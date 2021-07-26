Можно ли вылечить мушки в глазах?

Попадание в поле зрения «летающих мушек» наблюдает достаточно много людей. Маленькие серые пятнышки не имеют четкой окантовки и видны при чтении, во время перевода взгляда на небо без облаков, просмотре белого фона и т.д. Их детальное рассмотрение невозможно — они стараются сразу же скрыться «с глаз долой». Стоит ли бить тревогу и обращаться за помощью к хорошему офтальмологу в Киеве? Попробуем разобраться, с чем связано появление подобных «непрошеных гостей», и можно ли их вылечить.

Природа возникновения «мушек» в глазах

На самом деле в медицинской практике такая рябь, пятнышки или частички называют muscae volitantes. С латинского языка термин переводится весьма симптоматично — «летающие мушки». Названы они так из-за схожести по манере «поведения» с такими надоедливыми насекомыми. Их месторасположение — стекловидное тело, которым заполнена полость человеческого глазного яблока. Такая прозрачная среда имеет схожую с желе форму.

Что еще интересного можно рассказать о таких «обитателях» наших глаз? Вот несколько фактов об их поведении:

«Мушки» невозможно четко увидеть по причине их нахождения с тыльной стороны хрусталика.

Плотность находящейся в стекловидном теле жидкости намного выше, чем у воды. Поэтому пятнышки свободно перемещаются по месту «обитания».

Такие частички вполне можно назвать «неуловимыми мстителями», поскольку попытки рассмотреть их внимательно заканчиваются неудачей. Они с легкостью ускользают из поля зрения.

Причины их возникновения различны, как и целесообразность избавления от подобного явления.

Причины появления и нюансы лечения

Можно выделить 4 самых распространенных причины возникновения ряби в глазах. В некоторых случаях необходимо немедленно приступать к лечению.

Остатки атрофированной и исчезнувшей артерии

«Мушки» могут быть остатками важной для эмбриона артерии. Она появляется и исчезает, пока плод пребывает в утробе матери. Ее задача — питать хрусталик в тот период, когда эмбрион развивается. Однако еще до рождения человек лишается этой артерии. Однако она не исчезает бесследно, а атрофируется. При этом ее миниатюрные частички продолжают «блуждать» по нашему глазу. Со временем такая присущая большинству людей проблема теряет свою остроту. Мозг формирует зрительный образ, гибко «обходя» присутствие «мушек». Поэтому лечить их нет никакой необходимости. Попытка хирургическим путем избавиться от вызванной такой причиной ряби может только ухудшить зрение и даже в ряде случаев привести к его потере.

Стареем, брат, стареем

«Мушки» также появляются с возрастом. Это связано с тем, что пронизывающие стекловидное тело фибриллы истончаются, а иногда даже происходит их разрыв. При этом и само стекловидное тело со временем не молодеет. Оно становится менее плотным, что позволяет остаткам разорванных волокон более легко перемещаться по заполняющей полость человеческого глазного яблока среде. Сморщивание стекловидного тела становится причиной отслаивания от сетчатки. Что опять приводит к появлению новых пятнышек.

Эритроциты как источник ряби в глазах

Еще один источник появления путешествующих по глазному яблоку «странников» — эритроциты. Они попадают в его ткани из мельчайших кровеносных сосудов сетчатки. Как результат образуются некие пучки или цепочки. Важно знать, что эритроциты способны вернуться обратно, что сразу вызовет пропадание «мушек». Причины «миграции» эритроцитов:

Травмы глаз.

Повреждения головы.

Чрезмерное давление на глазное яблоко.

Когда стоит немедленно обращаться к офтальмологу

Если наблюдается прогресс в развитии ряби, при этом в поле зрения появляются яркие вспышки и искры — это может быть симптомами начала отслоения сетчатки. Увеличение пятнышек свидетельствует о проникновении в стекловидное тело кровяных клеток. Появление же вспышек и искр сигнализирует об образовании в сетчатке «пробоины», через которое проходит жидкость. Сетчатка немного приподнимается, а это приводит к формированию таких визуальных эффектов. В этом случае важно оперативно начать лечение во избежание полной потери зрения.