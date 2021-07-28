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Элегантная тенденция элитной флористики

Букет в коробке считается очень стильным подарком, к тому же такой букет имеет массу особых преимуществ. Цветочная композиция в шляпной коробке сейчас набирает огромную популярность, а сама коробка с флористической губкой различной формы и дизайна стала стильным аксессуаром, которым пользуются флористы по всему миру.

Многообразие флористических композиций

С круглосуточной доставкой и огромным выбором цветов вы без проблем сможете найти именно «Ваш» букет, потому выбирая цветы в салоне Dicentra, можете быть уверены в том, что адресату доставят совершенно идеальный букет и точно в срок.

  • Микс цветов. Флористы достаточно часто составляют композиции из разных цветов в шляпной коробке, они соединяют между собой розы и фрезии, лаванду и гвоздики, хризантемы и эустомы, гортензии и пионы, а также часто используют в таких композициях флористическую зелень, фисташка, салал, гипсофила, эвкалипт;
  • Композиция из цветов одного вида в одной расцветке. Розы, гортензии, тюльпаны, пионы одного оттенка в коробке смотрятся очень дорого и эффектно;
  • Композиция из цветов одного вида, но различной расцветки. Очень красиво можно комбинировать розы, тюльпаны, хризантемы, герберы, эустомы различных оттенков в одной композиции.

Доставка композиций в шляпной коробке осуществляется не только в столице, но и по Киевской области, и в городе Львов. Купить цветы в коробке Киев можно всего за несколько кликов на сайте Dicentra.ua, отправив понравившийся вам букет в корзину, оформить заказ и выбрать удобный для вас способ оплаты из предложенного ниже списка:

  • На карту банка, после оформления заказа вам на телефон придет SMS с реквизитами. Оплата таким способом производится с помощью перевода денег на карту (монобанк или ПриватБанк)
  • Банковской карточкой, после оформления заказа вы будете перенаправлены на страницу платежной системы
  • Наличными при получении в шоу-руме

Элегантная тенденция элитной флористики

Секрет долгой свежести

  • В основе такой композиции используется флористическая губка (пена) которая позволяет надолго сохранить влагу;
  • Предварительно губку на несколько минут погружают в воду, что гарантирует свежесть цветам на долгое время;
  • Перед тем, как флористы начинают собирать композицию, они обрезают стебель каждого цветка и помещают их в губку, это обеспечивает бутону быстрый доступ к влаге;
  • Такие композиции могут сохранять свежесть до 7-10 дней.

Главные преимущества стильного бутика

  • Широкий ассортимент цветов и множество вариаций готовых цветочных композиций
  • Доступные цены для каждого клиента, цена букетов в салоне Dicentra – от 240 гривен
  • Круглосуточная и своевременная доставка, также экспресс-доставка
  • Качественное обслуживание и особый подход к каждому покупателю
  • Высокий уровень мастерства и безграничная фантазия опытных флористов, помогает создавать настоящие цветочные шедевры
  • При заказе букета свыше 500 гривен, доставка по Киеву и Киевской области осуществляется бесплатно.
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Элегантная тенденция элитной флористики
Элегантная тенденция элитной флористики
Букет в коробке считается очень стильным подарком, к тому же такой букет имеет массу особых преимуществ. Цветочная композиция в шляпной коробке сейчас набирает огромную популярность, а сама коробка с флористической губкой различной формы и дизайна стала стильным аксессуаром, которым пользуются
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