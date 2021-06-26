Разбираемся, можно ли укорачивать нагревательный кабель

Хотя все знают пословицу «семь раз отмерь, а один отрежь», поступают в соответствии с ней только единицы наших соотечественников. Особенно не спешат следовать ей те, кто решает самостоятельно заняться ремонтом. В этом случае ситуация, когда чего-то оказалось слишком мало, а другого материала — почему-то чересчур много, является скорее нормой. Просто не приучены люди тщательно рассчитывать требуемые технические параметры и необходимые объемы, разрабатывать проект или хотя бы составлять план выполнения работ.

Часто выбор количества материалов или, например, требуемой мощности системы теплого пола похож на знаменитое гадание при помощи лепестков ромашки. Только там наивная молодая девушка пытается выяснить, любит или не любит ее понравившийся молодой человек. А новоявленный «самоделкин» методом «хватит — не хватит» хочет не прогадать при выборе длины нагревательного кабеля. И, как правило, конечно же ошибается.

Если оказывается, что кабель слишком короткий и не такой мощный, то сразу находиться кажущийся логичным выход из положения. Кабельная секция просто укладывается с большим расстоянием между витками. Однако откуда знать такому «мастеру», что в результате снижается эффективность работы теплого пола. Помещение будет дольше прогреваться, а потребление электроэнергии существенно увеличится.

А вот если кабеля почему-то слишком много, то руки у начинающего монтажника сразу тянутся к режущему инструменту. Подумаешь, делов — отрезал лишний кусок — и никаких проблем! Действительно, можно ли укорачивать нагревательный кабель системы электрического теплого пола по своему усмотрению? Давайте узнаем мнение профессиональных специалистов, занимающихся установкой обогрева пола.

Что говорят по этому поводу производители

Производители готовых секций резистивных греющих кабелей однозначно не рекомендуют укорачивать их. Ведь нагревательный кабель имеет строго определенную длину и мощность. Его укорачивание приводит не только к уменьшению длины, но и к увеличению сопротивления греющих жил и, соответственно, мощности секции. Это не предусмотрено условиями и правилами эксплуатации такого оборудования. Поэтому такой кабель автоматически теряет гарантию. Более того, если отрезать слишком большой кусок, то мощность станет критической, что приведет к выходу секции из строя.

Другое дело — саморегулирующиеся кабеля, на их эксплуатацию не накладываются подобных ограничений. Резать их можно в любом месте, однако пока что такие системы не получили у нас широкого распространения вследствие значительной, по сравнению с резистивными, стоимости.

А что скажут профессионалы?

Ситуация, когда при самостоятельной укладке человек неправильно рассчитал требуемую мощность и длину, случается довольно часто. Хотя производители и не советуют резать кабель, но если нет возможности поменять его на изделие меньшей длины, то можно попробовать найти выход из такого положения. Вот о чем нам рассказали профессиональные монтажники: