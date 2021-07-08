Обзор популярных брендов косметики для волос

Каждой девушке хочется, чтобы волосы выглядели блестящими, живыми и естественными. Но чтобы добиться таких результатов, необходимо постоянно ухаживать за ними и использовать для этого передовые достижения разработок косметических средств - шампуней, лосьонов, масок, кондиционеров и много другого.

Лучшего эффекта можно добиться, используя продукцию известных косметических компаний. В этом коротком обзоре мы попробуем рассмотреть, какие же средства рекомендуют эксперты в области косметологии и знаменитые стилисты.

Определимся, что такое косметика для волос и для чего она предназначена. В эту категорию входят средства по уходу, которые различаются целями использования и характеристиками:

Профессиональные (применяются в салонах и продаются в специализированных магазинах);

Лечебные (приобретаются в аптечной сети);

Домашние (изготовляются самостоятельно);

Масс-маркет (продаются в супермаркетах).

Какому же отдать предпочтение? Это дело вкуса. Но мы рассмотрим изделия лучших компаний, которые рекомендует большинство экспертов в этой области.

Самые известные компании

Рассмотрим наиболее популярные фирмы, которые производят продукты для ухода. Они выпускают не единичные продукты, а целые линейки, не только оформленные в едином стиле, но и предназначенные для определенного типа волос и дающие совместный синергетический эффект при применении.

Предназначенная для ухода за волосами косметика на Shafa представлена такими фирмами, как:

- L’Oréal Professionnel (Франция). Она одной из первых в мире наладила выпуск краски для волос (еще в 1909 году). На сегодня среди ее продуктов - маски с эффектом восстановления на клеточном уровне.

- Kerastase (Франция). Появившись в 1964 году фирма быстро вырвалась на первые места в сегменте премиум-класса. Все предлагаемые средства обеспечивают люкс-уход, имеет УФ-фильтры и обеспечивает легкую укладку.

- Nioxin (США). Средства против выпадения волос создавались и испытывались лично основательницей компании. Так что компания гарантирует успешное лечение выпадения волос, их восстановление и рост.

- Londa Professional (Франция). Основанная в далеком 1880 году компания является лидером средств для ухода и стайлинга.

- Aloxxi (США). Характерная черта продукции этой компании - уход за окрашенными волосами, способствующий их восстановлению и укреплению.

На что еще нужно обращать внимание

Среди косметики, предназначенной для ухода за волосами, наиболее распространены:

- Шампуни (жидкие и кремообразные для разных типов волос);

- Бальзамы (обеспечивающие питание и восстановление, облегчающие расчесывание и защищающие от повреждений);

- Кондиционеры (для защиты и предотвращения высушивания);

- Маски (высококонцентрированные составы для питания, увлажнения и восстановления);

- Сыворотки (способные глубоко проникать в волос, для лечения, увлажнения и стайлинга).

Также обратите внимание на сопутствующие товары в каталоге Шафы:

- спреи для лица;

- гель-кремы против морщин;

- маски для лица;

- увлажняющие и очищающие лосьоны.

И многое другое, что подчеркнет естественную красоту.