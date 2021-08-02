Как выбрать чистящие средства для ванной комнаты

Человек несколько раз за день посещает ванную комнату для осуществления гигиенических процедур. Для того, чтобы они были приятными и безопасными, нужно отмывать сантехнику. Качественная бытовая химия для дома поможет легко и быстро справляться с такой задачей.

Виды и особенности средств для ванны

Домашняя ванная комната должна быть чистой и безопасной. Однако, со временем на сантехнике неизбежно появляются налет, желтые пятна, ржавчина. Это не только некрасиво, но и может быть опасным для здоровья. Лучше купить качественные чистящие средства для ванной в магазине https://sawash.com.ua/vannaya-i-tualet/sredstva-dlya-chistki-vannoy/, где есть большой выбор товара, и сделать санузел сверкающим чистотой. В каталоге интернет-магазина saWash представлены следующие виды химических средств:

Порошки. Эффективны при удалении пятен любой сложности и происхождения. Если же поверхность сантехники акриловая, то порошкообразные вещества могут повредить ее, так как содержат мелкие абразивные элементы.

Жидкие. Мытье ванны при помощи этих средств будет менее эффективным. И хотя такие химические вещества не справятся с серьезным налетом, зато они полностью безопасны.

Спреи. Подходят для борьбы с плесенью, ржавчиной, известковым и мыльным налетом, водными камнями. Могут быть агрессивными, поэтому обязательное условие для хозяев - мыть ванную только в перчатках.

Чистящие средства для ванной могут также обладать дезинфицирующим эффектом. Это помогает нейтрализовать неприятный запах и уничтожить микроорганизмы.

Как сделать правильный выбор?

Выбирать средство для чистки ванной надо исходя из его вида, состава, личных предпочтений. Лучше тщательно изучить отзывы потребителей в интернете, расспросить знакомых, почитать о компании-изготовителе.

Покупать средство для чистки нужно с учетом материала, из которого изготовлена ванна. Она может быть акриловая, чугунная, эмалированная. Например, эмаль менее требовательна, поэтому можно использовать жидкие и порошковые средства. Допускается применение химии с более агрессивным составом, но аккуратно и не часто.

Ванная из акрила будет более прихотливой. Чистить ее можно при помощи гелей, пастообразных веществ, спреев. Губка также должна быть мягкой. Чистящее средство для акриловой ванны не должно содержать хлор, спирт, ацетон.

Правила применения

В ванной комнате моют не только саму ванную, но и раковину, кафель, смеситель. При покупке химии для дома узнайте, подойдет ли она и для других элементов этой комнаты.

Существует хороший способ применения любого из средств для ванной:

Смочите проточной водой поверхность, которая требует чистки. Любую химию (порошок, гель, паста, молочко или спрей) наносят равномерно на все участки сантехники. Делают это при помощи губки или специального дозатора. Оставить вещество на 5-7 минут, чтобы начался химический процесс и средство начало действовать Потрите поверхность ванной, кафеля или раковины. Тщательно промойте водой сантехнику и оцените результат.

На сайте sawash.com.ua бытовая химия для дома представлена в широком ассортименте. Ее также можно применять таким простым и действенным способом.

Чистота ванной комнаты и долговечность сантехники напрямую зависят от ухода. Купить качественные средства для чистки ванн удобно на сайте SaWash. В этом интернет-магазине очень выгодная цена и высокое качество каждой позиции каталога. К тому же оформить заказ можно быстро, всего в несколько кликов.