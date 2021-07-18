Эффективная борьба с тараканами и муравьями

В настоящее время существует несколько способов борьбы с тараканами и муравьями. Наиболее распространённым способом борьбы является использование специальных ловушек, в состав которых входят отравленные приманки. Приманку можно приобрести в магазине или же приготовить самостоятельно. Найти засоби від мурах вы можете на сайте интернет-магазина.

Самодельные методы борьбы

Ловушки с использованием отравленных приманок могут быть как промышленного производства, так и самодельного. Принцип действия ловушек заключается в том, что в результате отравления тараканы и муравьи покидают помещение.

Ловушки с использованием отравленных приманок можно приобрести в магазине или же приготовить самостоятельно. В домашних условиях можно изготовить ловушки-приманки своими руками. Чтобы их изготовить понадобятся такие ингредиенты:

дрожжи — 3 столовые ложки;

сахар — 2 столовые ложки.

Дрожжи разбавляются небольшим количеством воды. После чего к полученной смеси добавляется вода, сахар. Ингредиенты хорошо смешиваются, и полученная масса настаивается в течение суток. По истечении суток смесь снова смешивается, переливается в стеклянную тару и помещается в укромное место, где тараканам и муравьям сложно будет добраться до приманки.

Обзор эффективных средств борьбы с муравьями

Муравьи в доме - одни из самых нежелательных и назойливых гостей. Их трудно уничтожить, потому что они маленькие и образуют гнезда в таких местах, что их трудно даже обнаружить. И они действительно могут быть очень вредными, как дома, так и в саду.

Лучше всего обратиться к тем самым универсальным, которые не только убивают муравьев, имеющих с ним прямой контакт, но и уничтожают целые гнезда. Хорошим примером является препарат от муравьев виде порошка. Вы можете посыпать его по муравьиным дорожкам или растворить его в воде и тщательно распылить тропы и гнездо. Муравьи собирают зерна порошка и переносят его в гнездо.

Совершенно по-другому работает средство бренда Effect. Это средство от муравьев, тараканов и тараканов идеально подходящее для использования в саду.

Это препарат с контактным эффектом, что означает, что вредитель погибает через некоторое время после контакта с ним.

Муравьи не успеют отнести его в гнездо, но, предусмотрительно рассыпав по дорожкам, в тех местах, где проходят муравьи, он позволит ликвидировать значительную часть рабочих.

Использование его дома не имеет большого смысла – он не полностью уничтожит гнездо, поэтому это не решение проблемы.

Борьба с муравьями в домашних условиях может быть немного сложнее, так как не все препараты подходят для использования в помещении. В этом случае порошок не всегда является лучшим выходом он может просачиваться под панели или просто разноситься по дому. Его не могут использовать владельцы собак или кошек, которые могут попробовать рассыпанное на полу вещество.

Лучший препарат для муравьев

Поэтому лучший препарат для муравьев в домашних условиях чаще всего принимает форму жидкости. Хорошим примером является Ant STOP муравьи марки Substral. Это средство для борьбы с муравьями в удобной распылительной бутылке, безопасном для детей и домашних животных. Его недостаток заключается в том, что вам нужно знать, где находится муравьиное гнездо, и распылить его там, но это обычно можно узнать по повышенной активности насекомых в какой-то области. Также стоит посмотреть, нет ли других гнезд вокруг. Если вы не уничтожите их, проблема муравьев будет возвращаться. Каждый препарат имеет свой вариант воздействия на вредителей, и их можно использовать в комплексе.