Виниловая плитка – идеальный вариант для отделки пола в ванной

Виниловая плитка – один из самых популярных сегодня вариантов отделки пола в ванной. Но что вы знаете об этом относительно новом напольном покрытии? Предлагаем вместе разобраться в преимуществах и недостатках этого материала, основных его разновидностях, особенностях монтажа.
Особенности виниловой плитки
Основной компонент виниловой плитки – поливинилхлорид. Условия производства материала таковы, что он, несмотря на свое синтетическое происхождение, в стандартных условиях использования абсолютно безопасен для здоровья. По структуре – это чаще всего многослойное покрытие, состоящее из следующих слоев:
- подложка – предназначена для лучшего сцепления материала с основанием;
- основание – изготавливается из ПВХ-материала, оно принимает на себя основную нагрузку при эксплуатации пола;
- стабилизирующий слой – предназначен для равномерного распределения нагрузки и придания модулю необходимой жесткости;
- декоративный слой – от него зависит цвет и рисунок покрытия;
- защитный слой – изготавливается на основе полиуретановых составов, предохраняющих материал от истирания.
В коллекциях разных производителей количество слоев может быть разным. Плитка ПВХ изготавливается в двух вариантах: виниловая и кварц-виниловая. В состав базового слоя кварц-виниловой плитки входит кварц, придающий покрытию дополнительную прочность.
Благодаря своим свойствам, виниловые покрытия успешно используются во влажных помещениях. Ванная, кухня, коридор – для этих помещений они подойдут идеально.
Преимущества и недостатки виниловых полов
Прежде чем выбрать винил в качестве напольного покрытия, необходимо изучить все плюсы и минусы материала.
Преимущества:
- Отличная влагостойкость – плитка не восприимчива к воде и подходит для укладки во влажных помещениях.
- Длительный срок эксплуатации.
- Легкая укладка и дальнейший уход.
- Большое разнообразие цветов и фактурных решений.
- Хорошие звуко- и теплоизоляционные параметры.
- Легкий вес модулей.
- Возможность замены поврежденного модуля в случае с замковой плиткой.
- Пол, в отличие от керамогранита, получается теплым и комфортным.
Недостатки:
- Повышенные требования к подготовке основания.
- Синтетическое происхождение материала.
- Токсичность при горении.
- Плохая совместимость с резиновой поверхностью.
Классификация виниловой плитки
На рынке представлен широкий ассортимент виниловой плитки с разными эксплуатационными параметрами и дизайном. Существуют следующие основания для классификации:
Класс износостойкости
По степени устойчивости виниловой поверхности к истиранию, определяющей долговечность покрытия, выделяют несколько классов износостойкости:
- 21-31 класс – предназначен для укладки в помещениях с невысокой проходимостью. Защитный слой тонкий, не способный выдержать интенсивные нагрузки.
- 32-42 класс – лучший вариант для квартиры. Оптимальная толщина защитного слоя и самого покрытия обеспечивают необходимый уровень износостойкости.
- 43 класс – покрытие предназначено для производственных помещений с особыми условиями эксплуатации. В бытовых целях не используется.
Размеры
Наиболее востребованы модули квадратной формы, с размером стороны от 30 до 65 мм. Толщина многослойной плитки может достигать 5 мм, однослойной – 2,5 мм.
Тип укладки
- Клеевая виниловая плитка – покрытие на самоклеящейся основе или фиксируется на специальные клеевые составы. Основание должно быть ровным и сухим. Перед укладкой лучше сделать разметку. Если самоклеящаяся основа не предусмотрена, специальный клей наносится на внутреннюю поверхность модуля зубчатым шпателем, плитка фиксируется к рабочему основанию, простукивается резиновым молотком, разглаживается валиком для удаления воздуха. Модули укладываются стык в стык.
- Замковая виниловая плитка – соединение модулей осуществляется при помощи замковой системы. Соединение плитки должно происходить без усилий, с характерным щелчком. Все работы проводятся в рекомендованном производителем температурном и влажностном диапазоне.
При обоих типах укладки между стеной и покрытием оставляется компенсационный зазор.
Цвет и текстура
Производители предлагают широкий ассортимент покрытий. Возможно купить виниловую плитку под дерево, камень, паркет. Визуально материал будет неотличим от оригинала, а по свойствам может превосходить его.
Уход и эксплуатация
Для того чтобы покрытие прослужило долго, необходимо в процессе эксплуатации следовать определенным правилам. При уходе не использовать агрессивные моющие средства, обращаться с покрытием аккуратно. При соблюдении технологии монтажа и использовании качественного винила пол в ванной долгие годы будет выглядеть превосходно.
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