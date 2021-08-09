 

Брендирование автобусов: популярные методы и их особенности

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Брендирование автобусов: популярные методы и их особенности

Согласно маркетинговым исследованиям, реклама на транспортных средствах является достаточно эффективным инструментом для привлечения внимания целевой аудитории к различному бизнесу. И это не удивляет, ведь такие информационные сообщения отличаются высокой степенью мобильности, чего нельзя сказать о традиционных баннерах, билбордах и фасадных вывесках. Как следствие, о торговой марке узнает большое количество людей. Ее услуги или продукты будут пользоваться высоким спросом.

В целом, брендированию могут подвергаться различные транспортные средства, что может подразумевать окрашивание кузовов, оклейку как всех поверхностей бортов, так и отдельных элементов. При этом особенно популярной является реклама на автобусах, которую можно разделить на:

1. Корпоративную. В данном случае транспортные компании продвигают собственные услуги. Брендирование выполняется в соответствии с корпоративным стилем бизнеса. Особым спросом такая разновидность авторекламы пользуется у фирм, выполняющих транзитные пассажирские перевозки между городами или даже странами.

2. Внешнюю. В этом случае владельцы транспортных средств используют площади кузовов в качестве поверхностей для размещения рекламных объявлений от сторонних компаний. Сегодня во многих городах несложно увидеть такие сообщения не только на автобусах, но и на трамваях, троллейбусах и вагонах метро.

Стоит отметить, что брендирование кузовов ТС может выполняться двумя различными способами: окрашивание и оклеивание. Первая технология пользуется спросом исключительно у транзитных перевозчиков, владеющих собственными автопарками, поскольку не позволяет оперативно вернуть первозданный цвет корпуса автобуса. Второй вариант брендирования популярен у перевозчиков, оказывающих услуги внутри городов, а также у компаний, имеющих в распоряжении арендованную технику. Использование наклеек позволяет быстро снять их с кузова, например, чтобы заменить на новые в конце срока действия договора с рекламодателем. Кроме того, в таком случае кузов приобретает свой первичный цвет.

Внешняя реклама на транспорте

Можно выделить три основные разновидности наружного брендирования автобусов:

1. Размещение графической и текстовой информации непосредственно на бортах. Технология позволяет продемонстрировать большое количество сведений о компании, ее услугах, обеспечивает возможность реализации практически любых дизайнерских задумок.

2. Реклама на боковых стеклах. Отличается небольшой площадью. Как правило, подает информацию в лаконичной форме. Обычно это логотип фирмы, слоган и контактные данные.

3. Объявления на заднем стекле. В отличие от предыдущего способа, этот метод рекламы отличается увеличенными габаритами. Наиболее заметна она для водителей транспортных средств. Пешеходы на нее обращают внимание во время стоянки автобусов.

Существующие сегодня технологии окрашивания и изготовления рекламных наклеек позволяют сделать заметными и эффектными графические объявления любого характера. Использовать данную технологию можно для продвижения любого бизнеса.

Варианты внутренней рекламы

Такой вариант подачи информации применяют как сами перевозчики, например, для демонстрации расписания рейсов и имеющихся направлений пассажирских перевозок, так и сторонний бизнес. Она представлена следующими вариантами:

  • реклама на сиденьях, когда информационные буклеты вкладываются в специальные карманы;
  • растяжки, что предполагает использование баннеров, которые вывешиваются перед сиденьем водителя;
  • планшеты, размещаемые внутри транспортного средства над боковыми окнами.

Брендирование автобусов: популярные методы и их особенности

Кроме того, сегодня салоны магистральных автобусов нередко комплектуются телевизорами, которые тоже могут применяться для демонстрации различных рекламных объявлений пассажирам.

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