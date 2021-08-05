Аренда автовышки, все об автовышках

Сложно представить выполнение каких бы то ни было высотных работ без привлечения автовышки.

Автовышка представляет собой грузоподъемное устройство со следующими основными конструктивными элементами: автомобильное шасси, опорно-поворотная база, стрела и люлька.

Распространенные разновидности стрел телескопические, коленчатые и комбинированные. Высота на которую механизм способен поднять люльку колеблется от 17 до 60 метров и зависит от конструктивных особенностей стрелы.

Грузоподъемность автовышки предопределена типом конструкции стрелы и составляет 200 - 400 кг. Наиболее распространенные вышки поднимают до 200 кг в люльке, чего вполне достаточно для решения большинства предполагаемых задач.

Благодаря разнообразию вариантов устройства стрел и мобильности автовышки применяются в закрытых и ограниченных пространствах и труднодоступных для другой техники местах, в условиях плотной городской застройки.

Автовышки незаменимы при проведении работ по:

монтажу, демонтажу и ремонту линий электропередач;

реконструкции или утеплению фасадов зданий;

сооружению крыш;

очистке кровли от обледенелостей;

обрезки ветвей деревьев;

обслуживанию рекламных щитов.

Для этого на нужную высоту поднимают необходимые материалы, оборудование и людей с инструментами. Реже люльку опускают на дно траншей, котлованов или под мосты, но эти операции возможно выполнить только с помощью коленчатой стрелы.

Аренда автовышек

Автовышка - дорогостоящая спецтехника. Такая покупка далеко не всегда оправдана.

На данный момент потребность в услугах автовышки решается большим предложением вариантов аренды, например тут

Плюсы аренды:

затраты на приобретение автовышки ложатся на арендодателя;

отсутствует необходимость консервирования техники при использовании для разовых или сезонных работах;

траты на ремонт и обслуживание техники также забота владельца;

возможность выбора модификации автовышки под текущие потребности;

гибкий срок аренды зависящий от конкретной потребности заказчика;

как правило, автовышку сопровождают специально обученные операторы и водители, у арендатора нет потребности в поиске и найме соответствующих сотрудников.

Стоимость услуг аренды зависит от срока, модели автовышки и необходимости в сопутствующих услугах (доставка техники, потребность в водителях, операторах). Чем больше срок аренды, тем меньше стоимость одного часа. С ценами на аренду автовышек в Харькове можно ознакомится здесь