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Как выбрать мебель для ванной комнаты

Современные производители предлагают огромный выбор мебели для ванной комнаты. Пеналы в ванную - sandom.net/category/penaly-dlja-vannoj/, шкафчики и тумбы пользуются огромной популярностью, так как они помогают организовать хранение большого количества косметики, бытовой химии и других банных принадлежностей.

При выборе мебели для ванной, учитывайте 4 основных фактора:

  • Размеры помещения, в которые мебель должна эргономично вписываться.
  • Цвет мебели - он должен сочетаться с цветом кафеля и других элементов ванной комнаты. Желательно, чтобы мебель была из одной коллекции и выдержана в одном стиле.
  • Бюджет, который Вы готовы выделить для модернизации своего санузла.

Мебель для ванной должна быть простой в использовании и иметь хорошую устойчивость к повышенной влажности.

Наиболее компактными решениями станут навесной шкафчик и тумба под умывальник, которые также помогут организовать пространство для хранения вещей в санузле. Тумбы можно выбрать на нашем сайте.

Выбираем пенал для ванной

Пенал для ванной устроен по принципу небоскрёба: он позволяет хранить большое количество вещей не за счёт занимаемой площади, а за счёт своей высоты. Именно поэтому с помощью пенала можно сэкономить место и сделать санузел более просторным.

Пеналы бывают различных видов:

  • напольные,
  • угловые,
  • подвесные,
  • крутящие зеркальные.

Последний вид наиболее интересен - он снабжен полками с одной стороны и зеркалом (чаще во весь рост) с другой. Стороны можно менять местами за счёт поворота конструкции вокруг своей оси. 

Все виды пеналов комплектуются полками, корзинами для грязного белья и зеркалами различной величины. Также существуют модели пеналов без зеркал.

Зеркальный навесной шкаф - плюсы и минусы

Навесной шкаф с зеркалом на фасаде - отличное решение для больших, стандартных и компактных ванных комнат. Он смотрится довольно стильно, визуально увеличивает пространство и экономит место. При покупке зеркального шкафчика отпадает необходимость покупать зеркало и шкафчик отдельно, что позволяет сэкономить часть денег.

Зеркальные навесные шкафчики могут быть:

  • горизонтальными,
  • вертикальными,
  • угловыми,
  • с дополнительными открытыми полками.

Чаще всего шкафчики для ванной делают из влагостойкого ДСП, МДФ, дерева, пластика; реже - из стекла и металла.

К минусам зеркального шкафчика можно отнести хрупкость зеркал и необходимость более тщательного ухода за ними. Из-за того, что дверцы приходится часто открывать, зеркало больше пачкается и его нужно чаще мыть.

Преимущество покупки в магазине Sandom.net

Магазин Sandom.net предлагает широкий выбор мебели для ванной комнаты от ведущих мировых брендов. Покупатель с любым бюджетом найдет для себя нужный товар по выгодной цене и получит по нему профессиональную консультацию. Все товары в интернет-магазине можно заказать с быстрой доставкой в Днепр, Киев и другие города Украины. 

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