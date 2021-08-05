 

Аренда автовышки, все об автовышках

Досуг Сегодня, 18:2862
Аренда автовышки, все об автовышках

Сложно представить выполнение каких бы то ни было высотных работ без привлечения автовышки.

Автовышка представляет собой грузоподъемное устройство со следующими основными конструктивными элементами: автомобильное шасси, опорно-поворотная база, стрела и люлька.

Распространенные разновидности стрел телескопические, коленчатые и комбинированные. Высота на которую механизм способен поднять люльку колеблется от 17 до 60 метров и зависит от конструктивных особенностей стрелы.

Грузоподъемность автовышки предопределена типом конструкции стрелы и составляет 200 - 400 кг. Наиболее распространенные вышки поднимают до 200 кг в люльке, чего вполне достаточно для решения большинства предполагаемых задач.

Благодаря разнообразию вариантов устройства стрел и мобильности автовышки применяются в закрытых и ограниченных пространствах и труднодоступных для другой техники местах, в условиях плотной городской застройки.

Автовышки незаменимы при проведении работ по:

  • монтажу, демонтажу и ремонту линий электропередач;

  • реконструкции или утеплению фасадов зданий;

  • сооружению крыш;

  • очистке кровли от обледенелостей;

  • обрезки ветвей деревьев;

  • обслуживанию рекламных щитов.

Для этого на нужную высоту поднимают необходимые материалы, оборудование и людей с инструментами. Реже люльку опускают на дно траншей, котлованов или под мосты, но эти операции возможно выполнить только с помощью коленчатой стрелы.

Аренда автовышек

Автовышка - дорогостоящая спецтехника. Такая покупка далеко не всегда оправдана.

На данный момент потребность в услугах автовышки решается большим предложением вариантов аренды, например тут

Плюсы аренды:

  • затраты на приобретение автовышки ложатся на арендодателя;

  • отсутствует необходимость консервирования техники при использовании для разовых или сезонных работах;

  • траты на ремонт и обслуживание техники также забота владельца;

  • возможность выбора модификации автовышки под текущие потребности;

  • гибкий срок аренды зависящий от конкретной потребности заказчика;

  • как правило, автовышку сопровождают специально обученные операторы и водители, у арендатора нет потребности в поиске и найме соответствующих сотрудников.

Стоимость услуг аренды зависит от срока, модели автовышки и необходимости в сопутствующих услугах (доставка техники, потребность в водителях, операторах). Чем больше срок аренды, тем меньше стоимость одного часа. С ценами на аренду автовышек в Харькове можно ознакомится здесь

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Теги: news, новости, Украина, Автовышки, 7dniv, 7dnivinfo  
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Досуг

Аренда автовышки, все об автовышках
Аренда автовышки, все об автовышках
Сложно представить выполнение каких бы то ни было высотных работ без привлечения автовышки. Автовышка представляет собой грузоподъемное устройство со следующими основными конструктивными элементами: автомобильное шасси, опорно-поворотная база, стрела и люлька.
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