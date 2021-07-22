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Досуг Сегодня, 17:2436
Что такое ирригатор и как им пользоваться?

Водный чистящий аппарат для зубов является эффективным средством, заботящимся о здоровье
ротовой полости. Он качественно очищает пространство между зубами без вреда для эмали и десен.

Обзор ирригатора для очистки зубов

Ирригатор – это простое устройство для удаления вредоносной микрофлоры и кусочков еды
между зубами и возле десен. Его предназначение надолго сохранить здоровье зубам и деснам.
Существуют два вида ирригаторов, таких как:
 Переносные приборы. Малогабаритные ирригаторы очень удобные. Их легко брать в дорогу,
кафе, в командировку и т.д. Они бывают электрическими с резервуаром для воды и
работающие от крана.
 Стационарные устройства. Обладают вместительным водным резервуаром для постоянного
домашнего использования.
Как пользоваться ирригатором? Перед первым использованием очистительного устройства
следует ознакомиться с инструкцией по использованию. Ирригатор очень простой в
использовании. Вначале в специальный резервуар необходимо набрать воду и установить
насадку в прибор. Далее насадка располагается в ротовой полости и включается прибор. Очищать
зубы следует плавно, проводя образуемую прибором водную струю по линии десен и между
зубами.
Какую воду заливать в устройство? Заливать в прибор желательно очищенную воду или
специальный ополаскиватель для зубов. Ополаскиватель должен обязательно сочетаться с
прибором и подходить пользователю. Его можно приобрести в магазинах или в интернете на
специальных сайтах.

Как часто пользоваться ирригатором?

Применять очистительный прибор с водой можно после каждого приема пищи. Он мягко очищает и сохраняет целостность эмали зубов.

Где купить и какой ирригатор выбрать?

Очистительные приборы продаются в медицинских магазинах. В Med-magazin.ua покупателям
предлагаются различные модели устройств от мировых производителей.
Как выбрать ирригатор? Если ирригатор покупается для всей семьи, следует обратить внимание на
стационарные устройства. Они имеют большой резервуар для воды и несколько насадок с
цветными кольцами. Для человека часто путешествующего идеально подойдут портативные
модели. В магазине медицинских товаров покупателю предоставляются качественные товары с
гарантийным сроком службы.

Как разобрать устройство?

К каждой модели ирригатор прилагается подробная инструкция, позволяющая без труда разобрать устройство. Также она информирует пользователя о правильном использовании ирригатора.

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