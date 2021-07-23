Почему демонтаж старых сооружений требует комплексного и квалифицированного подхода?

Многие старые здания и сооружения, чей срок службы давно закончился, портят облик города и скрывают в себе опасность обрушения, которое может случиться в любой момент. Большинство людей, которые далеки от строительства, представляют себе процесс демонтажа отдельных элементов и конструкций достаточно легким и простым занятием, не требующим специальных навыков, знаний и оборудования. Но это не так.
Работа по сносу зданий и сооружений является сложным и ответственным мероприятием, успешно выполнить которое могут только опытные специалисты. При беглом осмотре, старые конструкции зданий могут выглядеть вполне крепкими, но ветхие перекрытия способны обрушится в любой момент. В связи с этими особенностями, процесс сноса комплексных сооружений и отдельно расположенных зданий нуждается в привлечении не только квалифицированных кадров, но и специальной техники. И то, и другое вы найдете в лице компании МонтажБудЮг.
Как происходит процесс демонтажа отдельных конструкций
Большинство демонтажных мероприятий можно разделить на четыре условных этапа. На первом этапе происходит подготовительный процесс, когда специалисты распланируют и согласуют все действия. Сразу же после этого будет выполнено удаление кровли, инженерных коммуникаций, напольных покрытий и сантехники.
Вторым этапом обычно выполняется снос самого строения. В зависимости от индивидуальных особенностей, проект может выполняться как механизированным, так и ручным способом.
На третьем этапе проводится сортировка отходов, которая осуществляется при помощи специальной техники. В ее процессе мелкогабаритный и крупногабаритный строительный мусор сортируется. Далее мусор загружается на самосвальную технику.
Заключительным четвертым этапом выступает дробление строительных отходов, в результате чего производится измельчение металлических конструкций, железобетона, кирпича и т.д. Это необходимо для облегчения процесса транспортировки и переработки. После этого может быть выполнена полноценная расчистка участка для нового строительства.
«Монтажбудюг» - профессиональный демонтаж и снос зданий любой сложности
Компания «Монтажбудюг» предоставляет высококачественные и комплексные услуги в области строительных и демонтажных работ. Главный офис компании находится в Херсоне, а собственные представительства расположены во многих городах Украины.
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