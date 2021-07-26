Pulsar Axion KEY XM 30 – тепловизор для путешественников, увлечённых охотой

Оптический прицел Axion KEY XM30 разработан специально для туристов и охотников. XM30 – яркий пример тому, как непритязательный дизайн корпуса с лихвой компенсируется функциональными качествами. Чтобы заказать прибор, достаточно перейти по ссылке: https://opticstore.com.ua/product/teplovizor-pulsar-axion-key-xm30.

Оптические возможности и основные функции

Матрица на 12 микрон с разрешающей способностью 320х240 пикселей позволяет быстро выявить цель и детально рассмотреть её на расстоянии 1200 м (максимальная величина). Ударная прочность тепловизора составляет 6 000 Дж при весе 250 г. Прибор компактен настолько, что умещается в кармане владельца.

Axion KEY XM30 не страшны такие проявления стихии, как:

сильный дождь и наводнение (корпус прибора не пропускает воду);

значительное повышение температуры воздуха (выдерживает до +40°С);

внезапные незначительные заморозки (около -10°С).

Загрузив приложение Stream Vision, владелец смартфона синхронизирует телефон с тепловизором и получит возможность удалённо обновлять системные файлы прибора, перенастраивать его и просматривать изображения.

Особенности устройства

Pulsar Axion KEY XM30 работает от мини-аккумуляторов B-Pack, обеспечивающих его бесперебойную работу в течение 5 часов. Аккумуляторные батареи – сменные детали. Зарядка осуществляется через USB-кабель, сопряжённый с Сетью или Power Bank. Батареи, вышедшие из строя, легко извлекаются из слота для замены.

Отличительные особенности Pulsar Axion KEY XM30 – мгновенный запуск и минимальное время настройки прицела (не более 3 секунд). Перечисленными качествами прибор «обязан» своей инновационной оснастке. Даже если тепловизор в течение длительного времени лежал в кармане владельца, он запустится в нужный момент.

Функция «Режим ожидания» сэкономит энергию прибора в целом, а также функциональные возможности прицела. После активации команды «Display Off» подсветка отключается, но сам тепловизор продолжает функционировать. Чтобы вновь привести устройство в рабочее состояние, достаточно задействовать любую клавишу, расположенную в верхней части корпуса.

Аббревиатура «PiP» («Picture-in-Picture» или «Картинка в картинке») присваивается технике, работающей в особом, многооконном режиме. В большинстве случаев эту функцию задействуют в ходе воспроизведения видеоматериала. Она позволяет пользователям просматривать увеличенную версию выделенного фрагмента, не напрягая зрение. Часть происходящего на большом экране, отображается на маленьком, закреплённом в углу основного и занимающем около 10 процентов общей площади.