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Почему светодиодные лампы лучше любых аналогов

Светодиодные лампы массово вышли на отечественный рынок всего 7-8 лет назад, и почти мгновенно вытеснили предшественников. Быстро канули в Лету и модели накаливания, и галогеновые изделия, и даже так называемые «энергосберегающие» лампочки, которые стали резко популярны в начале десятых годов. Интерес к светодиодным лампам объясним достаточно просто: на сегодняшний день это самое технические совершенное осветительное решение.

Использовать устройства данного типа можно буквально везде – и в люстрах, и в настольных светильниках, и в спотах, и торшерах, и в бра. Для открытых или укороченных плафонов можно подобрать модель уменьшенной длины. Поскольку рассеиватели светодиодных ламп выполняются из матового пластика, они всегда будут выглядеть в необходимой мере эстетично. Формы изделий также довольно широко варьируются: бывают шарообразные, грушевидные, в виде гриба, свечи или «кукурузы». Каждый тип подойдёт для каких-то своих осветительных и декоративных задач.

Преимущества светодиодных моделей

Среди самых важных достоинств полупроводниковых изделий следует отметить:

  • высокую экономность работы (номинальная мощность лампочек колеблется в диапазоне 8-15 Вт);
  • хороший световой поток (модели на 10 или 12 Вт от разных производителей обеспечивают то же качество освещения, что и лампа накаливания на 100 Вт);
  • длительный срок службы (в отличие от аналогов, которые работают всего 1 тысячу часов, светодиоды легко перешагивают черту в 10 и 15 тысяч часов, а более дорогие устройства – 25 и 50 тысяч часов);
  • широкий выбор цветовых температур (в продаже можно отыскать LED-лампы с тёплым, холодным и нейтральным оттенком свечения, подобрав наиболее приемлемый вариант не только для конкретного человека, но и для определённого типа задач);
  • экологичность (внутри колбы не находятся ни инертные газы, ни пары ртути, ни другие вредные вещества);
  • безопасность (повреждение изделия не грозит испарением каких-либо ядовитых смесей и химикатов, а отсутствие стеклянной колбы исключает возможность порезаться острыми осколками);
  • эксплуатационный комфорт (светодиодные лампы не склонны к мерцанию и стробоскопическим эффектам, не действуют на человека раздражающе и имеют ровное свечение).

Как выбрать светодиодную лампу для дома

Прежде всего, необходимо отталкиваться от того, в каком помещении и каком осветительном приборе будет установлено изделие. К примеру, для гостиных, где основным источником света зачастую является люстра, вполне подойдёт модель с нейтрально-дневным оттенком свечения и мощностью 12-15 Вт. Если патронов несколько, допустимо использовать изделия на 10 Вт.

Почему светодиодные лампы лучше любых аналогов

Для спален лучше выбирать LED-лампы с нейтрально-тёплым или даже отчётливым желтоватым тоном излучения. Подобная гамма обычно хорошо расслабляет человека, настраивает его на отдых и умиротворение. Яркость источников при этом может быть не очень большой, потому зачастую вполне достаточно моделей на 8 Вт.

В кухню и ванную комнату, а также другие вспомогательные помещения лучше всего подбирать осветительные устройства на основании доступного метража и цвета отделки. Белые стены хорошо отражают лучи, а потому даже светодиодной лампы на 10 Вт может оказаться достаточно. Если же у вас использованы тёмные обои и матовая плитка, лучше прибегнуть к изделию на 12 Вт, притом нейтрального оттенка.

Расставив основные приоритеты в техническом и оформительском плане, можно приступать к подбору конкретной модели. Зачастую выбор потребителя основывается на балансе между известностью бренда, ценой, паспортным сроком службы и мощностью. Найти разумный компромисс между всеми этими параметрами проще всего, просматривая товары на сайте интернет-магазина. Здесь вы найдёте всю интересующую информацию и сможете заказать быструю доставку товаров.

Источник: 5watt.ua

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Почему светодиодные лампы лучше любых аналогов
Почему светодиодные лампы лучше любых аналогов
Светодиодные лампы массово вышли на отечественный рынок всего 7-8 лет назад, и почти мгновенно вытеснили предшественников. Быстро канули в Лету и модели накаливания, и галогеновые изделия, и даже так называемые «энергосберегающие» лампочки.
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