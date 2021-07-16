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Эквайринг для онлайн-магазина – эффективный инструмент развития

Еще несколько десятков лет назад заказ товаров через интернет сопровождался различными сложностями. Например, небольшой выбор способов доставки и оплаты заказа. Совсем недавно человечество активно использовало наличные средства, поэтому с осторожностью воспринимало возможность проведения оплаты онлайн.

Но сегодня функцией оплаты заказа на сайте магазина никого не удивишь, ведь подключение эквайринга позволило облегчить процесс коммуникации для продавца и покупателя. Ежедневно большое количество людей проводит свои платежи, оплачивает покупки и заказ услуг через интернет. Это комфортно, быстро и надежно. Но на этом преимущества интернет-эквайринга не заканчиваются, поэтому предлагаем поговорить о них более подробно.

Причины популярности интернет-эквайринга

Использование банковских карт, бесконтактных способов оплаты покупки существенно облегчили жизнь многих людей. В нашей время можно без проблем путешествовать, заниматься повседневными делами без использования наличных средств. Постепенно безналичная методика оплаты перешла в интернет, благодаря появлению услуги эквайринга.

Интеграция платежного виджета на сайт особенно актуальна для:

  • интернет-магазинов;
  • заведений общественного питания, которые работают с доставкой заказов;
  • организаций, предлагающим различные услуги;
  • фрилансеров и других бизнес-проектов.

Сегодня практически каждый предприниматель имеет свое представительство в интернете, поэтому использование эквайринга предоставляет возможность его клиентам выбирать более комфортный и безопасный способ выполнения финансовых операций.

Особенно привлекателен интернет-эквайринг для предпринимателей, которые планируют расширение своего бизнеса на международные рынки, так как система работает со всеми видами валюты.

Преимущества интернет-эквайринга

Подключение на сайт специальный платежный интерфейс представлен множеством преимуществ, которые по достоинству оценят все начинающие и опытные бизнесмены. Например:

  1. для предоставления услуги не потребуется собирать большой пакет документов, получать разрешения, заключать множество договоров. Владельцу онлайн-магазина потребуется всего лишь подать заявку и подписать соглашение с платежным агрегатором;
  2. легкость подключения. Интеграция платежного виджета выполняется с помощью специального плагина, модуля;
  3. работа со всеми видами платежных инструментов (банковские карты, бесконтактные способы оплаты, электронные кошельки).

Интернет-эквайринг – комфортный, эффективный способ завоевать лояльное отношение, доверие клиентов, которые предпочитают безналичные формы расчета.

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