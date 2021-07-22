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Досуг Вчера, 23:3650
Как выбрать автоматический выключатель для дома, квартиры

Автоматический выключатель - это устройство для защиты проводов от возможных сбоев в виде перегрузок, замыканий и так далее.

Если мы говорим о домашнем пространстве, то в этом случае чаще всего используются автоматические выключатели ВА, которые обеспечивают электромагнитную защиту и тепловую. По своему устройству современные автоматы по сути идентичны: они состоят из дугогасительной камеры, рычажного механизма, расцепителя и прочих стандартных элементов.

Тепловая защита создается за счет специальной биметаллической пластины, которая в случае перегрева изгибается и воздействует на соответствующий рычаг, чтобы автомат выключился.

Электромагнитная защита предназначена для устранения проблем, связанных с коротким замыканием и вызванных им сверхтоков. Автомат отключается под воздействием работы электромагнита.

Чтобы обезопасить свой дом от возможных возгораний электропроводки, важно правильно подобрать автомат. Что важно учесть? Разумеется, лучше покупать столь важное для безопасности оборудование в проверенных магазинах или у официальных представителей, которые могут предоставить вам документы на сертификацию. Нужно понимать, что цена здесь будет дороже, чем на обычных рынках, где нередко можно встретить подделку.

Обратите внимание на сечение проводов и показатели нагрузки линии. Следуйте принципу от большего к меньшему: если у нас автомат в 40 А, на розетке нужно устанавливать 20 А, на освещении 10 А.

Как же подобрать автоматический выключатель нужного номинала? Вспоминаем закон Ома: I = P /  U. Ток в участке сети тем выше, чем больше приложенное к нему напряжение и чем меньше сопротивление.  Например, вы имеете приборы суммарной мощностью 3 кВт (3000 В). Поделим этот показатель на напряжение (220 В), получаем 13,6 А. Вот и выбираем ближайший по номиналу автомат (16 А).

Помните, что не стоит слишком часто использовать автоматы для включения-отключения нагрузки, чтобы раньше времени не произошло изнашивание механизма и не подгорали контакты. Если у вас есть необходимость в частой коммутации нагрузки, лучше выбирать реле или магнитные пускатели (контакторы).

Что касается корпусных элементов автоматических выключателей, в зависимости от производителя они могут отличаться посадкой на DIN-рейку, местом крепления проводника. Поэтому рекомендуется при замене автомата выбирать устройство от той же фирмы.

И самое главное: заниматься работами, связанными с электрикой, должны только профессионалы, так как безопасность вас и ваших близких превыше всего.

Автоматические выключатели вы можете приобрести в интернет-магазине «Мастеркабель». У нас вы найдете большой ассортимент проверенного и надежного оборудования. 

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Как выбрать автоматический выключатель для дома, квартиры
Как выбрать автоматический выключатель для дома, квартиры
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Как выбрать автоматический выключатель для дома, квартиры
Как выбрать автоматический выключатель для дома, квартиры
Автоматический выключатель - это устройство для защиты проводов от возможных сбоев в виде перегрузок, замыканий и так далее. Если мы говорим о домашнем пространстве, то в этом случае чаще всего используются автоматические выключатели ВА, которые обеспечивают электромагнитную защиту и тепловую.
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