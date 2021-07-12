Почему новичкам лучше учиться играть на классической гитаре? Рекомендации от ColorSound

Практически каждый в детстве мечтал купить классическую гитару и делать мини концерты своим друзьям, родителям или просто играть для себя и писать романтические песни. Кто-то все же пошел в музыкальную школу и научился играть, кто-то променял свои желания на другие, а кто-то так и остался мечтать о игре на гитаре… Но не стоит печалиться, если вы относитесь к третьему типу людей, ведь учиться никогда не поздно. Наоборот, самое время!

Что ж, если вы все же решились исполнять свою детскую мечту или может уже своего ребенка, то магазин классических гитар ColorSound знает как вам помочь! Здесь вы сможете купить классическую гитару на любой вкус, есть и разных цветов, и дешевые, и дорогие, и разной формы. Выбор очень широкий! И все это можно заказывать с доставкой не только по Киеву, а и по всей Украине!

Но прежде чем заказывать, нужно все же определиться со своим выбором. Какую взять лучше? А какие они бывают? Чем они отличаются? Почему их так много? Как выбрать? И еще много похожих вопросов появляются в голове у человека, который впервые пошел в магазин гитар. Но сейчас будем разбираться со всем по очереди!

Чем хороша классическая гитара для начинающих?

В классической гитары есть целый ряд преимуществ почему именно ее рекомендую новичкам.

1) Как правило в классической гитары стоят нейлоновые струны. Именно они являются лучшими для начинающих, так как они очень мягкие и нежные. Пальцы рук будут не так быстро уставать.

2) Классические гитары, по сравнению с акустическими, имеют немного другую форму грифа — шире и короче. Именно такая форма более удобна и упрощает обучение!

Именно эти 2 фактора делают классическую гитару идеальным вариантом для обучения игры для начинающего.

Помимо этого на ней очень удобно играть разные классические произведения и лирические композиции.

Выбираем свою первую классическую гитару

Выбор своей первой гитары — процесс очень ответственный! Нужно не только купить то, что визуально понравилось и по цене подошло, а и то, что будет вдохновлять вас и вы будете с огромным удовольствием учиться играть на нем. К счастью в магазине классических гитар хватает профессионалов, но чтобы быть более уверенным в своем выборе, мы расскажем о некоторых характеристиках классических гитар и как выбрать “ту самую” гитару.

Начнем с материала, а точнее дерева, с которого сделана гитара. Разное дерево — разное звучание!

Палисандр придает звучанию гитары глубины и вязкости;

из ели гитары очень резкие и звонкие;

у гитар из кедра звучание мягкое и глубокое;

если гитара сделана из ореха, то звучание будет звонким, но поверхностным;

у гитар из красного дерева звучание будет приглушенным на верхнем и нижнем регистре и выраженным на среднем.

Здесь уже сами выбирайте чего больше хочется!

А теперь немного о размере гитары. Если вы берете гитару своему ребенку, то там есть тоже свои нюансы и огромная классическая гитара будет очень неудобной для ребенка 6 лет. Для детей нужно подбирать гитары по возрасту и росту.

По размеру, гитары классифицируют на:

1/4 — подходит для возраста от 4 до 6 лет и роста 100-115 см.

1/2 — подходит для возраста от 6 до 8 лет и роста 115-135 см.

3/4 — подходит для возраста от 8 до 11 лет и роста 135-150 см.

7/8 — подходит для возраста от 11 до 13 лет и роста 150-160 см.

4/4 — подходит для возраста от 13 лет и старше и роста 160 см и выше.

Последний вариант это полноразмерная классическая гитара.

Также при выборе стоит обращать внимание на звучание инструмента, форму, где массивней корпус, а где потоньше. Важен и внешний вид гитары, она должна визуально вам нравится.

При покупке не забудьте проверить нет ли на гитаре царапин, вмятин или выпуклостей. Просмотрите все ли линии инструмента ровные. И последнее струны, они должны по времени звучат одинаково.

Особенно актуальна проверка, когда инструмент приходит с доставкой. Неправильная транспортировка или упаковка может навредить музыкальному инструменту! Будьте внимательны в этом вопросе.