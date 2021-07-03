Современные технологии отопления: что следует знать о тепловых насосах?

Тепловой насос — это очень выгодное вложение, при условии, что владелец дома выберет оптимальный источник энергии, адаптированный к возможностям участка или используемым в настоящее время отопительным установкам. Сегодня можно выбирать из множества различных типов тепловых насосов, в том числе:

грунтовые,

воздушные,

водяные насосы.

На что обратить внимание при выборе такого решения, которое было бы эффективным и наиболее выгодным с финансовой точки зрения?

Типы тепловых насосов - самая важная информация

На рынке появляется все больше и больше экологически чистых отопительных установок. Тепловые насосы на сайте - it-climate.com.ua различаются по многим параметрам, в том числе: способу получения тепла и передачи его в отдельные помещения.

Грунтовой (геотермальный) тепловой насос

Как работает геотермальный тепловой насос Как следует из названия, устройство для обогрева здания использует тепловые ресурсы земли, то есть геотермальную энергию, накопленную в земле в результате нагрева ее внешних слоев. Температура на глубине около 1,5 м не опускается ниже 0 ° C, что обеспечивает экономичную работу насоса. Количество получаемого таким образом тепла будет варьироваться в зависимости от используемого теплообменника — горизонтального или вертикального.

Горизонтальный коллектор — более дешевое решение, которое можно использовать на большом участке. Трубы прокладываются достаточно неглубоко под землей (1-1,5 м), что позволяет использовать солнечную тепловую энергию и энергию дождевой воды. Поэтому пространство, расположенное непосредственно над установкой, использовать никак нельзя.

Вертикальный коллектор размещается глубже (до 100 м под землей) в специальных скважинах. Это решение дороже предыдущего, но более эффективное. Преимуществом является стабильность температуры глубоко под поверхностью земли, которая не зависит от погодных условий (предполагается, что на глубине более 10 м поддерживается постоянная температура около 10°C). Этот тип насоса можно успешно использовать на небольшом участке земли без необходимости его тщательно перекапывать.

Тепловой насос с воздушным источником тепла

Тепловой насос этого типа представляет собой установку, которая непосредственно нагревает воздух, забираемый из атмосферы, и нагнетает его в воздуховоды, так что он затем попадает в комнаты через приточные решетки. Однако в жаркие дни он может работать в режиме охлаждения, благодаря чему действует как кондиционер.

Современные компрессоры, оснащенные воздушными насосами, позволяют эффективно отапливать здание даже при температуре наружного воздуха до -25 °C. При -10 °С, а значит, при довольно типичной для нашего климата температуре зимой, работа насоса наиболее эффективна — коэффициент энергоэффективности (КПД) равен 2 или 3 (в случае самых современных моделей даже 4), поэтому количество передаваемого тепла может быть в 4 раза выше, чем оно было бы в результате использования электричества.

Использование воздушного насоса не требует установки наземного источника, поэтому нет необходимости проводить дополнительные земляные работы. Его можно устанавливать как в новых, так и в модернизированных зданиях.

Гибридный тепловой насос

Это современное решение, позволяющее использовать тепловой насос, интегрированный с другой системой отопления, например, с газовым котлом. Такое сочетание энергии из традиционных и возобновляемых источников обеспечивает высокую энергоэффективность круглый год и, кроме того, обеспечивает высокую безопасность — при выходе из строя одной системы другая остается в распоряжении домочадцев Гибридный вариант тепловых насосов идеально подходит для проектов реконструкции или замены старых котлов, а наличие двух отдельных блоков значительно упрощает установку.

Тепловой насос вода-воздух

Этот тип теплового насоса нагревает воду, которая закачивается в трубы центрального отопления. Источником тепла в данном случае является воздух с температурой от + 40 °C до -25 °C. Его можно установить как снаружи, так и внутри здания без бурения (достаточно гидравлических и электрических подключений). Тепловой насос вода-воздух обеспечивает до 4 рабочих режимов. В зависимости от потребностей позволяет круглый год:

нагревать помещение,

охлаждать помещение,

использовать водяное отопление (ГВС),

использовать комбинированный режим.

Принимая решение о данной установке, следует учитывать выбор типа насоса — сплит или моноблочный? Это два варианта, в которых доступен тепловой насос вода-воздух. Режим работы такой же, но различия связаны с конструкцией устройств, которая в основном выражается в удобстве использования. Разделение на два отдельных блока (наружное и внутреннее) требует больше места. С другой стороны, моноблок — это устройство, которое тише и эффективнее, но и дороже.

Водяной тепловой насос

Источником тепла в данном случае является проточная вода. Наилучший результат можно получить при ее температуре 5-8 °C. Вода может поступать из двух глубоких колодцев — забора и сброса: вода, забираемая из первого колодца, восстанавливает тепло, которое передается в здание, холодная вода возвращается во второй колодец. Тепло также можно получить из домашних водоемов, таких как пруд или река, что избавляет от необходимости рыть колодец. Однако в этом случае возникает необходимость в фильтрации воды, чтобы загрязнение не приводило к выходу из строя установки, и периодических мерах по предотвращению коррозии ее компонентов. Водяной тепловой насос идеально подходит для полов и воздушного отопления.

Наконец, стоит упомянуть об экономии за счет отопления здания тепловым насосом. Средние затраты составляют до половины стоимости обычных систем отопления. Еще больше можно сэкономить, если использовать насос не только для работы в отопительный сезон, но и для летнего охлаждения и круглогодичного нагрева воды. Кроме того, субсидируются инвестиции в системы, основанные на возобновляемых источниках энергии.





