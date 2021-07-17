 

Способы отказа от курения

Досуг Вчера, 20:2761
Способы отказа от курения

Всем известно, что курение вызывает сильнейшую физическую зависимость, от которой трудно избавиться. Никотин – ингредиент табака, вызывающий привыкание. Заместительная никотиновая терапия может помочь вам обуздать тягу и избавиться от пагубной привычки. На 0522.ua можно найти альтернативные способы потребления никотина. Заместительная никотиновая терапия – это отличное начало, когда вы готовы бросить курить. Ниже расскажем об основных средствах отказа от курения.

   Способы отказа от курения

 В вашей местной аптеке имеется несколько безрецептурных заменителей никотина. К ним защитной пластыри, пастилки и жевательная резинка. Другие продукты, такие как таблетки, ингаляторы и спреи для носа, требуют рецепта врача.

  1. Пластырь

 Раз в день наносите небольшой латексный пластырь на кожу верхней части тела. Он обеспечивает постоянную дозу никотина. Это делает его хорошим выбором для заядлых курильщиков.

Возможные побочные эффекты:

  • Кожная сыпь;
  • Аллергия;
  • Проблемы со сном или необычные сны;
  • Учащенное сердцебиение.
  1. Леденцы

Леденцы отлично подходят для быстрого выведения никотина. Чтобы почувствовать эффект, может потребоваться от пяти до 10 минут. Пастилки должны раствориться в течение 30 минут. Они также могут удовлетворить потребность в занятт чем-то рот, чтобы у вас не возникло соблазна закурить. 

Возможные побочные эффекты:

  • Тошнота;
  • Икота.
  1. Жевательная резинка

 Никотиновая жевательная резинка начинает действовать в течение пяти-десяти минут, если вы ее правильно используете. Он бывает разных вкусов и двух доз. Жевательная резинка работает, только если вы следуете инструкциям и используете правильную дозу. Возможные побочные эффекты:

  • Икота;
  • Тошнота;
  • Может прилипать к зубным протезам.
  1. Ингаляторы 

 Ингалятор представляет собой пластиковую трубку, по размеру и напоминающую ручку. Когда вы делаете затяжку, она мгновенно выделяет никотин. Имитирует акт курения. Но вы не вдыхаете. Возможные побочные эффекты:

  • Кашель;
  • Раздражение горла.
  1. Электронные сигареты

 Нет никаких доказательств того, что электронные сигареты безопасны или помочь вам бросить курить. Тем не менее, некоторые люди используют их и умудряются все же отказаться от пагубной привычки.

  1. Спрей для носа

 Спреи для носа по размеру и форме похожи на назальные капли от аллергии или заложенности носа. Тем не менее, вам не следует вдыхать спрей в полости носовых пазух. Вместо этого вы позволяете спрею оставаться в ноздре. Спреи для носа просты в использовании. И они быстро отправляют никотин в кровоток. Спреи для носа лучше всего подходят заядлым курильщикам, у которых сильная тяга к курению. Возможные побочные эффекты:

  • Раздражение носа;
  • Насморк и слезящиеся глаза.

 Прежде чем наложить пластырь или жевать жевательную резинку, внимательно изучите свои привычки к курению. Продолджайте пробовать другие продукты, если у вас не получилось с первым или двумя. Попробуйте сочетать продукты, если у вас сильная тяга. Боритесь с тягой по всем направлениям

 Поговорите со своим врачом о своих планах бросить курить. Особенно, если вы подумываете о приеме лекарств, используете более одного продукта для замены никотина или имеете другие проблемы со здоровьем.  

 Помните, что отказ от курения приносит значительную пользу для здоровья независимо от того, как долго вы курите. Через несколько часов после избавления от этой привычки кровообращение улучшится. И всего через несколько недель после отказа от курения ваша функция легких улучшится. Продолжайте в том же духе, и в течение одного года риск сердечных заболеваний снизится на 50%.

 

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