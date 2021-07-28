«Корона» и цены на авто из США: электромобили по-прежнему хорошо раскупаются

Пандемия продолжает жестко бить по мировой автомобильной промышленности. Прогнозы аналитиков неутешительные – планируется спад в продаже и производстве автомобилей примерно на 25 %. Убытки с каждым днем только увеличиваются. Но электромобилей с 2020 года стали покупать больше. Хороший вариант можно найти на сайте https://carfast.express/cars/electro и выгодно приобрести за рубежом с помощью профессионалов Carfast.express.

Насколько зависимыми оказались цены на авто в США от пандемии коронавируса

По мнению финансовых аналитиков, пандемия оказала серьезное влияние на стоимость автотранспорта. Больше всего уценились подержанные автомобили из США. И это произошло довольно резко. Убытки в несколько миллиардов долларов ожидают всемирно известные автокомпании Ford и General Motors.

С весны 2020 года авто б/у подешевели на 12 % по информации от самых крупнейших американских аукционов Copart, Insurance, Manheim. И продолжение следует. В этом году ожидается самый невероятный и мощный ценопад на американскую автотехнику.

Американские автолюбители снизили активность поездок из-за самоизоляции. Плюс существенно упало производство нового автотранспорта. Учитывают еще и стоимость топлива. Однако вся эта ситуация только повысила интерес американских и зарубежных автолюбителей к автомобилям с историей.

Будут ли дорожать автомобили б/у из США

Подержанные машины всегда стоили в Штатах недорого и уж точно дешевле новых авто. А в годы пандемии цены начали еще снижаться. Конечно, для украинцев это уникальная возможность выбрать любую машину по нереально низкой стоимости. Особенно повысился спрос на электрокары. Хотя ценопад положительно повлиял и на увеличение заказов онлайн на покупку машин с ДВС из США. Пока не понятно, как будет развиваться в дальнейшем рынок новых авто. А вот перспективы вторичного рынка вполне ясны и более предсказуемы.

На данный момент многие автолюбители не хотят рисковать покупкой нового авто, которое обходится у большинства в кредит. Пока ситуация шаткая, рисковать непонятными обязательствами перед банком все опасаются. А покупать подержанные машины всегда было проще и дешевле.

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Пока не прогнозируют повышение цен на подержанный автотранспорт из США. Аукционы до сих пор переполнены автомобилями, есть, что продавать, поэтому нет смысла завышать ценники. Также останется прежней стоимость импорта электромобилей из США. Подробности всегда разъяснят в компании Carfast.express.