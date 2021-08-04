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Виды и особенности жидких обоев

Жидкие обои (называемые также шелковыми) – популярный вид финишного облицовочного покрытия. Материал используется для косметического ремонта стен и потолков, сочетая в себе преимущества обычных бумажных обоев и декоративной штукатурки. Они легко наносятся шпателем, подходят для отделки различных поверхностей и образуют приятную на ощупь текстуру. А творческий подход к оформлению помещения данным материалом, позволяет визуально увеличить комнату, сделать нужные акценты и создать неповторимый интерьер.

Какие виды существуют в продаже

В исходном состоянии, жидкие обои представляют собой сухую смесь сложного состава. В нее входят растительные фунгициды, водорастворимая клейкая масса и различные декоративные включения. В зависимости от типа основы, в строительных магазинах представлены следующие виды этого покрытия:

  • хлопковые. Могут иметь однородную фактуру или рисунок “шуба”;
  • шелковые. В составе имеют природные или искусственные шелковые нити. Это делает материал эластичным, приятным на ощупь и с большим разнообразием текстуры;
  • целлюлозные. Состоят из распущенных древесных волокон. Считаются наиболее бюджетным решением;
  • комбинированные. Сочетают в себе целлюлозную основу с добавлением шелка и хлопка. По качеству и стоимости многими признаются наиболее оптимальным вариантом для покупки.

Для лучшего декоративного эффекта, в смесь добавляют цветные блестки, слюду, древесную крошку, сухие водоросли и т.д. Но только качественные zoom-фотографии и тактильные ощущения от образцов материала помогут выбрать лучший вариант для оформления вашей комнаты.

Особенности при облицовке стен и потолка

Одним из главных преимуществ использования жидких обоев для ремонта является простая технология отделки. Смесь разводится в воде после чего наносится на поверхность равномерным слоем с толщиной до 2-3 мм. Декоративные элементы высыпаются на дно рабочей емкости. Прежде чем выполнить облицовку, стену нужно обработать: демонтировать старое покрытие и нанести два слоя грунтовки.

Если предполагается не просто однотонная облицовка, а создание уникальных композиций и узоров, то работу лучше поручить опытному мастеру. Здесь оказывается важным не только художественный взгляд автора, но и тонкости работы с несколькими слоями материала. В отличие от обычных, бумажных или виниловых обоев, жидкие не боятся сквозняков. Отделка полностью высыхает в течение нескольких дней при температуре выше +10 градусов Цельсия.

Подытожим

Жидкие обои заслужено занимают одно из лидирующих мест среди финишных облицовочных материалов. Их ассортимент состоит из моделей разного состава, цветовых оттенков и эксплуатационного предназначения. Включив рациональный подход к выбору, можно без труда приобрести готовую смесь для качественного и оригинального оформления интерьера любого помещения.

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Виды и особенности жидких обоев
Виды и особенности жидких обоев
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