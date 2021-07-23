 

Тональный крем: выбираем идеальный вариант для летнего макияжа

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Тональный крем: выбираем идеальный вариант для летнего макияжа

Тональное средство настолько востребовано современными девушками, что даже в жаркую погоду не спешат отказываться от данного бьюти-продукта. Крем с тональным эффектом мгновенно освежает лицо, выравнивает тон и скрывает недостатки на коже. Жидкий тональный крем является самым востребованным форматом для создания основы под макияж и гарантирует дополнительный ухаживающий эффект для вашего типа кожи.

Создавайте безупречный макияж даже в летний период года с качественной косметикой, которую спешите приобрести по выгодным ценам в Watsons: https://www.watsons.ua/ru/dekorativnaya-kosmetika/ton-dlya-litsa-i-rumyana/tonalnye-kremy. Выбирайте косметические новинки или популярные бестселлеры любимых брендов и создавайте идеальный макияж летнего сезона. Тональный крем с легкой текстурой или светоотражающими частицами позволит наслаждаться летним отдыхом и выглядеть безупречно в любой ситуации.

Какое тональное средство подойдет для нового летнего сезона

С наступлением жаркой погоды приходится вносить изменения в составляющей своей косметички. Чтобы чувствовать комфорт и при этом иметь безупречный тон кожи, рекомендуем отдать предпочтение тональному крему с более легкой текстурой. Принципиально важным становится выбор косметической продукции под ваш тип кожи. Жирная кожа в летний период требует дополнительного матирования и стойкости макияжа. В составе таких средств отсутствуют масла, а финиш имеет более матовый эффект. Проблемная кожа нуждается в дополнительном уходе, что обеспечивают минералы и растительные экстракты, входящие в состав тонального крема.

Для сухой кожи важным остается увлажняющий эффект с активными компонентами – глицерином, гиалуроновой кислотой, витамином Е и натуральными маслами. Такие средства не подчеркивают мелкие недостатки и дополнительно ухаживают за состоянием кожи во время макияжа. Летом эпидермис особенно подвергается воздействию солнечных лучей. Выбирайте косметическую продукцию с большим процентом SPF-фильтра, что исключает дополнительного использования солнцезащитного крема.

Тональный крем: выбираем идеальный вариант для летнего макияжа

Выбирая косметическое средство для жаркой погоды, тональный крем должен отвечать следующим критериям:

  • иметь легкую текстуру;
  • с водостойкой основой;
  • хорошо матировать кожу;
  • дополнительно увлажнять;
  • включать SPF-фильтры.

Создаем летний макияж с тональным кремом для различных типов кожи

Обладательницам жирного типа кожи рекомендуем выбирать тональные основы без содержания масел. Жидкий крем с матирующим эффектом наносите на кожу тонким слоем. Стойкая формула позволяет сохранять макияж в течении всего дня, выдерживая брызги волн и других факторов окружающей среды. Для тонкой и сухой кожи, что склонна к шелушению, для летнего макияжа выбирайте средства с натуральными нежирными маслами. Максимальная концентрация гиалуроновой кислоты удерживает молекулы воды в клетках эпидермиса, защищая кожу от обезвоживания. Красивый сатиновый финиш тонального крема добавить сияние вашей коже.

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