Утепление балкона: последовательность и нюансы

В квартирах с малой площадью часто прибегают к расширению жилых квадратных метров за счет благоустройства балкона. Одной из главных задач в этом деле является его грамотное утепление. В интернете есть множество вариантов технологий утепления, они отличаются и используемыми материалами, и способом крепления утеплителя, но в большинстве случаев процесс сводиться к следующим этапам:

Грунтовка.

Поклейка утеплителя.

Армирование.

Штукатурку.

Финишная отделка.

Прежде чем приступить к утеплению балкона нужно учесть, что этого не стоит делать при наступлении холодов, разница температур на балконе и за ним может привести к выпадению конденсата в теплоизоляционный материал, а это, в свою очередь, приведет к появлению грибка.

Грунтовка

Прежде всего нужно очистить поверхность балкона и подготовить ее к последующей грунтовке. Тщательно заделать все щели и стыки при помощи герметика, чтобы избежать появления мостиков холода. Грунтовку можно использовать готовую или развести концентрат, также на рынке есть различные варианты грунтовок для разных поверхностей: бетон, кирпич, гипсокартон, цемент, металл. Грунтовка позволит удалить пыль и увеличит сцепление с поверхностью.

Поклейка утеплителя

Когда поверхность подготовлена: загрунтована и высушена, можно приступать к этапу непосредственного утепления. В качестве утеплителя лучше воспользоваться экструдированным пенополистиролом, он при меньшей толщине даст лучший эффект. При утеплении балкона это поможет сэкономить пространство.

Армирование

Для армирования используют сетку из стекловолокна, которую монтируют в слой специальной клеевой смеси для армирования. Предварительно поверхность пенополистирола обрабатывают штукатурным гребнем, чтобы увеличить адгезию поверхности.

Штукатурка

Далее устанавливают маяки, между которыми закладывают сетку небольшими полосками и наносят гипсовую штукатурку. В слой штукатурки вживляют еще один слой стекловолоконной сетки.

Для защиты балкон от излишней влаги и конденсата монтируется гидробарьер. Это может быть либо изолирующая фольга, либо слой влагостойкой штукатурки толщиной 2 см. Для нанесения штукатурки, также устанавливают маяки, которые по завершению лучше демонтировать чтобы они не цвели.

Финишная отделка

Для финишной отделки подойдут гипсокартон, деревянная или пластиковая вагонка, МДФ. Также можно зашпаклевать и после высыхания покрасить балконные стены.

Качественная теплоизоляция балкона позволит сохранить тепло в квартире даже в том случае, если в дальнейшем расширить комнату убрав оконную раму. Процесс утепления балкона довольно длительный и трудоемкий, а при несоблюдении технологии он может начать течь. Так что, прежде чем самостоятельно приступить к ремонту, тщательно изучите данный вопрос или доверьте это дело профессионалам. Данная статья не является инструкцией к действию, а призвана только ознакомить читателя с основными принципами процесса утепления балкона.