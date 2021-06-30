Как понять какой бетон выбрать? Рекомендации от ПромБудЦентр

Начало строительства, это трудоемкий процесс, требуется выбор надежной строительной бригады, материалов и поставщиков. Определить какой нужен бетон под фундамент: марка, пластичность, удобоукладываемость, водонепроницаемость, без специальных знаний и навыков работы с бетоном сложно.

При общении с прорабом или поставщиком бетона определите под решение каких задач нужен бетон. Для фундамента подойдет один вид, а для бордюров уже другой. Далее вопрос доставки. На дальние расстояния бетон может не доехать, выбирайте поставщика бетона близкого по географическому расположению объекта. Если говорить о доставке бетона в Вишневое, Гореничи, Белогородку, выгодным будет доставка бетона завода “ПромБудЦентр”. Доставка бетона миксерами день в день начиная с 1м3, выгодная цена, соответствие марке.

Выбор марки бетона

По марке бетона можно понять его прочность, существуют разные марки бетона и поэтому каждая из них имеет свое предназначение.

Какими же они бывают?

1) В 7,5 (В10) — используется при создании разных дорожек: уличных, придомовых, садовых и т.д., служит прослойкой между песчаной подушкой и арматурной сеткой в подготовительных строительных работах. Иногда используют для основание под фундамент. В целом если нагрузка предполагается маленькая, то можно смело брать эту марку!

2) используется при создании дорожек: уличных, придомовых, садовых и т.д., служит прослойкой между песчаной подушкой и арматурной сеткой в подготовительных строительных работах. Иногда используют для основание под фундамент. Если нагрузка предполагается малая, то можно смело брать эту марку!

2) В 12,5 — применяется для фундамента под небольшие постройки, для всевозможных пешеходных бетонных дорожек, для стяжки пола или изготовление лестниц. По сравнению с первой маркой, В 12,5 используется при нагрузках чуть больше.

3) В 15 — популярная марка для фундамента под частные дома, также стяжки полов. Еще подходит для изготовление ограждений, колодцев, площадок или монолитных пешеходных дорожек.

4) В 20 — эту марка пользуется спросом в промышленном производстве. С такого бетона делают более надежные объекты (бункеры, подпорные стены, хранилища).

5) В 25 — применяется в тех случаях, когда объект требует большие нагрузки, это могут быть дороги, фундамент под многоэтажные дома, плиты и т.д. Без него не обойдется коммерческое и жилищное строительство. Благодаря высокой прочности, используют в изготовлении плит для многоэтажных домов, опорных колонн, дорог с большой проходимостью, конструкций под мосты, несущих стен.

6) В 30 — самый прочный вид бетона. Применяется в случаях, когда объект должен иметь особую прочность. Это могут быть как и плиты для многоэтажных домов, так и банковские хранилища. Используется при строении метро.

Подобрать нужную марку, обсудить вопросы доставки бетона миксером, дополнительные опции и скидки, можете обратиться к производителю бетона и готовых бетонных смесей “ПромБудЦентр”. Здесь вы получите качественную консультацию от специалистов и сможете четко понять, какой бетон лучше выбрать под ваши требования и запросы.