие десятилетия по всему миру будет только усиливаться. Причиной этому послужат выбросы парниковых газов. 
Сегодня, 12:3531
Мужчина под Полтавой изнасиловал и убил собственную 24-летнюю жену
Мужчина под Полтавой изнасиловал и убил собственную 24-летнюю жену
В воскресенье, 25 июля, в Полтавской области обнаружили мертвую девушку, которой было 24 года.
Сегодня, 12:3336
Гигантская пробка сковала трассу на "Борисполь"
Гигантская пробка сковала трассу на "Борисполь"
Утром во вторник, 27 июля, на подъезде к аэропорту "Борисполь" организовалась огромная пробка.
Сегодня, 09:5579
Мужчину за появление в церкви в костюме Адама на Волыни оштрафовал
Мужчину за появление в церкви в костюме Адама на Волыни оштрафовал
Ковельский районный суд (Волынская область - Ред.) вынес 16 июля вердикт по не совсем обычному делу.
Сегодня, 09:4569
В России прогремел взрыв на магистральном газопроводе "Уренгой - Центр-2"
В России прогремел взрыв на магистральном газопроводе "Уренгой - Центр-2"
Вчера вечером, 26 июля, в России произошла крупная техногенная авария.
Сегодня, 09:4268
7 Днів