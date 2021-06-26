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Досуг Сегодня, 12:2660
Как начать преподавать на курсах бровей?

«Карии очи, черные брови» — поется в украинской народной песне. Действительно, от такого дивного сочетания в свое время терял голову не один славный казак. Впрочем, цвет совсем не важен — иногда достаточно просто заглянуть в женские глаза, чтобы навсегда утонуть в их бесконечной глубине. А вот о бровях мы сегодня поговорим. Ведь от правильности их формы и естественности красоты во многом зависит визуальное восприятие глаз, глубина и выразительность взгляда. И это понимали красавицы еще много веков назад. Недаром же в песне соединены с прекрасными очами именно брови, а не, например, нос. Какая песня могла бы получиться: «карии очи, носик картошкой». Но народ знает, о чем петь.

А женщины понимают: для того, чтобы сделать брови эстетически привлекательными, над ними нужно хорошенько поработать. Доверять выполнение таких процедур следует только профессионалам, которых так и называют — бровисты. Ведь добиться красоты бровей и придать их дугам природную форму и четкость совсем не просто. А уж помогать другим овладевать навыками моделирования, коррекции, ламинирования, окрашивания расположенных над глазами волосков — дело трудное вдвойне. Ведь мало знать и уметь, нужно доходчиво объяснять свои действия другим. При этом так, чтобы они все поняли и смогли со временем повторить показанное. Недаром профессиональные мастера, которые преподают на хороших курсах бровей в Днепре, должны быть не просто высококлассными специалистами, но и чуткими педагогами.

Иначе получится как в известной в свое время песне: «даром преподаватели время со мною тратили». Только обучающиеся на курсах люди хотят за свои кровные получить результат — овладеть новой профессией. Так что с преподавателей курсов бровей особый спрос. Многие действительно хорошие практикующие бровисты не против обучать новичков на таких курсах. Но недостаток терпения и педагогических способностей не позволяет им достичь успеха еще и на этом поприще. Однако все-таки: что нужно сделать, чтобы начать преподавать? Попробуем разобраться.

Преподаватель — как отец родной (ну или мать): с ним хоть в последний бой, хоть самые неэстетичные бровей дефекты исправлять!

На самом деле о преподавателях успешные выпускники курсов отзываются с невероятной теплотой и благодарностью. Ведь такие люди помогли освоить новую профессию, что позволило найти интересную и высокооплачиваемую работу. Поэтому в качестве наставников организаторы серьезных курсов привлекают только тех, кто:

  • Беззаветно предан своему делу.

  • Стремится передать свои знания и опыт ученикам.

  • Не скрывает секреты и нюансы работы.

  • Знает «1000 и 1» способ установления контакта и доверительных отношений с клиентами. И готов бескорыстно ними поделиться.

  • Является профессионалом высочайшего класса, что подтверждается успешной практикой и огромным количеством сертификатов и наград.

То есть преподают на хороших курсах бровей действительно лучшие из лучших. Их девиз: «Не существует некрасивых бровей — бывают неухоженные и не побывавшие в умелых руках профессионального бровиста».

Как начать свой путь к преподаванию

Вполне логично что мастерами не рождаются. Ими становятся. Для этого нужно пройти определенный путь. Для начала стоит самому окончить курсы подготовки мастеров по уходу за бровями, их коррекции, моделированию, окрашиванию, ламинированию. Научившись художественному оформлению бровей и с успехом применив полученные знания на практике, можно со временем и самому стать преподавателем на какой-нибудь обучающей программе. Ведь принцип настоящего мастера — больше бровистов хороших и высококвалифицированных!

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Теги: news, новости, Украина, Брови, обучение, 7dniv, 7dnivinfo  
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