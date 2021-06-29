Разбираемся, как работает саморегулирующийся нагревательный кабель

Резистивные греющие кабеля широко используются в системах электрического теплого пола, антиобледенения кровельных свесов и водостока, снеготаяния, для обогрева трубопроводов и различных емкостей. Такие изделия сохраняют свое сопротивление неизменным независимо от температуры окружающей среды. Поэтому управляет работой созданных на их основе технических решений терморегулятор «в связке» с датчиком температуры.

Но существует нагревательный кабель, который способен самостоятельно изменять сопротивление и, соответственно, интенсивность обогрева на разных участках в зависимости от температурных условий. Чем ниже температура, тем меньше сопротивление. Соответственно повышается сила протекающего через него тока и мощность обогрева. При повышении температуры сопротивление, наоборот, растет. Это приводит к снижению интенсивности выделения тепла. То есть такой «умный» нагревательный элемент самостоятельно решает, какие участки прогревать сильнее, а какие слабее.

Главные преимущества такого кабеля, который называют саморегулирующимся, — повышение энергоэффективности и экономичности работы системы обогрева, в которой он используется. Однако помимо снижения потребления электричества такое современное техническое решение обладает еще одной важной особенностью. В отличие от резистивных кабелей изделия можно резать на куски любой длины. При этом все эксплуатационные характеристики сохраняются. Поэтому можно дополнительно сэкономить, уложив кабель только на проблемных участках — например, на замерзающих зимой карнизных свесах. Давайте узнаем, как устроен и работает саморегулирующийся нагревательный кабель

Саморегулирующийся кабель — когда матрица «рулит»

Конструкция саморегулирующегося кабеля состоит из:

Двух токопроводящих жил из луженой меди. Пластичного слоя из графита и полупроводникового полимера, которым залиты токопроводящие жилы. Именно этот элемент, называемый саморегулирующейся матрицей, играет ключевую роль в функционировании кабеля. Матрица управляет степенью нагрева в зависимости от температуры. При этом каждый ее участок образует параллельно подключенную электрическую цепь с медными жилами. Обернутой вокруг матрицы термозащитной оплетки. Экранирующего слоя, защищающего от воздействия электромагнитных полей и служащего для подвода заземления. Наружного защитного покрытия, предохраняющего от механических воздействий.

Принцип работы

На самом деле в работе саморегулирующегося кабеля также как, например, в системах теплого пола, используется свойство материалов нагреваться при прохождении через них электрического тока. Однако в данном случае такая особенность сочетается со способностью токопроводящего элемента увеличивать свое сопротивление при повышении температуры. Рост сопротивления соответственно уменьшает силу проходящего через него электрического тока. Это, в свою очередь, вызывает снижение потребляемой мощности и интенсивности выделения тепла.

Те же участки, которые расположены в более холодных местах, обладают пониженным сопротивлением. Поэтому сила протекающего через управляющую матрицу тока, как и мощность, возрастают. Это вызывает более интенсивный нагрев. Фактически если, например, саморегулирующийся кабель установлен в замерзающем водосточном желобе, то после подачи питания начинается интенсивное выделение тепла вследствие низкой температуры объекта. По мере увеличения степени прогрева сопротивление будет расти, а вместе с ним падать сила тока и потребляемая мощность. Так достигается экономичность расходования электроэнергии.