Практически каждый человек, который хоть раз в жизни столкнулся с процедурой нанесения гель лака, хорошо понимает, зачем используется лампа. И, если девушка планирует делать такой маникюр дома сама, она понимает, что ей необходимо соответствующее оборудование, в том числе и лампа. Сегодня производители предлагают разные варианты этих изделий. Купить их не составит труда в интернет магазине Лимонад. Открытым остается главный вопрос – какая лампа для гель лака лучше.

Для чего нужны лампы?

В первую очередь важно понять, что оборудование предназначено для сушки покрытия, а именно для полимеризации материалов, используемых в работе, то есть, чтобы гель лак стал твердым. На воздухе или под открытыми лучами солнца данный процесс не осуществляется. В итоге маникюр без повреждений и дальнейшего восстановления еще и быстро сделать не получится.

Какая должна быть лампа для гель лака

В настоящее время существует три вида ламп:

LED-приборы (светодиодные);

UV (УФ) лампы;

LED + CCFL, SUN (гибриды, появились не так давно).

Какую бы из них вы не приобретали, предварительно следует почитать описание изделия, узнать отличия оборудования, технические характеристики, отзывы, посмотреть фото. Сделать это можно на сайте limonad или в инстаграм. Здесь же есть информация и о модном дизайне ногтей, чем снимать гель-лак, как снять, как лучше восстановить ногти.

Лампа для сушки гель лака, какая лучше

Чтобы четко понимать, какая нужна лампа для гель лака, важно учесть несколько ключевых моментов.

Материал, который будет применяться в работе. Если это шеллак, то достаточно ультрафиолетовой лампы на 9 W. При использовании биогеля, геля и гель-лака – прибор, мощность которого от 36 W; Где будет эксплуатироваться. Для маникюрных салонов и кабинетов подойдут гибридные и LED лампы. Если для собственных нужд, работы дома, то достаточно недорогой LED или УФ-лампы. Если на ультрафиолет аллергия, тогда УФ-лампа однозначно исключается.

Какая лампа лучше для гель лака, сможет подсказать и профессиональный мастер маникюра, исходя из своих наблюдений, знаний и опыта работы в данной сфере деятельности.

Важно понимать, что слишком дорогостоящее, мощное профессиональное оборудование не понадобится, если применяться оно будет исключительно в домашних условиях. Независимо от типа и модели аппарата, им нужно правильно пользоваться.

Правила эксплуатации маникюрных ламп: