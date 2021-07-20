На якій онлайн-платформі вигідніше продавати товари

У 2021 році все більше покупців віддають перевагу придбанню товарів онлайн. Що робити в такій ситуації підприємцям, які раніше не використовували інтернет-майданчики? Насправді, варіантів дій дуже багато. Пропонуємо дізнатись про них усі та вибрати один чи декілька для власного бізнесу.

Запустіть власний сайт

Зручно продавати товари на власній платформі — так ви не залежите від власників сайту та можете оформлювати його так, як вам захочеться. В чому складність? Це багатоетапний спосіб, на який знадобиться витратити і час, і ресурси. Потрібно ретельно прописати стратегію, матеріально вкластися в розробку сайту і його просування, а також оплачувати роботу спеціалістів, які будуть його адмініструвати.

Використовуйте соцмережі

Заведіть сторінку магазину в соцмережах: Instagram, Facebook тощо. Дохід з таких майданчиків не менший, ніж від сайту, але вам також знадобиться вкладатися в їх просування і ведення. З плюсів — не потрібно додатково підтримувати технічну сторону сайту — достатньо лише адміністратора сторінки магазину, який прийматиме замовлення. Цей спосіб ідеально підійде, якщо ви тільки починаєте роботу на ринку.

Розміщуйте товари на великих комерційних майданчиках

Потрапити на один або декілька таких майданчиків легко, але тут вам доведеться конкурувати з великою кількістю аналогічних товарів. Рівень доходу часто залежить від того, скільки грошей ви готові виділити на те, щоб ваші товари були вище в рейтингу та частіше показувались покупцям. З переваг — не потрібно додатково просувати свою сторінку, оскільки на комерційні майданчики щоденно відвідує багато потенційних покупців.

Продавати товари на державному маркетплейсі Prozorro Market

Покупці в Прозоро Маркет — це не звичайні громадяни, а державні установи, які зацікавлені робити оптові закупівлі тих чи інших товарів. Тут знадобиться попередньо підтвердити досвід поставки аналогічних товарів, і лише потім ви зможете виставляти свої товари на онлайн-вітрині. Які переваги? Конкуренція в маркеті значно нижча, а вартість угод — вища — більшість закупівель проводиться на суми в десятки та сотні тисяч гривень.

Де швидше продаються товари на великі суми

Яку платформу ви б не вибрали, завжди вигідніше продавати товари оптом. Саме за таким принципом найчастіше відбуваються продажі в Prozorro Market: замовник приходить на маркетплейс, вибирає необхідну продукцію та оформляє замовлення на суму до 50 000 гривень. Мало того, в Прозорро Маркет також доступна ще одна процедура закупівель — запит ціни пропозицій — що дозволяє продавати товари на суми до 1 млн гривень. Відбувається вона так:

Замовник публікує запит у вашій товарної категорії, де вказує, що саме він хоче купити. Якщо запит вам цікавий — ви відгукується на нього і пропонуєте свою ціну за вказані замовником позиції. Система автоматично визначає переможця з найменшою ціною серед тих, хто відгукнувся.

По суті, це набагато простіший аналог спрощеної держзакупівлі, з якою вже знайомі більшість постачальників системи Prozorro. Процедура займає два дні і дозволяє вам заробляти великі гроші без вкладень у просування й рекламу. Вся інформація про умови договору відома заздалегідь, а якщо вас щось не влаштовує через об'єктивні причини — ви завжди можете відмовитися від угоди.