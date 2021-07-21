Как и почему телеканалы проигнорировали требования по украинизации фильмов с 16 июля

Первые две недели с момента вступления в силу новых норм закона о тотальной украинизации показали, что блюсти эти требования готовы не все. С 16 июля украинский язык стал обязательным для всех фильмов и сериалов, которые транслируются по ТВ. Под это требование подпали не только современные ленты, но и классика советского кинематографа.

Чтобы выполнить эту норму закона, на украинском языке должна быть или озвучка (наложение переведенной звуковой дорожки поверх оригинального языка актеров) или дубляж ("полное погружение" зрителя в атмосферу фильма).

Оба таких перевода - удовольствие не из дешевых и требует значительных временных затрат. А главное - это не нравится зрителям, которые хотят смотреть фильмы на привычном им языке.

Поэтому вовсе не удивительно, что многие телеканалы новое требование законодательства решили проигнорировать.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь уже несколько раз за прошедшие недели возмущался по этому поводу.

Причем некоторые каналы сперва запускали трансляцию сериалов с озвучкой, но потом опять переходили на оригинальную русскую дорожку из-за протестов зрителей.

На этой теме у Креминя даже случился конфликт с Нацсоветом по телерадиовещанию. Креминь потребовал от Нацсовета наказать каналы, нарушившие закон. А регулятор ответил, что это не в его полномочиях.

Дошло до того, что ситуацию с нарушением новых правил омбудсмен обсудил с секретарем СНБО и попросил помощи. Но ни о какой конкретике речь не идет. По факту же эта пикировка показывает, что телеиндустрия пока что и дальше продолжит игнорировать требования закона о тотальной украинизации.

Детали анализирует "Страна".

Слепое пятно в законе

Утром 16 июля Украина проснулась в новом законодательном поле - с этого дня вступили в силу новые нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, предусматривающие в том числе перевод на украинский язык трансляции фильмов и сериалов. В первые дни после этого новшества каналы еще пытались соблюсти нормы закона о тотальной украинизации.

Например, телеканал "1+1" запустил легендарный сериал "Сваты", детище студии "квартал 95", в украинском переводе. Который пришелся зрителям не по вкусу. Юмор сериала стал непонятным, переведенные на украинский язык шутки шокировали многих зрителей. В итоге сериалу вернули оригинальную – русскую – дорожку.

Другие каналы просто продолжали транслировать фильмы на русском языке. Во время мониторинга на предмет соблюдения языкового законодательства досталось каналу "Интер", который посмел показать "Гостью из будущего" и мультфильм "Лиса и заяц" на русском. Подпали под прицел языкового омбудсмена и другие каналы: "Украина", "Мега", "ICTV", "К1" "НТН".

В связи с этим языковой омбудсмен написал письмо в Нацсовет по телерадиовещанию с просьбой применить к упомянутым каналам санкции. На что получил разгромный ответ от Нацсовета.

Регулятор прямо открестился от контроля за соблюдения за языковым законодательством, заявив, что контроль за выполнением закона о госязыке - это прямая ответственность самого омбудсмена.

"Регулятор решительно выражает ему пожелания успешно и неуклонно выполнять обязанности, возложенные на него законом, реагировать непосредственно - производить механизмы и методологию мониторинга, применять надлежащие меры в соответствии с настоящим законом", - отметили в Нацсовете.

То есть, там прямо дали понять, что кошмарить каналы за фильмы на русском не собираются.

Согласно действующему законодательству, Нацсовет вправе применять санкции к вещателям, если они нарушат языковые квоты, закрепленные в законе "О телерадиовещании", или условия лицензии. Речь идет о прямых эфирах, ток-шоу, новостных программах. Но требования дубляжа фильмов на украинский язык в этом законе нет.

А наказывать каналы за нарушение требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка", в том числе за показ фильмов и сериалов на русском языке, у Нацсовета нет права.

Получается слепое пятно в законодательстве. Которым с удовольствием воспользовались каналы, не желающие терять своего зрителя, и тратиться на перевод фильмов и сериалов.

"Позиция Нацсовета означает, что он продолжит саботировать любые усилия Уполномоченного по украинизации фильмов и сериалов. Можно сказать, что у Нацсовета сложилось единомыслие в этой части с телеиндустрией. Многие члены Нацсовета - выходцы с телеканалов, связаны с ними прямо или опосредованно. Поэтому будут находиться любые отговорки", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.



"Страна" писала, что в Раде минимум трижды пытались отсрочить вступление в силу языковых норм по фильмам и сериалам или вообще вывести телевидение и радиовещание из-под сферы действия закона о тотальной украинизации. После провала этой идеи, очевидно, и была найдена эта лазейка.

Умрет или ишак или падишах

Что еще важнее - каналам не грозит ничего серьезного даже через год, когда вступят в силу нормы о штрафах за нарушение языкового законодательства (с 16 июля 2022 года).

В законе говорится, что нарушение закона в сфере культуры повлечет за собой штраф (который будет выписывать омбудсмен) в размере 200-300 необлагаемых налогом минимумов (то есть 3400-5100 гривен - для каналов это мизерная сумма) или предупреждение, если нарушение сделано впервые.

Собеседник "Страны" на одном из ведущих каналов говорит о том, что телебизнес заинтересован пользоваться нестыковками языкового законодательства пока это возможно.

"Учитывая, что перевод сериала стоит пару миллионов долларов, дешевле заплатить штраф. Тем более, кто знает, что будет через год. Помните притчу? Ходжа Насредин взялся обучать осла падишаха грамоте и выпросил на это обучение 10 лет. Когда у него спросили, почему он согласился, он ответил, что через 10 лет либо сдохнет ишак, либо умрет падишах. Так и у нас. Либо ишак, либо падишах", - ухмыляется собеседник.

"Особенность нашего законодательства в том, что оно всегда подгоняется под тех, кому это выгодно. Выгодно сегодня студии "95 квартал" игнорировать языковой закон и не переводить свои сериалы на украинский язык. Вот они и не шевелятся. Кроме того, нам и так грозит бурная осень и зима: рост тарифов, новый карантин, формула Штайнмайера. Судя по всему, явно будет не до языка", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

Впрочем тот факт, что телеиндустрия нашла лазейку, чтобы игнорировать языковое законодательство, снижает шансы на глобальный пересмотр норм этого закона. И если каналы смогут позволить себе продолжать транслировать фильмы на русском языке, не опасаясь штрафов, то другие сферы все равно будут вынуждены выполнять требование языкового омбудсмена и его региональных представителей.

"Этим летом были шансы смягчить гуманитарное законодательство. Предлагались поправки по отмене штрафов за нарушение языкового закона, звучали идеи позволить обучение на русском языке в ВУЗах. Но все осталось как было. Более того, было принято скандальное решение Конституционного суда о конституционности языкового законодательства. А послабления коснулись только узкой ниши, связанной с близкой к президенту студией "95 квартал". В остальном пока нет никаких перспектив изменения вектора гуманитарной политики", - считает политолог Руслан Бортник.