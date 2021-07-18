 

Что такое пудровый маникюр?

Досуг Сегодня, 12:3958
Что такое пудровый маникюр?

Женщины, с одной стороны, мечтают о красивом, модном и оригинальном маникюре. Но при этом никто не желает, чтобы в результате его нанесения повредились ногти. Конечно, красота требует жертв, но не до такой же степени! Неудивительно, что многие производители косметических средств наладили выпуск таких материалов, которые можно смело называть продуктами из серии «два в одном». Это означает, что выполненный с их помощью маникюр не просто поможет сделать ногтевые пластины красивыми, но и поспособствует их укреплению.

Поэтому многие леди просят нейл-мастеров столичных салонов красоты посоветовать им какой-нибудь из подходящий под вышеописанные критерии вариант. Сегодня мы расскажем об одном из них. Сделать пудровый маникюр в Киеве можно в нескольких салонах, которые расположены в разных районах города. Такая процедура поможет не только превратить ногти в настоящее произведение искусства, но и реально позаботиться об их здоровье. Давайте разберемся: что вообще такое этот пудровый маникюр?

Как стоматология помогла сфере красоты

При нанесении пудрового маникюра используется специальный акриловый порошок. Интересно, что подобный полимерный материал ранее применялся в стоматологической отрасли. Благодаря своим свойствам акрил помогал врачам восстанавливать зубную эмаль. Пронырливые представители индустрии красоты проведали об удивительных способностях акрилового порошка. И решили применить его для нанесения маникюра.

В результате ногтевая пластина утолщается, что повышает ее прочность. Кроме того акриловая пудра может быть как бесцветной, так и иметь любой требуемый цвет. Вот так новый вид маникюра, который стали называть пудровым, завоевал популярность как декоративное и одновременно укрепляющее средство.

Почему стоит выбрать именно пудровый маникюр

Представляем 5 основных преимуществ использования такого интересного и полезного косметического средства:

  1. Укрепляется ногтевая пластина, ей можно задать нужную длину и форму.

  2. Ногти не повреждаются под нанесенным слоем, а их поверхность не изменяет своего внешнего вида, так как сохраняется доступ воздуха.

  3. Нанесение очень простое, не нужно обладать какими-то особенными умениями.

  4. Комбинация с гель-лаком дает отличный результат, что позволяет создавать действительно оригинальные и уникальные решения.

  5. Пудровый маникюр — прекрасный способ реализовать самые смелые творческие идеи. Он может быть выполнен в стиле классики, или декорированным. Можно наносить 3D изображения, узоры орнаменты.

Какие виды акриловой пудры сегодня выпускают

Различные характеристики определяют цель использования того или иного порошка. Он может быть:

  • Прозрачным матовым — подходит для наращивания и укрепления ногтей, а также для создания объемного декора.

  • Камуфляжным — с помощью такой пудры с естественным бежевым оттенком можно легко и просто скрыть дефекты ногтевой пластины.

  • Цветным — богатая палитра цветов удовлетворит даже самую требовательную женщину.

  • Белым — акриловая пудра такого цвета преимущественно применяется при нанесении французского маникюра (именно с ее помощью создается знаменитая улыбка). Кроме того рассматриваемый вариант прекрасно подойдет для свадебного маникюра.

  • Неоновым — при попадании освещения ногти (вернее нанесенное покрытие) начинают светиться. Просто идеальный выбор для завсегдатаев ночных клубов и любительниц зажигательных вечеринок.

  • Блестящим — эта разновидность не очень сочетается с повседневным образом. Однако для выхода «в свет», посещения какого-нибудь раута такой броский и вычурный вариант станет отличным способом выделиться.

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Теги: news, новости, Украина, маникюр, 7dniv, 7dnivinfo  
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Досуг

Что такое пудровый маникюр?
Что такое пудровый маникюр?
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