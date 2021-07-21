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Досуг Сегодня, 12:3561
Какой профнастил подходит для забора?

Обустроить забор из профнастила — отличное во всех смыслах решение. Прежде всего стоит отметить весомое преимущество использования металла — его сила и мощь в сочетании с антикоррозионными свойствами нанесенного защитного покрытия служат гарантией долговечности и надежности ограждающей конструкции. Также нельзя забывать об экономичности такого материала. Для возведения забора достаточно установить опоры, а затем обшить их металлопрофилем. Стоимость материалов и работ в этом случае будет значительно ниже, чем, например, при использовании кирпича или натурального камня. Недаром профнастил в Киеве пользуется огромной популярностью и справедливо считается одни из самых доступных металлических строительных материалов на отечественном рынке. К тому же забор из металлопрофиля прекрасно выглядит, а если отдать предпочтение изделию с полимерным защитно-декоративным покрытием, то можно выбрать любой цвет по системе RAL.

В общем, обустраивать ограждение из профнастила выгодно, с какой стороны не посмотри. Однако нередко потребители совершают ряд ошибок при покупке такого строительного материала. Дело в том, что сегодня выпускают несколько его видов — кровельный, стеновой и несущий варианты. С одной стороны выбор очевиден — металлопрофиль, предназначенный для облицовки фасада, идеально подойдет и для возведения забора. Но многие владельцы земельных участков и частных домов думают, что чем больше высота профиля и толщина металла — тем лучше. И покупают кровельный, а иногда и несущий профнастил. Давайте разберемся, почему так не стоит поступать. Также узнаем, на что еще следует обратить внимание при выборе оптимального решения.

Стеновой профнастил — идеальный выбор для строительства забора

Производители недаром разделили металлопрофиль на 3 вида согласно сфере применения. Использование каждой разновидности строго по назначению позволяет на все 100% ощутить преимущества такого строительного материала. Ведь технические параметры и внешний вид кровельного и несущего профнастила обусловлены сферой их применения. Однако обустроенные с помощью этих материалов крыша и несъемная опалубка межэтажного перекрытия должны обладать совершенно другими эксплуатационными характеристиками по сравнению с забором. При этом стоимость таких видов металлопрофиля значительно выше, а эстетическое восприятие построенного из них ограждения будет отличаться не в самую лучшую сторону.

А вот рекомендуемый для строительства заборов стеновой профнастил, используется не только при возведении ограждающих конструкций. Он служит для обшивки фасадов, внешних стен ангаров, стен объектов промышленного и инфраструктурного предназначения. Главные отличия такого металлопрофиля:

  • привлекательный внешний вид;

  • небольшая толщина используемого металла;

  • невысокая высота волны — глубина профилирования находится в диапазоне от 8 до 21 мм.

Для эксплуатации на заборе не требуется наличие «рекордной» несущей способности, что обеспечивается за счет повышенной высоты гофры, дополнительных ребер жесткости и большой толщины металла. Не нужна продольная капиллярная канавка для отвода влаги. Перед стеновым профнастилом стоят совершенно другие задачи.

Надежная защита от атмосферных воздействий при невысокой цене

Как мы уже отмечали, использование стенового профнастила позволяет обустроить забор по самой низкой цене. Ни один другой строительный материал не способен конкурировать в этом с металлическими профилированными листами. Поэтому для тех, кто желает сэкономить без потери эстетичности и надежности конструкции, профнастил — единственная альтернатива кирпичам, камням или строительных блокам. Забор из металлопрофиля отличается лаконичностью внешнего вида, при этом выглядит стильно и современно.

Чтобы защитить металл от губительного влияния атмосферных явлений, на его поверхность наносят слой цинка, более стойкого к коррозии алюмоцинка, прочного алюмо-кремния. Полимерное матовое или глянцевое полиэстровое покрытие различных цветов не только повышает долговечность профнастила, но и придает забору еще более привлекательный внешний вид.

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