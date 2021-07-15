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Производство полуприцепов НПС 2650

Компания «Egritech» - предприятие, специализирующееся на изготовлении сельскохозяйственной техники для уборки урожая.

Чтобы обеспечить высокое качество и надежность продукции на предприятии полностью отошли от производства на морально и физически устаревших станках. Оборудование, на котором изготавливается техника,  полностью автоматизировано. Это современные станки с числовым программным управлением.

В Компании уверены, что качество продукции начинается с самого малого, поэтому мы выбираем только высокосортные  материалы и обеспечиваем их правильную подготовку. Производственные мощности оснащены:

  • современной дробеметной установкой для зачистки листового металла от ржавчины;
  • плазморезальной установкой с 3D головкой, которая позволяет выполнять срезы и делать отверстия в металле под заданным  углом;
  • новыми малярными камерами, обеспечивающими качественное нанесение покрытия
  • сварочный роботизированный комплекс Fanuk, который выполняет сложнейшие задачи по сварке рам и каркасов полуприцепов, создавая максимально надежный и эстетичный шов

Кроме указанного оборудования, цеха полностью обеспечены листогибочными, режущими, фрезерными и обрабатывающими станками с программным управлением. Поэтому вся техника изготавливается с минимальным влиянием человеческого фактора. Это, несомненно, обеспечивает ее высокое качество и надежность.

С особой тщательностью мы выбираем комплектующие для НПС 2650. Это оси, гидравлические и пневматические системы, а также фурнитура, которые закупаются только в признанных мировых лидеров.

Еще одна особенность полуприцепов НПС это максимально облегченная конструкция. Такого эффекта удалось достичь за счет использования более тонкого листового металла. Однако, при этом сохранена высокая надежность изделия.

Чтобы собранное зерно было легко разгружать, а закрытие кузова было надежным, мы установили современную фурнитуру. Задний борт полуприцепа имеет два варианта раскрытия и как ворота, и как клапан

Особое внимание, при производстве полуприцепов, мы обращаем на безопасность для водителей. Смотровая площадка изготовлена из перфорированного металла с высокими перилами, которые защищают от скольжения и случайного падения. А по периметру НПС 2650 установлены светодиодные фонари, которые обеспечивают высокую степень освещения даже при неблагоприятных погодных условиях.

Поэтому НПС 2650 является лучшим, сертифицированным в Украине, полуприцепом, позволяющим легко, экономно и безопасно доставить зерно прямо на элеватор.

Подробней о полуприцепах Егритех: https://egritech.org/polupricep-samosval/

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Теги: news, новости, Украина, полуприцепы, 7dniv, 7dnivinfo  
Производство полуприцепов НПС 2650
Производство полуприцепов НПС 2650
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Досуг

Производство полуприцепов НПС 2650
Производство полуприцепов НПС 2650
Компания «Egritech» - предприятие, специализирующееся на изготовлении сельскохозяйственной техники для уборки урожая. Чтобы обеспечить высокое качество и надежность продукции на предприятии полностью отошли от производства на морально и физически устаревших станках.
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