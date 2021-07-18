 

Снизился слух: что делать?

Досуг Сегодня, 12:3465
Снизился слух: что делать?

Снизился слух: что делать?

Снижение слуха — серьезная проблема. Что становится причиной тугоухости, и как поступить при обнаружении первых ее симптомов?

Причины снижения слуха и методы лечения

Терапия зависит от выявленного врачом источника проблемы. Поэтому прежде всего нужно записаться на прием к отоларингологу. Методика лечения тугоухости определяется индивидуально после осмотра и обследования пациента. Важно помнить, что правильно поставленный диагноз — залог успешности принимаемых мер, направленных на полное или хотя бы частичное восстановление сниженного слуха. Ни в коем случае не следует заниматься самолечением. Только опытный ЛОР в Киеве сможет назначить оптимальный курс в зависимости от причин развития патологии. Рассмотрим основные из них.

  1. Слуховой канал — не Суэцкий, но и его могут перегородить

На самом деле аналогия с застрявшим танкером, который принес колоссальные убытки мировой экономик, вполне уместны. Только судно перекрыло потоки проходящих через Суэц грузовых кораблей. А загороженный слуховой канал приводит к снижению слуха, так как звуки просто не могут «пробраться» через образовавшееся там препятствие:

  • серную пробку;

  • гной;

  • попавшую в ухо воду или чужеродный предмет;

  • вызванное инфекцией развитие воспалительного процесса в наружном ухе.

Такие причины в случае своевременного обращения к отоларингологу можно устранить достаточно быстро. Однако успешность предпринятых мер и скорость восстановления слуха зависят от того, на какой стадии развития патологии началось лечение.

  1. Заболевания среднего уха

По статистике именно такие болезни чаще других снижают слух у пациентов. Они поддаются успешному лечению, правда в некоторых случаях помимо медикаментозной терапии приходится прибегать к оперативному вмешательству. Вот что вызывает проблемы в среднем ухе:

  • воспалительные процессы — отиты;

  • снижение подвижности косточек — отосклероз;

  • повреждение барабанной перепонки (растяжение или даже разрыв) вследствие сильного перепада давлений внутри и снаружи ее стенок — баротравмы.

Как правило, проблемы со слухом из-за барабанной перепонки возникают при попытке самостоятельно удалить серную пробку, у любителей подводного плавания, а также из-за нарушения правил использования пиротехнических средств (слишком близко взрываются петарды и фейерверки).

  1. Мои года — мое богатство

К сожалению, старость приносит не только мудрость и накопленный опыт решения тех или иных жизненных ситуаций. Она приводит к развитию возрастных изменений в организме. Одним из таких проявлений становится снижение слуха. Затрудняется процесс передачи звуковых сигналов, что происходит вследствие естественных причин. Как и все в этом мире, органы слуха изнашиваются, что нарушает их нормальное функционирование. Поначалу пожилой человек лишается способности слышать тихую речь и звуки высокой частоты. Постепенно становится труднее воспринимать и обычные разговоры.

Хотя полностью восстановить снизившийся по причине старости слух невозможно, вполне реально повысить его специальными упражнениями, соблюдением правильного рациона питания и профилактических мер. Также можно существенно подкорректировать способность слышать при помощи правильно подобранного слухового аппарата.

  1. Шум как причина снижения слуха

Современная жизнь, особенно в крупном мегаполисе, — это ни на минуту не прекращающаяся какофония шума и громких звуков. Они, как и старение, вызывают тугоухость. Только наступает болезнь преждевременно. В зоне риска — военные, строители, музыканты, люди, занятые в сфере воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. Но часто проблема возникает из-за чрезмерного увлечения громкой музыкой, которая целый день может звучать из наушников. Поэтому тугоухость сегодня может развиться даже у ребенка, если родители не ограничат ему время прослушивания музыкальных треков.

  1. Травмы и прием лекарств

Нередко к проблемам со слухом приводят травмы головы. Также в ряде случаев курс лечения некоторыми лекарственными препаратами также может вызвать подобные побочные явления. Важно перед началом приема тех или иных средств внимательно ознакомиться с инструкцией по применению и обязательно проконсультироваться с врачом.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, снижение, слух, 7dniv, 7dnivinfo  
Что такое пудровый маникюр?
Что такое пудровый маникюр?
Какой профнастил подходит для забора?
Какой профнастил подходит для забора?
Снизился слух: что делать?
Снизился слух: что делать?
Разбираемся, как работает саморегулирующийся нагревательный кабель
Разбираемся, как работает саморегулирующийся нагревательный кабель
Можно ли вылечить мушки в глазах?
Можно ли вылечить мушки в глазах?
Как начать преподавать на курсах бровей?
Как начать преподавать на курсах бровей?
Разбираемся, можно ли укорачивать нагревательный кабель
Разбираемся, можно ли укорачивать нагревательный кабель
Кабельный теплый пол или маты? Что удобнее при монтаже?
Кабельный теплый пол или маты? Что удобнее при монтаже?
Утепление балкона: последовательность и нюансы
Утепление балкона: последовательность и нюансы
Тональный крем: выбираем идеальный вариант для летнего макияжа
Тональный крем: выбираем идеальный вариант для летнего макияжа
Все идет из головы: причины боли в груди и в сердце
Все идет из головы: причины боли в груди и в сердце
Городские рюкзаки: удобство и здоровье
Городские рюкзаки: удобство и здоровье

Новости по теме

Можно ли вылечить мушки в глазах?
Можно ли вылечить мушки в глазах?
Сегодня, 12:28
Кабельный теплый пол или маты? Что удобнее при монтаже?
Кабельный теплый пол или маты? Что удобнее при монтаже?
Сегодня, 12:05
Заправка картриджа для лазерного принтера - экономия и забота об экологии
Заправка картриджа для лазерного принтера - экономия и забота об экологии
18-июл-2021, 23:27
Игрушки для малышей: как увлечь и обезопасить ребенка?
Игрушки для малышей: как увлечь и обезопасить ребенка?
23-июн-2021, 20:17
На заложенные уши жалуется почти каждый четвертый больной коронавирусом
На заложенные уши жалуется почти каждый четвертый больной коронавирусом
12-июн-2021, 09:07

Последние новости

12:25
События
Банда в Харькове запугивала полицейских, судей и предпринимателей - рубила топором их автомобили
12:17
События
К ИВЛ подключили Леонида Кравчука он не может дышать самостоятельно
12:15
Спорт
Спортсменку пощечинами на глазах тысяч зрителей отшлепал немецкий тренер по дзюдо в Токио
10:05
События
$70 000 за хлебную должность в "Укразализныце". Дело посредника ушло в суд
10:03
События
Байден назвал главную опасность, исходящую от Путина
10:01
События
85-летний Раймонд Паулс даст летом последние концерты и уйдет со сцены
09:55
События
Носить маски в помещениях из-за штамма дельта призвали в США даже привитых от коронавируса
09:43
События
В патрульной полиции объяснили, за что объявили выговор остановившим нардепа Брагара полицейским
09:41
События
Водитель мусоровоза в Киеве креативно проучил героя парковки
09:39
События
О локальных боях на границе с Азербайджаном заявил Ереван
09:30
События
В полуфинал Олимпиады впервые вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина
09:27
События
Два северных циклона сегодня принесут в Украину дожди
09:26
События
На вершину горы-убийцы К2 украинцы подняли национальный флаг
08:31
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 июля 2021
Вчера, 2021-07-27
21:50
События
Песков пообещал прочитать мемуары Мендель, которые она ему отправила
21:49
Политика
Зеленский решил, где будет работать бывший главнокомандующий Хомчак после отставки
21:39
События
Почему в Боснии заговорили об угрозе раскола страны
18:02
События
Почему участились природные катаклизмы и как этому можно противостоять
18:01
События
Обыски на главном мусорном полигоне Киева проводит СБУ
17:51
Политика
Витренко заподозрил, что вместо заявленной прибыли "Нафтогаз" получил убытки в 105 миллиардов

Новости ТОП-7

Почему в Украине хотят закрыть все шахты, что будет с горняками и какими станут тарифы3090
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 июля 20211682
Зачем США отправляют на саммит "Крымской платформы" министра-гея923
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 июля 2021788
Российскому спортсмену после вылета с Олимпиады начали поступать угрозы в сети539
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 июля 2021483
Жара до +34 градусов и грозы, погода 27 июля417

Досуг

Что такое пудровый маникюр?
Что такое пудровый маникюр?
Женщины, с одной стороны, мечтают о красивом, модном и оригинальном маникюре. Но при этом никто не желает, чтобы в результате его нанесения повредились ногти. Конечно, красота требует жертв, но не до такой же степени!
Сегодня, 12:3958
Какой профнастил подходит для забора?
Какой профнастил подходит для забора?
Обустроить забор из профнастила — отличное во всех смыслах решение. Прежде всего стоит отметить весомое преимущество использования металла — его сила и мощь в сочетании с антикоррозионными свойствами нанесенного защитного покрытия служат гарантией долговечности и надежности ограждающей
Сегодня, 12:3562
Снизился слух: что делать?
Снизился слух: что делать?
Все, что нужно знать о снижении слуха. Все причины и симптомы. Подбор специалиста в данной области. Методы лечения снижения слуха. Опасность игнорирования заболевания.
Сегодня, 12:3466
Разбираемся, как работает саморегулирующийся нагревательный кабель
Разбираемся, как работает саморегулирующийся нагревательный кабель
Резистивные греющие кабеля широко используются в системах электрического теплого пола, антиобледенения кровельных свесов и водостока, снеготаяния, для обогрева трубопроводов и различных емкостей. 
Сегодня, 12:3064
Можно ли вылечить мушки в глазах?
Можно ли вылечить мушки в глазах?
Попадание в поле зрения «летающих мушек» наблюдает достаточно много людей. Маленькие серые пятнышки не имеют четкой окантовки и видны при чтении, во время перевода взгляда на небо без облаков, просмотре белого фона и т.д.
Сегодня, 12:2865
Как начать преподавать на курсах бровей?
Как начать преподавать на курсах бровей?
«Карии очи, черные брови» — поется в украинской народной песне. Действительно, от такого дивного сочетания в свое время терял голову не один славный казак. Впрочем, цвет совсем не важен — иногда достаточно просто заглянуть в женские глаза, чтобы навсегда утонуть в их
Сегодня, 12:2663

События

Банда в Харькове запугивала полицейских, судей и предпринимателей - рубила топором их автомобили
Банда в Харькове запугивала полицейских, судей и предпринимателей - рубила топором их автомобили
В Харькове правоохранители задержали преступную группировку, которая "по заказу" запугивала людей, среди которых были не только предприниматели, но и полицейские и судьи.
Сегодня, 12:2562
К ИВЛ подключили Леонида Кравчука он не может дышать самостоятельно
К ИВЛ подключили Леонида Кравчука он не может дышать самостоятельно
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, который, как писала "Страна" уже давно находился под наблюдением врачей в медицинском учреждении, не может самостоятельно дышать.
Сегодня, 12:1761
$70 000 за хлебную должность в "Укразализныце". Дело посредника ушло в суд
$70 000 за хлебную должность в "Укразализныце". Дело посредника ушло в суд
В Киеве будет судить организатора преступной схемы, который выступил посредником при передаче крупной взятки первому заместителю начальника одного из департаментов ОАО "Укрзализныця".
Сегодня, 10:0570
Байден назвал главную опасность, исходящую от Путина
Байден назвал главную опасность, исходящую от Путина
Несмотря на наметившееся потепление между Россией и США после встречи двух президентов в Женеве, Джо Байден продолжает выступать с публичной критикой своегно коллеги.
Сегодня, 10:03110
85-летний Раймонд Паулс даст летом последние концерты и уйдет со сцены
85-летний Раймонд Паулс даст летом последние концерты и уйдет со сцены
Один из самых известных советских и латышских композиторов Раймонд Паулс заявил о готовности оставить сцену.
Сегодня, 10:0175
Носить маски в помещениях из-за штамма дельта призвали в США даже привитых от коронавируса
Носить маски в помещениях из-за штамма дельта призвали в США даже привитых от коронавируса
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) призвали вакцинированных от коронавируса возобновить ношение масок, так как они могут распространять инфекцию.
Сегодня, 09:5575
7 Днів