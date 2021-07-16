 

Виниловая плитка – идеальный вариант для отделки пола в ванной

Досуг Сегодня, 12:2143
Виниловая плитка – идеальный вариант для отделки пола в ванной

Виниловая плитка – один из самых популярных сегодня вариантов отделки пола в ванной. Но что вы знаете об этом относительно новом напольном покрытии? Предлагаем вместе разобраться в преимуществах и недостатках этого материала, основных его разновидностях, особенностях монтажа.

Особенности виниловой плитки

Основной компонент виниловой плитки – поливинилхлорид. Условия производства материала таковы, что он, несмотря на свое синтетическое происхождение, в стандартных условиях использования абсолютно безопасен для здоровья. По структуре – это чаще всего многослойное покрытие, состоящее из следующих слоев:

  • подложка – предназначена для лучшего сцепления материала с основанием;
  • основание – изготавливается из ПВХ-материала, оно принимает на себя основную нагрузку при эксплуатации пола;
  • стабилизирующий слой – предназначен для равномерного распределения нагрузки и придания модулю необходимой жесткости;
  • декоративный слой – от него зависит цвет и рисунок покрытия;
  • защитный слой – изготавливается на основе полиуретановых составов, предохраняющих материал от истирания.

В коллекциях разных производителей количество слоев может быть разным. Плитка ПВХ изготавливается в двух вариантах: виниловая и кварц-виниловая. В состав базового слоя кварц-виниловой плитки входит кварц, придающий покрытию дополнительную прочность.

Благодаря своим свойствам, виниловые покрытия успешно используются во влажных помещениях. Ванная, кухня, коридор – для этих помещений они подойдут идеально.

Преимущества и недостатки виниловых полов

Прежде чем выбрать винил в качестве напольного покрытия, необходимо изучить все плюсы и минусы материала.

Преимущества:

  • Отличная влагостойкость – плитка не восприимчива к воде и подходит для укладки во влажных помещениях.
  • Длительный срок эксплуатации.
  • Легкая укладка и дальнейший уход.
  • Большое разнообразие цветов и фактурных решений.
  • Хорошие звуко- и теплоизоляционные параметры.
  • Легкий вес модулей.
  • Возможность замены поврежденного модуля в случае с замковой плиткой.
  • Пол, в отличие от керамогранита, получается теплым и комфортным.

Недостатки:

  • Повышенные требования к подготовке основания.
  • Синтетическое происхождение материала.
  • Токсичность при горении.
  • Плохая совместимость с резиновой поверхностью.

Классификация виниловой плитки

На рынке представлен широкий ассортимент виниловой плитки с разными эксплуатационными параметрами и дизайном. Существуют следующие основания для классификации:

Класс износостойкости

По степени устойчивости виниловой поверхности к истиранию, определяющей долговечность покрытия, выделяют несколько классов износостойкости:

  • 21-31 класс – предназначен для укладки в помещениях с невысокой проходимостью. Защитный слой тонкий, не способный выдержать интенсивные нагрузки.
  • 32-42 класс – лучший вариант для квартиры. Оптимальная толщина защитного слоя и самого покрытия обеспечивают необходимый уровень износостойкости.
  • 43 класс – покрытие предназначено для производственных помещений с особыми условиями эксплуатации. В бытовых целях не используется.

Размеры

Наиболее востребованы модули квадратной формы, с размером стороны от 30 до 65 мм. Толщина многослойной плитки может достигать 5 мм, однослойной – 2,5 мм.

Тип укладки

  • Клеевая виниловая плитка – покрытие на самоклеящейся основе или фиксируется на специальные клеевые составы. Основание должно быть ровным и сухим. Перед укладкой лучше сделать разметку. Если самоклеящаяся основа не предусмотрена, специальный клей наносится на внутреннюю поверхность модуля зубчатым шпателем, плитка фиксируется к рабочему основанию, простукивается резиновым молотком, разглаживается валиком для удаления воздуха. Модули укладываются стык в стык.
  • Замковая виниловая плитка – соединение модулей осуществляется при помощи замковой системы. Соединение плитки должно происходить без усилий, с характерным щелчком. Все работы проводятся в рекомендованном производителем температурном и влажностном диапазоне.

При обоих типах укладки между стеной и покрытием оставляется компенсационный зазор.

Цвет и текстура

Производители предлагают широкий ассортимент покрытий. Возможно купить виниловую плитку под дерево, камень, паркет. Визуально материал будет неотличим от оригинала, а по свойствам может превосходить его.

Уход и эксплуатация

Для того чтобы покрытие прослужило долго, необходимо в процессе эксплуатации следовать определенным правилам. При уходе не использовать агрессивные моющие средства, обращаться с покрытием аккуратно. При соблюдении технологии монтажа и использовании качественного винила пол в ванной долгие годы будет выглядеть превосходно.

Купить виниловую плитку можно на сайте LAMINAT CENTR. У нас вы найдете самый большой выбор напольных покрытий в западной Украине на любой кошелек

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