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Досуг Вчера, 23:3553
Выбираем сапоги ПВХ для работы и отдыха

Рабочая обувь в процессе развития рынка унифицируется и широко используется не только для защиты ног работников индустриальных производств, но активно используется в бытовом применении. Сегодня в фокусе водостойкие сапоги ПВХ. Лето – время различных активностей: кто-то уходит в отпуск и выполняет работы на приусадебном участке, кто-то отдается рыбалке, а кому-то приходится упорно работать на опасных производственных процессах. Какая водостойкая обувь подходит в том или ином случае – выясняем.

Сапоги ПВХ: характеристики

Слово «сапоги» ассоциируется с возможностью уберечь ноги от прямого контакта с водой. Это возможно благодаря уникальным свойствам используемых материалов, гарантирующих полную герметичность и непромокаемость. Сапоги ПВХ производятся путем литья полимера поливинилхлорида с добавлением прочностных смесовых составляющих. Сам ПВХ – материал стойкий к воздействию продуктов нефтепереработки, легких щелочных и кислотных растворов, масел и жиров. Именно поэтому данный вид спецобуви так востребован на предприятиях, где ноги работника подвержены рискам воздействия опасных веществ.

Резиновые сапоги, свою очередь, также идеально непромокаемы. Они более легкие по весу, что благоприятно сказывается на усталости ног при длительном ношении. Из недостатков можно отметить непродолжительных срок годности резины. Под воздействием солнечных лучей, со временем долгой эксплуатации, резина теряем водоупорные свойства, расслаивается, лишая обувь основной функциональной защиты.

Для использования обуви ПВХ в производственной защите, выбирают модели с композитным, стальным подноском, способным защитить ногу от вертикального удара тяжелым предметом силой в 200 Дж или без него. Это дает потребителям возможность более грамотного выбора защиты с точки зрения условий работы. Отметим, что моделям с защитным подноском характерен больший вес.

В последнее время, в целях обеспечения максимальной видимости, а значит, и безопасности, в приоритете сигнальный желтый и чисто белый для молочной промышленности. В приоритете эффектный внешний вид, современный дизайн, динамические линии. Хотя, базовыми цветами остаются:

  • темно-зеленый;

  • черный.

Некоторые производители предоставляют возможность самому менять облик пары, регулируя высоту с точки зрения условий работы. На голенище наносят направляющие линии для изменения высоты по своему усмотрению. Современные модели поражают наличием полезных составляющих. Обувщики для усиления функциональной защиты применяют:

  • усиление носочной части ПВХ наплывами;

  • использованием трехкомпонентного литья;

  • дополнительной защитой подошвы от скольжения.

Подошва должна надежно защищать от скольжения. При индустриальном использовании, в том числе, и по зажиренным поверхностям. В каблуке предусматривают специальные выемки, облегчающие вес.

При проектировании водонепроницаемой обуви учитывают удобство надевания и снимания пары. Для упрощения этих процессов, с внешней стороны пятки внедряют рифленый выступ. Чтобы ноги не потели на протяжении рабочего времени, подкладку выполняют из рельефного трикотажа. Такая фактура прочнее фиксирует ногу. Если вы идете по вязкой грязи, то нога не выскакивает.

Рекомендации к применению сапог ПВХ

Области использования водостойких сапог достаточно широки. Все индустриальные производственные процессы, связанные с влажной, грязной, водной средой, аграрии, предприятия коммунального хозяйства и т.д.

Не отрицаем потенциал для массового потребителя. Пара данной обуви будет незаменима на садово-огородном участке, на всякий случай в багажнике авто для поездки за ягодами-грибами и, конечно, на рыбалке. Такая обувь «не убиваемая» временем и долго будет служить вам в экстремальных случаях.

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