Снизился слух: что делать?

Снижение слуха — серьезная проблема. Что становится причиной тугоухости, и как поступить при обнаружении первых ее симптомов?

Причины снижения слуха и методы лечения

Терапия зависит от выявленного врачом источника проблемы. Поэтому прежде всего нужно записаться на прием к отоларингологу. Методика лечения тугоухости определяется индивидуально после осмотра и обследования пациента. Важно помнить, что правильно поставленный диагноз — залог успешности принимаемых мер, направленных на полное или хотя бы частичное восстановление сниженного слуха. Ни в коем случае не следует заниматься самолечением. Только опытный ЛОР в Киеве сможет назначить оптимальный курс в зависимости от причин развития патологии. Рассмотрим основные из них.

Слуховой канал — не Суэцкий, но и его могут перегородить

На самом деле аналогия с застрявшим танкером, который принес колоссальные убытки мировой экономик, вполне уместны. Только судно перекрыло потоки проходящих через Суэц грузовых кораблей. А загороженный слуховой канал приводит к снижению слуха, так как звуки просто не могут «пробраться» через образовавшееся там препятствие:

серную пробку;

гной;

попавшую в ухо воду или чужеродный предмет;

вызванное инфекцией развитие воспалительного процесса в наружном ухе.

Такие причины в случае своевременного обращения к отоларингологу можно устранить достаточно быстро. Однако успешность предпринятых мер и скорость восстановления слуха зависят от того, на какой стадии развития патологии началось лечение.

Заболевания среднего уха

По статистике именно такие болезни чаще других снижают слух у пациентов. Они поддаются успешному лечению, правда в некоторых случаях помимо медикаментозной терапии приходится прибегать к оперативному вмешательству. Вот что вызывает проблемы в среднем ухе:

воспалительные процессы — отиты;

снижение подвижности косточек — отосклероз;

повреждение барабанной перепонки (растяжение или даже разрыв) вследствие сильного перепада давлений внутри и снаружи ее стенок — баротравмы.

Как правило, проблемы со слухом из-за барабанной перепонки возникают при попытке самостоятельно удалить серную пробку, у любителей подводного плавания, а также из-за нарушения правил использования пиротехнических средств (слишком близко взрываются петарды и фейерверки).

Мои года — мое богатство

К сожалению, старость приносит не только мудрость и накопленный опыт решения тех или иных жизненных ситуаций. Она приводит к развитию возрастных изменений в организме. Одним из таких проявлений становится снижение слуха. Затрудняется процесс передачи звуковых сигналов, что происходит вследствие естественных причин. Как и все в этом мире, органы слуха изнашиваются, что нарушает их нормальное функционирование. Поначалу пожилой человек лишается способности слышать тихую речь и звуки высокой частоты. Постепенно становится труднее воспринимать и обычные разговоры.

Хотя полностью восстановить снизившийся по причине старости слух невозможно, вполне реально повысить его специальными упражнениями, соблюдением правильного рациона питания и профилактических мер. Также можно существенно подкорректировать способность слышать при помощи правильно подобранного слухового аппарата.

Шум как причина снижения слуха

Современная жизнь, особенно в крупном мегаполисе, — это ни на минуту не прекращающаяся какофония шума и громких звуков. Они, как и старение, вызывают тугоухость. Только наступает болезнь преждевременно. В зоне риска — военные, строители, музыканты, люди, занятые в сфере воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. Но часто проблема возникает из-за чрезмерного увлечения громкой музыкой, которая целый день может звучать из наушников. Поэтому тугоухость сегодня может развиться даже у ребенка, если родители не ограничат ему время прослушивания музыкальных треков.

Травмы и прием лекарств

Нередко к проблемам со слухом приводят травмы головы. Также в ряде случаев курс лечения некоторыми лекарственными препаратами также может вызвать подобные побочные явления. Важно перед началом приема тех или иных средств внимательно ознакомиться с инструкцией по применению и обязательно проконсультироваться с врачом.