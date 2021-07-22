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Досуг Сегодня, 12:3822
Все идет из головы: причины боли в груди и в сердце

Ученые и медики всего мира с уверенностью могут заявлять, что большинство известных нам болезней берут начало в «голове» пациента. То есть психологический конфликт является спусковым механизмом для того или иного недуга. Отдельно можно выделить самую распространенную группу дисфункций, рожденных психологическими факторами: боли в груди и сердце. Блог про психосоматические заболевания дает подробное и экспертное описание таких проблем и помогает найти их решение.

Механизм развития недугов

В современном ритме жизни человек становится настоящим заложником следующих неблагоприятных факторов:

- хронические стрессы на работе;
- соревнование за «лидерство» с коллегами, друзьями: люди смотрят социальные сети знакомых и хотят жить ничуть не хуже;
- недостаточное время для сна;
- отсутствие полноценного отдыха;
- проблемы в семье или с партнером;

Все эти пункты наносят сокрушительный удар по психике, которая в один момент просто дет сбой и появляются более серьезные и глубокие проблемы:

- неврозы;
- депрессии;
- срывы;

Эти расстройства влияют на внутренний мир – психика перестает быть гибкой, на что начинает откликаться и наше физическое тело.

Если рассматривать грудную клетку, то здесь таится много подводных камней – ведь сама боль лишь верхушка айсберга, которая лишь сигнализирует о том, что с пациентом не все в порядке.

Сердце

Сердце – это та зона, которая традиционно ассоциируется с близкими или родственными отношениями, любовью и привязанностью. Недаром, когда человек ощущает сильное волнение за объекта привязанности, то говорит: «У меня за него сердце болит».
Причины сердечных недугов кроются именно в нашем подсознании. Их можно разделить на несколько групп.

1. Сильная впечатлительность.
Одни люди остаются равнодушными к шокирующим новостям или трогательным историям или воспринимают их поверхностно. Другие же могут оставаться под впечатлением целый день: не умолкая говорить о событии, прокручивать его в голове, нагнетать и дорисовывать детали, сгущающие краски.

2. Длительное чувство вины.
Человек, который винит себя во всем, часто страдает от сердечных болей. Речь идет не о раскаянии за какой-то реальный неблаговидный поступок, а хроническом состоянии. Паталогическое чувство вины преследует субъекта везде: нечаянно толкнул кого-то, нежного опоздал на встречу, решил посвятить день одному себе. Организм устроен так, что вслед за виной обязательно ждет наказания. И оно тут же приходит в виде заболеваний сердца.

3. Манипуляция.
Скрытый мотив иметь заболевания тоже встречается, даже если сам человек об этом и не подозревает. Если ему уделяют мало внимания или не считаются с его мнением, то тело как бы «помогает» хозяину с помощью заболевания. Ведь к людям с болезнями сердца родные относятся очень внимательно и осторожно, стараются не огорчать их и выполнять просьбы.

4. Негативные установки и фразы.
Если человек с детства привык при сильном волнении хвататься за сердце, он как бы программирует его на болезнь.
Также определенные фразы включают паталогические механизмы:
- "это разбивает мне сердце";
- "у меня чуть сердце от страха не выскочило";
- "у меня нет сердца";
- "не рви мне сердце";

5. Страхи и фобии.
Панические атаки и необоснованные страхи вполне реально изнашивают главную мышцу. Когда человек боится чего-то слишком сильно, у него учащается сердцебиение, токает в голове, возникает боль в груди, отдающая то в руку, то в спину.

Грудь

Грудь – зона, где находится много чувствительных к психологическим переживаниям органов – нервы, мышцы, железы, внутренние органы.

Все они могут заявлять о себе болями и спазмами, особенно в моменты ярких негативных переживаний.

Нервы.
Невралгия – не обязательно результат переохлаждения или защемления. Очень часто человек страдает от резких болей между ребрами именно после стрессов:
- ссоры;
- загруженность на работе;
- сильное психологическое напряжение;

Мышцы.
Мышечные зажимы , которые вызывают тупую ноющую боль – следствие неуверенности в себе. Человек как бы хочет «закрыться» от внешнего мира при помощи мышц . Они будто «захлопываются», словно надежные двери, чтобы защитить нас от агрессивной и пугающей среды.

Легкие.

Легкие могут страдать как от стрессовых ситуаций, когда нам буквально не хватает воздуха, так и тогда, когда над нами довлеют властные люди. Тираны обожают «перекрывать кислород» своим жертвам, чтобы они даже дышать не могли без их ведома.

Боль в легких часто сопровождается кашлем – человек будто пытается вывести из себя все то, что ему навязали другие личности. Сбросить чужие установки и начать «дышать в полную силу».

Железы.

В случае с женщинами боль в грудном отделе часто порождают молочные железы.
Здесь имеет место внутренний конфликт, связанный с прямым предназначением женщины – рождением и вскармливанием потомства:
- проблемы в отношениях с детьми;
- нежелание иметь детей;
- желанная беременность долго не приходит;
- конфликт с отцом детей;
- конфликт с партнером, который не имеет сексуальной подоплеки: например, муж очень хочет детей или наоборот, не готов к их рождению;

Как справиться с недугами

На первом этапе стоит посетить двух специалистов:

- лечащего терапевта;
- психолога или психотерапевта;

Терапевт в поликлинике поможет справиться с симптоматикой недугов и скорректировать их последствия, если они уже проявились.

Психолог же даст возможность понять, какой именно фактор стал началом определенной дисфункции и во время терапии направит все силы и знания на то, чтобы заменить отрицательные установки на положительные, придать уверенности в себе или избавиться от страхов и комплексов.

Важно понимать, что психологические проблемы порой идут с нами из самого детства, поэтому исправить их за один-два сеанса скорее всего не получится. Но позитивный настрой и понимание очага дисфункции позволят ускорить результат и увеличат шанс на то, что болевые ощущения больше не побеспокоят.

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